Zbog čega se debljate? Oralna higijena i vrsta alkohola koju pijete mogu biti neki od razloga

U hladnijim mjesecima normalno je malo se udebljati i dobiti nekoliko kilograma. No, ako svakodnevno vježbate i idete u teretanu, a svejedno dobivate kilgrame, postoji nekoliko stvari koje mogu biti razlog tome, prenosi Best Life.

Oralna higijena može biti jedan od uzroka debljanja. Loša oralna higijena može dovesti do upale zubnog mesa, a ono se može proširiti cijelim tijelom te uzrokovati prekomjereno nakupljanje masti. Također, jedan od uzroka je nedovoljan unos hrane. Logično je da prekomjeran unos hrane dovodi do debljanje, no, istovremeno, nedostatak raznolikosti u prehrani dovodi do debljanja jer tijelo zadržava hranu i masti koju dobije zbog straha od izgladnjivanja.

Jedenje ravno iz posude jedan je od uzroka debljanja, upravo zato što nemate pojam o tome koliko jedete. Kada stavite hranu na tanjur, dobijete dojam koliko zapravo jedete, a isto je i s obrocima nakon treniranja. Nikad ne biste trebali poslije vježbanja pojesti veliku količinu hrane. Iako ste prije vježbali, hranom ćete vratiti sve kalorije koje izgubite.

Veliki uzrok debljanja zapravo je i vrsta alkohola koju pijete. Trebali biste izbejgavati koktele i piće koja općenito u sebi imaju veliki postotak šećera. Pogreška mogu biti i veliki obroci za večeru. Velika količina hrane i kalorija treba više vremena da se probavi i razgradi, a nakon večere često se odmarate ili idete spavati, a to znači da tijelo nema vremena sve razgraditi.

Zadnja pogreška je zapravo sama dijeta i uskraćivanje hrane. Nije svaka dijeta dobra jer tijelo uskraćuje za potrebne namirnice s kojima ono dobije energiju i zdravlje. Također, dijete su loše jer često izbacuju namirnicu koja je zapravo potrebna tijelu, primjerice ugljikohidrate. No, glavni razlog zašto dijeta deblja je taj da ljudi često kada završe s dijetom, pojedu previše hrane koju su si uskraćivali, a to, na koncu, dovodi do debljanja.

