RECEPT DANA Gosti su vam se nenajavljeno pojavili? Napravite ovu brzu roladu sa špinatom!

Ako tražite ideju za lagano predjelo, brunch s prijateljima ili elegantan zalogaj za blagdanski stol, ova slana rolada sa špinatom pravi je izbor. Mekana kora, kremasti nadjev i jednostavna priprema čine je receptom kojem ćete se rado vraćati. Recept je s food bloga @mali_zalogaji_srece. Uživajte!

Sastojci:

Za koru:

5 jaja

200 ml jogurta

5 žlica glatkog brašna

200 g špinata

5 g praška za pecivo

½ žličice soli

Za nadjev:

300 ml kiselog vrhnja

200 g šunke

150 g feta sira

Priprema: Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke mikserom tucite dok ne postanu čvrsti snijeg. Smanjite brzinu miksera i dodajte žumanjke, jedan po jedan, lagano miješajući. U smjesu dodajte jogurt, ocijeđeni i sitno nasjeckani špinat te sol. Sve lagano sjedinite špatulom. Zatim prosijte brašno i prašak za pecivo pa ponovno nježno promiješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu izlijte u lim za pečenje dimenzija 30 × 40 cm, obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 15 minuta, dok kora lagano ne porumeni.

Pečenu koru zajedno s papirom za pečenje prebacite na čistu, lagano vlažnu kuhinjsku krpu. Pažljivo je zamotajte i ostavite da se potpuno ohladi. Feta sir zgnječite vilicom i pomiješajte s kiselim vrhnjem dok ne dobijete kremastu smjesu. Ohlađenu koru pažljivo odmotajte i premažite polovicom nadjeva. Preko toga rasporedite listove šunke, a zatim premažite preostalim nadjevom. Zarolajte što čvršće možete, zamotajte u prozirnu foliju i stavite u hladnjak – idealno preko noći. Sljedeći dan rolada će se savršeno rezati, a okusi će biti još puniji. Poslužite je narezanu na tanke šnite i uživajte u svakom zalogaju.