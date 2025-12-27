Naši Portali
lagana i ukusna

RECEPT DANA Gosti su vam se nenajavljeno pojavili? Napravite ovu brzu roladu sa špinatom!

@mali_zalogaji_srece/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
27.12.2025.
u 09:00

Mekana, sočna i savršena za svaku priliku.

Ako tražite ideju za lagano predjelo, brunch s prijateljima ili elegantan zalogaj za blagdanski stol, ova slana rolada sa špinatom pravi je izbor. Mekana kora, kremasti nadjev i jednostavna priprema čine je receptom kojem ćete se rado vraćati. Recept je s food bloga @mali_zalogaji_srece. Uživajte! 

Sastojci:

Za koru:

  • 5 jaja
  • 200 ml jogurta
  • 5 žlica glatkog brašna
  • 200 g špinata
  • 5 g praška za pecivo
  • ½ žličice soli

Za nadjev:

  • 300 ml kiselog vrhnja
  • 200 g šunke
  • 150 g feta sira

Priprema: Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke mikserom tucite dok ne postanu čvrsti snijeg. Smanjite brzinu miksera i dodajte žumanjke, jedan po jedan, lagano miješajući. U smjesu dodajte jogurt, ocijeđeni i sitno nasjeckani špinat te sol. Sve lagano sjedinite špatulom. Zatim prosijte brašno i prašak za pecivo pa ponovno nježno promiješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu izlijte u lim za pečenje dimenzija 30 × 40 cm, obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 15 minuta, dok kora lagano ne porumeni.

Pečenu koru zajedno s papirom za pečenje prebacite na čistu, lagano vlažnu kuhinjsku krpu. Pažljivo je zamotajte i ostavite da se potpuno ohladi. Feta sir zgnječite vilicom i pomiješajte s kiselim vrhnjem dok ne dobijete kremastu smjesu. Ohlađenu koru pažljivo odmotajte i premažite polovicom nadjeva. Preko toga rasporedite listove šunke, a zatim premažite preostalim nadjevom. Zarolajte što čvršće možete, zamotajte u prozirnu foliju i stavite u hladnjak – idealno preko noći. Sljedeći dan rolada će se savršeno rezati, a okusi će biti još puniji. Poslužite je narezanu na tanke šnite i uživajte u svakom zalogaju.
