Rezultati ankete: Evo kako razmišljaju žene koje žele pozitivne promjene u društvu

Koliko su žene ravnopravne u Hrvatskoj? – ovim pitanjem pokrenuli smo veliko istraživanje o ravnopravnosti žena u sklopu našega cjelogodišnjeg društveno-odgovornog projekta „Žene koje mijenjaju Hrvatsku“.

Anketa je obuhvatila stavove 2.825 žena prema raznim društvenim pitanjima, uključujući ravnopravnost spolova, rodne uloge, kao i podršku ženama na rukovodećim pozicijama. Veliki broj ispitanica smatra da su žene u Hrvatskoj i dalje suočene s preprekama u postizanju jednakih prava i prilika. Osim toga, ispitanice naglašavaju potrebu za osnaživanjem žena u svim područjima društva, s posebnim naglaskom na obrazovanje i profesionalni razvoj. Ovi rezultati ukazuju na svijest o važnosti ravnopravnosti spolova među ženama koje su sudjelovale u projektu.

Foto: Shutterstock



Demografski podaci

Čitateljice koje su ispunile do kraja anketu dolaze iz različitih dijelova Hrvatske, s najvećim postotkom iz središnje Hrvatske (54,8%), dok manji postotak pripada ženama iz istočne Hrvatske (14,83%), sjevernog primorja (14,59%), južne Hrvatske (13,36%) i Gorske Hrvatske (2,46%)​. Što se tiče dobne strukture, dominiraju žene starije od 50 godina (36,2%), a slijede ih žene u dobi od 31 do 40 godina (23,3%), potom žene između 41 i 50 godina (19,7%) te one između 21 i 30 godina (19,1%). Manji postotak od samo 1,7% čine žene mlađe od 20 godina. Ovi podaci ukazuju na značajnu uključenost žena srednje i starije dobi, koje pridonose društvenim temama i djeluju u različitim zajednicama.



Obrazovanje i profesionalna usmjerenja

Velik broj ispitanica ima visoku razinu obrazovanja; većina je završila fakultet ili neki oblik visokog obrazovanja. Ovo ukazuje na snažan interes za dodatnim obrazovanjem i profesionalnim napretkom među ženama koje su sudjelovale u anketi. Jedan od ključnih naglasaka u odgovorima bio je na važnosti stalnog usavršavanja, pri čemu su mnoge istaknule kako bi bolje prilike za profesionalno usavršavanje mogle unaprijediti njihov položaj u poslovnom okruženju.

Karijerni izazovi i postignuća: Ispitanice su navele niz izazova u profesionalnom životu. Prepreke na radnom mjestu uključuju stakleni strop i predrasude prema ženama, naročito u sektorima tradicionalno dominiranim muškarcima. Mnoge žene smatraju da su suočene s nejednakim tretmanom u pogledu plaća i napredovanja u karijeri te ističu kako postoji potreba za većim brojem inicijativa koje bi poticale jednakost spolova u profesionalnom smislu. Osim toga, rezultati pokazuju kako žene i dalje žele imati vodeću ulogu u svojim zajednicama i doprinijeti promjenama koje će omogućiti pravednije i ravnopravnije radno okruženje.

Balans između privatnog i poslovnog života: Jedan od važnih tema koja se istaknula u anketi je usklađivanje privatnog i profesionalnog života. Mnoge žene osjećaju pritisak da balansiraju obiteljske i poslovne obveze, što im predstavlja izazov u svakodnevnom životu. Žene su posebno naglasile da bi fleksibilnije radno vrijeme i bolje mogućnosti rada od kuće bile korisne za postizanje boljeg balansa između obitelji i karijere.

Stavovi o rodnoj ravnopravnosti i društvenoj ulozi žena: Prema rezultatima ankete, većina žena smatra da su još uvijek suočene s brojnim preprekama u ostvarivanju ravnopravnosti u društvenom i poslovnom životu. Više od polovice ispitanica smatra da je položaj žena u društvu poboljšan u posljednjih deset godina, ali i dalje vjeruju da postoji prostor za napredak. Većina žena se zalaže za bolju zastupljenost žena u rukovodećim pozicijama i smatra kako bi njihove različite perspektive doprinijele pozitivnim promjenama u organizacijama i zajednicama.

Zdravstvene brige i socijalna sigurnost: Zdravlje i socijalna sigurnost također su se istaknuli kao važni faktori u ovoj anketi. Sudionice su navele važnost dostupnosti zdravstvene skrbi, a žene starije dobi posebno su izrazile zabrinutost za zdravstvenu podršku u ruralnim dijelovima Hrvatske. Pitanje socijalne sigurnosti povezano je i s ekonomskim sigurnostima, pa je značajan broj ispitanica istaknuo kako bi veća financijska podrška doprinijela njihovom osjećaju sigurnosti, posebice u slučaju žena koje žive same ili su skrbnice obitelji.

Mišljenja o obrazovanju i budućnosti: Ispitanice smatraju kako obrazovanje igra ključnu ulogu u životu žena te su mnoge navele da se od najranije dobi treba raditi na osnaživanju djevojčica za daljnje obrazovanje i profesionalni uspjeh. Istaknuto je kako bi dodatne obrazovne prilike, poput stručnih osposobljavanja, radionica i mentorstva, mogle značajno unaprijediti perspektive žena u različitim sektorima. Kada je riječ o budućnosti, žene vjeruju u napredak, ali naglašavaju potrebu za većim ulaganjima u obrazovanje, zdravstvo i sigurnost žena kako bi se postigla istinska ravnopravnost i uključenost u društvo.

Rezultati ankete projekta "Žene koje mijenjaju Hrvatsku" jasno pokazuju kako žene u Hrvatskoj, bez obzira na godine i mjesto stanovanja, dijele zajedničke izazove, ali i ambicije za daljnjim razvojem. Uz jasnu svijest o važnosti obrazovanja i ravnopravnosti, mnoge žene teže poboljšanju svojih profesionalnih i privatnih života te osnaživanju drugih žena u društvu, čime se dodatno potiče svijest o potrebi za sustavnom podrškom i prepoznavanjem njihovog doprinosa društvu.