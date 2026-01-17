Renovirali su viktorijansku kuću i ostali iznenađeni pronalaskom na tavanu: 'To je nečije djetinjstvo'

Renovacije kuća često donose više od novog izgleda ili funkcionalnijeg prostora: one mogu otkriti skrivene dijelove doma, zaboravljene predmete ili čak neobične i neočekivane stvari iz prošlih vremena. Dok vlasnici obnavljaju stare kuće, tavani, podrumski prostori i zidovi često skrivaju priče i predmete koji mogu biti iznenađujući, zanimljivi ili ponekad čak vrijedni. Par koji je u procesu renoviranja svoje viktorijanske kuće s terasom otkrio je niz neobičnih otkrića nakon što su prvi put pogledali potkrovlje.

Rosie i Ben, koji su u ranim dvadesetima, dokumentirali su svoj projekt na društvenim mrežama dok su naporno radili na uređenju interijera svog doma da bi ga modernizirali. "Konačno smo se popeli u potkrovlje i pronašli sve ovo razbacano po podu", napisali su u opisu uz niz fotografija koje su objavili na TikToku. "Svaka fotografija priča malu priču. Koju biste vi zadržali?", nastavili su. Prvi predmet, smješten u kutu potkrovlja, bila je istrošena metalna dječja stolica s pjenastim punjenjem, piše Daily Express. "Ovdje je ostalo nečije djetinjstvo", rekli su Rosie i Ben. Zatim su naišli na dnevnik pun "tračeva" koje je napisala bivša stanarka kuće po imenu Kate. "Trebamo li ga pročitati?", pitali su svoje pratitelje.

Rosie i Ben također su naišli na staru akustičnu gitaru bez žica te na sat unutar staklene kupole koji može raditi približno 400 dana bez potrebe za navijanjem. Par je također naišao na srebrnu ogrlicu sa srcem ukrašenu žigom, kao i na bijelu clutch torbicu s cvjetnim uzorkom. Uslijedile su čaše za konjak Martell, za koje su rekli da će ih sačuvati, kuhalo za vodu, ogledalo s cvjetnim okvirom i pločice za kupaonicu. "Prave 80-e", komentirao je dvojac.

Posljednji predmet koji su Rosie i Ben podijelili bio je roman autora Connie Monka, "Hannah's Wharf", objavljen 1989. godine. "Volim sve ovo. Podsjetilo me na vremena u bakinoj kući. Tužno što ih više nema, ali tako lijepe uspomene", napisao je jedan korisnik TikToka. Drugi su zatražili par da podijele neke zapise iz dnevnika.

Rosie i Ben to su i učinili u sljedećoj objavi, otkrivajući niz "besmislenih" pjesama i anegdota koje su očito napisala djeca koja su se potpisala kao Kate, Delia, Ruth i Lisa. "Bilo je nekih upitnih dijelova koje nismo mogli uključiti", našalili su se Rosie i Ben. "Krava je stajala na željezničkoj pruzi. Vlak je brzo dolazio. Vlak je sišao sa željezničke pruge. Da pusti kravu da prođe", glasila je jedna od pjesmica.