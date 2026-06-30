Mak i limun u savršenoj kombinaciji: Sočan kolač koji ćete poželjeti pripremati cijelo ljeto

Spoj maka i limuna jedan je od onih klasika koji nikada ne razočaraju. Dok mak donosi blagu orašastu aromu i zanimljivu teksturu, limun daje osvježavajuću notu koja ovaj kolač čini laganim i savršenim za toplije dane. Mekani biskvit preliven svilenkastom limun kremom idealan je izbor uz popodnevnu kavu, obiteljska druženja ili kada jednostavno poželite domaći desert koji izgleda jednako lijepo koliko je i ukusan. Recept je podijelila food blogerica @jedem.fino. Uživajte!

Sastojci (kalup dimenzija 20 × 25 cm):

Za biskvit:

naribana korica 1 limuna

160 g šećera

20 g limun šećera

3 jaja

150 ml ulja

150 ml mlijeka

sok 1 limuna

75 g maka

180 g glatkog brašna

1 vrećica praška za pecivo

Za limun kremu:

2 žumanjka

1 cijelo jaje

120 g šećera

80 ml svježe cijeđenog limunovog soka

65 g hladnog maslaca, narezanog na kockice

1 žlica maka

Priprema: Za biskvit u većoj zdjeli pomiješajte šećer, limun šećer i naribanu koricu limuna. Prstima dobro utrljajte koricu u šećer kako bi se oslobodila eterična ulja i limunova aroma bila još intenzivnija. Dodajte jaja i miksajte nekoliko minuta dok smjesa ne postane svijetla, gusta i pjenasta. Ulijte ulje i mlijeko pa kratko izmiksajte. Dodajte svježe cijeđeni limunov sok i mak te lagano promiješajte. Na kraju prosijte brašno pomiješano s praškom za pecivo i nježno ga umiješajte pjenjačom ili špatulom, tek toliko da dobijete glatku smjesu bez grudica. Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 175 °C oko 25 do 28 minuta.

Dok se biskvit peče, pripremite kremu. U manjem loncu pjenjačom dobro izmiješajte dva žumanjka, jedno cijelo jaje i šećer dok smjesa ne postane svjetložuta i glatka. Dodajte limunov sok i maslac narezan na kockice. Kuhajte na laganoj vatri uz neprestano miješanje. Kako se krema bude zagrijavala, postupno će se zgusnuti i postati svilenkasta. Kada pjenica nestane, umiješajte žlicu maka. Krema je gotova kada dovoljno obloži stražnju stranu žlice, a trag koji povučete prstom ostaje jasno vidljiv i ne spaja se. Biskvit i kremu ostavite desetak minuta da se malo prohlade. Važno je da budu topli, ali ne i vrući. Limun kremu ravnomjerno prelijte preko biskvita i lagano poravnajte površinu. Kolač možete poslužiti dok je još mlak ili ga ostaviti da se potpuno ohladi kako bi se krema dodatno stisnula. Po želji ga ukrasite naribanom limunovom koricom, kriškama limuna ili s malo maka.