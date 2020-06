Možda vam odgovara kad ih jedete uz alkohol, ali ove namirnice trebali biste ipak izbjegavati

Možda mislite da malo alkohola povremeno neće napraviti nikakvu štetu. To baš i nije potpuno točno, jer postoji jedna bitna stavka, a to je - hrana koju jedete dok pijete alkohol i njezina količina. Ispijanje alkohola na prazan želudac ili konzumiranje krive hrane može dovesti do toga da se više napijete i osjećate lošije. Također, tijelo može dehidrirati od alkohola i poremetiti zdravlje, a dehidracija je i glavni uzrok glavobolje koju osjećate idućeg jutra, piše Pink Villa.



Evo koju hranu trebate izbjegavati uz alkohol.



Mliječni proizvodi

Ako povraćate od alkohola, želudac se iritira, a mliječni proizvodi mogu to samo pogoršati. Nemojte piti mlijeko prije ili nakon alkohola.



Pizza

Nažalost, pizza se nikako ne slaže s alkoholom. Najviše zbog sira koji sadrži, a može i poremetiti probavni sustav pogotovo ako ju jedete kasno navečer.



Tamna čokolada

Iako mala količina tamne čokolade dobro utječe na zdravlje, trebalo bi ju izbjegavati u kombinaciji s alkoholom. Kofein, masti i kakao u čokoladi mogu dovesti do probavnih smetnji.

Jako slana hrana

Izbjegavajte hranu koja sadrži puno soli - dovest će do dehidracije, a onda imate potrebu piti još više, uglavnom alkohol. Znate do čega vodi previše alkohola. Baš kao i preslane namirnice, izbjegavajte i jako ljutu hranu. Ona može iritirati želudac i crijeva i dovesti do probavnih smetnji.



Pržena hrana

Da, odlično ide uz alkohol, ali također sadrži puno soli i masti. Idućeg jutra mogli bi osjećati mučninu.