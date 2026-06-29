Sa samo 31. godinom dijagnosticiran mu je rak želuca: 'Ovo je simptom koji sam godinama ignorirao'

Mladić iz Nottinghama, Harry Large, suočava se s najvećom životnom bitkom nakon što mu je u 31. godini dijagnosticiran rak želuca. Njegov otac preminuo je od iste bolesti u 46. godini, a upravo je ta obiteljska povijest bila ključna da liječnici ozbiljno shvate njegove simptome. Harry, koji radi kao čistač u istoj bolnici u kojoj se i liječi, dobio je dijagnozu adenokarcinoma, raka koji se razvio u sluznici gornjeg dijela želuca, 9. lipnja ove godine. Odmah je podvrgnut laparoskopskoj operaciji koja je 25. lipnja donijela prvu dobru vijest i "ogromno olakšanje" – rak se nije proširio. Unatoč tome, pred njim je dug put koji uključuje kemoterapiju i operaciju potpunog uklanjanja želuca, zahvat koji će mu zauvijek promijeniti život, ali mu ga ujedno i spasiti. Odlučan u namjeri da podigne svijest, svoje putovanje detaljno dokumentira na društvenim mrežama TikTok i YouTube.

Prvi znak da nešto nije u redu pojavio se prije nekoliko godina u obliku ekstremnog umora, koji su liječnici u početku pripisivali kroničnoj iscrpljenosti. Međutim, početkom 2026. godine stanje se drastično pogoršalo. "Stvarno se pojačalo od siječnja. Došao bih na posao, vratio se kući i cijeli dan bih proveo u krevetu. Ako se vraćate kući i idete ravno u krevet, nešto definitivno nije u redu", prisjeća se Harry. Ubrzo su se pojavili i drugi, neobični simptomi. Njegov ekcem, kožna bolest s kojom se borio, odjednom se jako pogoršao, a uobičajene kreme više nisu pomagale. Zatim je uslijedio najalarmantniji znak. "Primijetio sam da bih pojeo nekoliko zalogaja i već bih bio sit. Tada sam znao da nešto ozbiljno nije u redu", ispričao je. Iako je umor bio prvi i najdugotrajniji simptom, osjećaj sitosti nakon minimalne količine hrane bio je kap koja je prelila čašu i natjerala ga da potraži hitnu liječničku pomoć.

#hospital #stomachcancer #symptoms #awareness ♬ original sound - HDLTRAVELS @hdltravels Hello everyone welcome to another video. This is my information about how I was diagnosed with cancer at 31 and what type it is. I do not know the stage yet I will find out on the 25th of June. Remember if you feel something is wrong please speak to a doctor #cancer

Ova teška dijagnoza bacila je u drugi plan sve ostale životne probleme s kojima su se on i njegova zaručnica Jessica suočavali. Par je nedavno bio prisiljen iseliti se iz svoje tek kupljene kuće zbog puknuća cijevi i preseliti se k njezinim roditeljima, no taj problem, kao i svi drugi, postao je beznačajan. "Vrijeme uzimaš zdravo za gotovo, a onda ti ovakva vijest stavi sve u perspektivu. Imaš 99 problema sve dok se ne pojavi zdravstveni problem. Tada imaš samo jedan", slikovito je opisao.

Harry se sada priprema za život bez želuca, svjestan da ga čekaju velike prilagodbe. Jednjak će mu biti spojen izravno na tanko crijevo, što znači da će se njegova prehrana sastojati od kašaste hrane, s većim udjelom masti kako bi se potaknula probava. Također, doživotno će morati primati injekcije vitamina B12 jer ga tijelo više neće moći apsorbirati iz hrane. Unatoč svemu, ostaje optimističan i vjeruje da će moći voditi "savršeno normalan život". Njegov je izbor, kaže, bio lak: "Radije neću imati želudac kako bih mogao živjeti malo duže."

Harryjeva priča nije samo osobna borba, već i snažno upozorenje drugima. Svoju je sudbinu podijelio za LADbible kako bi potaknuo ljude da se brinu o svome zdravlju i ne ignoriraju signale koje im tijelo šalje. "Ne radi se samo o raku želuca. Može biti bilo što. Rak možete dobiti u bilo kojoj dobi. Ako nešto nije u redu, svakako se pregledajte. Zalažite se za sebe jer svoje tijelo poznajete bolje od liječnika. Možete bolje objasniti kako se osjećate", poručuje Harry. Ističe kako je i sam u podsvijesti osjećao da nešto nije u redu, a liječnica opće prakse, koja je ozbiljno shvatila njegove simptome i obiteljsku povijest, potencijalno mu je spasila život. Rana dijagnoza je, naglašava, najbolji ishod kojem se itko može nadati.

Harryjev slučaj, nažalost, nije iznimka, već se uklapa u zabrinjavajući globalni trend porasta incidencije raka želuca kod osoba mlađih od 50 godina. Iako ukupne stope obolijevanja od ove bolesti u općoj populaciji padaju, kod mlađih odraslih osoba bilježi se porast, a bolest je kod njih često agresivnija i dijagnosticira se u kasnijem, uznapredovalom stadiju. Stručnjaci upozoravaju da se sličan trend porasta bilježi i kod drugih karcinoma probavnog sustava, uključujući rak debelog crijeva, gušterače i jednjaka. Znanstvenici još uvijek istražuju točne uzroke, a među mogućim krivcima su promjene u načinu života i prehrani, pretilost te utjecaj bakterije Helicobacter pylori.

Jedan od glavnih razloga za kasno postavljanje dijagnoze kod mlađih pacijenata jest činjenica da su rani simptomi raka želuca često nejasni i lako ih je zamijeniti za uobičajene probavne smetnje. To uključuje osjećaj sitosti nakon vrlo male količine hrane, žgaravicu i lošu probavu, mučninu i nelagodu u trbuhu, neobjašnjiv gubitak težine i apetita te kronični umor. Budući da se rak želuca ne očekuje kod mlađih, vitalnih osoba, ove se tegobe često pripisuju stresu, nezdravoj prehrani ili drugim, manje ozbiljnim stanjima. Upravo zbog toga, priče poput Harryjeve naglašavaju presudnu važnost osluškivanja vlastitog tijela i ustrajanja na liječničkim pregledima ako simptomi potraju ili se pogoršavaju, jer pravovremena reakcija može značiti razliku između života i smrti.