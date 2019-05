'Moj muž nakon afere koju sam imala ne može ni pomisliti na seks sa mnom. Kako da spasim brak?'

No, opametila sam se nakon par tjedana, ali sada me moj suprug ne može ni poljubiti, a kamoli sa mnom spavati, piše žena koja je svoje pitanje postavila kolumnistici The Suna, Deidre.

"Prije pet godina imali smo krizu. Oboje smo imali 34 godine. Moj muž izgubio je svoj posao, onda mu je majka nenadano preminula. Ja sam radila dugo svaki dan, kako bi preživjeli. Bila sam iscrpljena. Onda sam upoznala 43-godišnjeg oženjenog muškarca na poslu. Morala sam mu pomoći oko posla, kako bi se što prije naviknuo i naučio", napisala je.

Jednog jutra krenula je na posao prekasno jer nije mogla upaliti automobil.

"Plakala sam i on me zagrlio. Osjećala sam se baš zaštićeno. Morali smo nastaviti s poslom, ali rekao mi je kako će me poslije počastiti pićem."

Otišli su u kafić pored posla i rekla mu je kako kod kuće ima problema.

"Moj muž činio se vrlo depresivnim i rijetko smo vodili ljubav. Kolega me slušao i bilo je baš lijepo. On je meni rekao kako njegova žena više vremena provodi na mobitelu nego što razgovara s njim i da osjeća kako se udaljavaju. Izašli smo iz kafića i poljubio me. Zaboravila sam na sve svoje probleme. Parkirali smo automobil i poseksali se. Bila sam opuštena i kemija je bila magična. Naša je afera trajala nekoliko tjedana, ali onda smo shvatili kako ćemo sve uništiti."

Bila je posve protiv prevare i kajala se jer je prevarila muža, pa mu je rekla.

"Nije to dobro podnio, ali rekao je da želi poraditi na našem braku. Pokušala sam sve popraviti. On je dobio novi posao, ali postalo je još gore. Govorio mi je kako u glavi stalno vrti film mene s kolegom, usprkos tome što on ne radi više sa mnom. Želim spasiti naš brak. Što da učinim da mi ponovno počne vjerovati?"

Deidre odgovara: "Recite mu da se jako kajete što ste bili s drugim i da oboje morate naći način da se ponovno povežete. On mora preuzeti odgovornost za stres u vašem braku u to vrijeme. Predložite da razmišlja o nekim vašim najljepšim trenutcima svaki put kad se sjeti vaše prevare. Polako ponovno izgradite intimu... Držite se za ruke dok gledate TV, ljubite prije odlaska na posao. Mazite se bez pritiska da se morate seksati."

