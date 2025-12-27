Ne bacajte božićne zvijezde u siječnju: Uz ove savjete cvjetat će znatno dulje

Božićne zvijezde, s njihovim prepoznatljivim crvenim ili bijelim listovima i zvjezdastim oblikom, postale su simbol blagdanskog ugođaja u domovima diljem svijeta. Osim što unose boje i svečani duh u prostor, ove biljke također zahtijevaju posebnu njegu da bi zadržale svoj izgled i zdravlje tijekom cijelog prosinca.

Postizanje ispravnog smještaja i hidratacije tijekom hladnije sezone može biti izazovno. Srećom, Claire Bishop, viša nabaviteljica sobnih biljaka u Dobbiesu, ponudila je smjernice vlasnicima božićnih zvijezda ili onima koji je dobiju kao božićni poklon da bi im ova biljka trajala što dulje, prenosi Mirror. Stručnjakinja je rekla da za početak pronađete dobro osvijetljeno mjesto. "Pronalaženje pravog mjesta za vašu božićnu zvijezdu je ključno. Božićne zvijezde vole puno svjetla, pa biste ih trebali postaviti na svijetlo mjesto gdje će dobivati ​​najmanje šest sati neizravne sunčeve svjetlosti dnevno. No, trebali biste izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost jer bi to moglo opeći lišće biljke.

Budući da su tropske biljke, božićne zvijezde također vole toplinu, pa ih trebate držati podalje od prozora i drugih mjesta s propuhom jer bi to moglo uzrokovati opadanje cvjetova biljke. Osim toga, ova sezonska sobna biljka zahtijeva vlagu samo kada je kompost izrazito suh. Učestalost zalijevanja ovisit će o temperaturi okoline vašeg doma, što znači da zalijevanje može biti potrebno nekoliko puta tjedno ili samo jednom svakih sedam dana, ovisno o uvjetima.

"Božićne zvijezde vam neće zahvaliti na natopljenom tlu, stoga pazite da su posađene u posudu s dobrom drenažom. Također vole vlažno okruženje, pa će listovima božićne zvijezde koristiti redovito prskanje, što bi trebalo spriječiti njihovo isušivanje zbog grijanja", objasnila je Bishop.

Stručnjakinja za biljke objasnila je da će božićne zvijezde imati koristi od redovite prihrane da bi cvjetale dugo i u idućoj godini. Bishop je savjetovala odabir mjesečnih hranjenja tekućom biljnom hranom.