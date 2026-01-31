Tiktokerica otkrila genijalan trik: Uz pomoć samo jedne svijeće slavine će vam blistati tjednima

Influencerica koja redovito dijeli trikove za čišćenje na svom profilu, Anna Louisa, polira svoje kupaonske slavine običnom svijećom. Da, dobro ste pročitali. Ona uzima običnu bijelu svijeću i njome istrlja cijelu površinu slavine prije nego što je ispolira suhom krpom. "Spriječite tragove vode na dulje vrijeme, voda jednostavno sklizne", poručila je svojih 1,2 milijuna pratitelja na svom TikTok profilu @anna_louisa_at_home. Trik je u tome što se vosak svijeće ne miješa s vodom, pa kada kapljice padnu na voštani sloj, one se samo formiraju u kuglice i otkotrljaju, što znači da nemaju vremena ostaviti mrlju na slavini.

Anna je podijelila i videozapis procesa, a njezini su pratitelji ostali zapanjeni učinkovitošću. Mnogi su u komentarima izrazili svoje oduševljenje. "Ovaj trik s voskom svijeće me oduševio", napisala je jedna korisnica. "Vosak od svijeće je pametna ideja", dodala je druga, dok je treća poručila: "Obožavam tvoje savjete, hvala ti!". Cijela metoda je iznimno pristupačna, jer se pakiranje od četiri bezmirisne bijele svijeće može pronaći u trgovinama za otprilike 3,50 eura, što znači da vas jedan "tretman" za slavine košta manje od jednog eura.

U slučaju da pri ruci nemate svijeću, Anna napominje kako jednako dobro djeluje i masni papir za pečenje. Dovoljno je zgužvati komad papira i njime temeljito istrljati slavinu kako bi se stvorio zaštitni sloj. S obzirom na to da je ljubiteljica jeftinih i jednostavnih ideja, Anna je u istom videu podijelila još nekoliko korisnih kućnih trikova, uključujući i genijalan način da spriječite ustajali miris odjeće u ladicama. Ovaj trik je iznimno jednostavan, a za njega vam je potreban samo filcani jastučić za namještaj i vaš omiljeni parfem.

Ona je jednostavno poprskala filcani jastučić za namještaj parfemom i zalijepila ga s unutarnje strane jedne od svojih ladica. "To će održati svježinu odjeće. Samo dodajte još malo parfema kada primijetite da miris slabi", objasnila je. Svojim pratiteljima je poručila da jednako dobro djeluju i eterična ulja, pa možete koristiti miris koji vam najviše odgovara. Također je savjetovala korištenje limuna i paste za zube za čišćenje bubnja perilice rublja. Prvo je prerezala limun na pola i uklonila sjemenke, a zatim je na unutrašnjost svake polovice istisnula malo paste za zube. Anna predlaže da se tako pripremljen limun ubaci izravno u bubanj perilice i uključi kratki ciklus pranja za briljantne rezultate.

Jedna druga zaljubljenica u čišćenje nedavno je na Instagramu podijelila svoj "uradi sam" trik za uklanjanje kamenca koji košta svega nekoliko centi, a djeluje na sličan način. U svom viralnom videu, korisnica Instagrama Laura Sibley pokazala je ovu povoljnu tehniku čišćenja. "Ako mrzite čistiti staklo na tuš kabini, imam rješenje", poručila je svojim pratiteljima. Umjesto da se s kamencem bori pomoću skupih sredstava za čišćenje ili alkoholnog octa, ona se odlučila za predmet koji se inače koristi za pečenje kolača, a nije riječ o sodi bikarboni.

Laura je preporučila korištenje lista masnog papira za pečenje za ribanje staklenih vrata tuš kabine. Pokazala je kako zgužva papir i trlja površinu sve dok "voda ne počne kliziti" s nje. Baš kao i vosak svijeće, tanak sloj masnoće s papira stvara vodootpornu barijeru koja sprječava nakupljanje kapljica vode i stvaranje novih naslaga kamenca.