Ovo ljeto svi žele “hladan krevet”: trend koji osvaja spavaće sobe

Stručnjaci upozoravaju da tijelo tijekom noći mora sniziti temperaturu kako bi se kvalitetno naspavali, a upravo zato prozračni materijali i rashlađujući slojevi postaju najveći trend spavaće sobe 2026.

Dobra vijest? Novi JYSK proizvodi za spavanje osmišljeni su upravo za “vruće spavače” – od gel nadmadraca i cooling jastuka do laganih ljetnih popluna i posteljine od prirodnih materijala.

Foto: JYSK

Nova pravila ljetnog spavanja: manje zagrijavajućih materijala i više zraka

Posljednjih godina “cooling sleep” postao je jedan od najvećih trendova u interijerima, ali stručnjaci naglašavaju kako pravi efekt hlađenja ne dolazi samo od “hladnog osjećaja” na dodir, već od prozračnosti i cirkulacije zraka tijekom cijele noći.

Zato su ove sezone najtraženiji:

gel nadmadraci

lateks slojevi

bamboo vlakna

lagani laneni ljetni popluni

posteljina od laganog pamuka

Foto: JYSK

TikTok trend koji je stigao i u spavaće sobe: “cool bed setup”

Spavaća soba više nije samo mjesto za spavanje nego pravi mini wellness prostor. Na društvenim mrežama milijuni pregleda skupljaju videi s “cold sleep routine” trikovima – od rashlađujućih jastuka do slojevitog “hotel bed” izgleda koji istovremeno izgleda luksuzno i pomaže tijelu da se manje zagrijava tijekom noći.

Upravo zato JYSK ove sezone donosi nekoliko aktualnih proizvoda koji odgovaraju novim potrebama i navikama spavanja.

Foto: JYSK

Jastuci koji mijenjaju stranu – i temperaturu

Ako postoji jedan ljetni ritual koji svi poznajemo, to je okretanje jastuka na “hladnu stranu” usred noći. Upravo zato rashlađujući jastuci postaju jedan od najtraženijih proizvoda za spavanje tijekom ljeta.

Među njima se ističu posebni jastuci, svaki s drugačijim pristupom ugodnijem spavanju tijekom toplijih noći.

SOGNDAL jastuk ima rashlađujuću gel stranu koja pruža trenutni osjećaj hlađenja, dok druga strana ostaje klasična, pa se lako može prilagoditi ovisno o temperaturi i preferencijama. Gel sloj pomaže upijati i odvoditi toplinu, a posebna tkanina daje prirodno hladniji dodir.

Specijalan jastuk VONGSEN, zahvaljujući malim zračnim kanalima u jezgri koji omogućuju bolji protok zraka, pomaže smanjiti zadržavanje topline tijekom noći.

Navlaka mu ima svojstva protiv grinja i može se prati na 40 °C, što je posebno praktično tijekom toplijih mjeseci.

Osim što djeluju ugodnije tijekom toplih noći, cooling jastuci postali su i dio sve popularnijeg “sleep wellness” trenda u kojem spavaća soba postaje prostor za kvalitetniji odmor i oporavak organizma.

Foto: JYSK

Lagani laneni popluni za sparne noći

Tijekom toplinskih valova mnogi mijenjaju teške poplune laganijim i prozračnijim varijantama koje bolje reguliraju temperaturu tijekom noći.

Među aktualnim izborima ističe se laneni poplun koji zahvaljujući prirodnim materijalima pruža prozračniji i ugodniji osjećaj tijekom spavanja. Lan je poznat po tome da dobro odvodi vlagu i omogućuje bolju cirkulaciju zraka, zbog čega je posebno popularan tijekom ljeta.

Za one koji se bude usred noći: gel nadmadraci nove generacije

Jedan od najvećih problema tijekom ljeta je madrac koji “zadržava” toplinu. Zato su sve popularniji gel madraci i nadmadraci koji odvode višak topline i poboljšavaju protok zraka.

Među novitetima se ističe madrac s gel pjenom koja se prilagođava tijelu i pri tome ravnomjerno raspoređuje tjelesnu težinu, smanjujući pritisak na mišiće i zglobove. Otvorena struktura ćelija i gel čestice u pjeni povećavaju protok zraka i učinkovito odvode višak topline.

Za one koji žele osvježiti postojeći madrac bez kupnje novog, zanimljiv izbor je i GURSKEN nadmadrac s gel pjenom koji kombinira mekaniji osjećaj i rashlađivanje tijekom toplih noći.

Ako pak preferirate prirodnije materijale, madrac od lateksa je posebno zanimljiv jer je lateks poznat po prozračnosti i boljoj ventilaciji od klasične memorijske pjene.

Foto: JYSK

Nije sve u madracu: posteljina sada igra glavnu ulogu

Istraživanja pokazuju da upravo materijal posteljine može napraviti najveću razliku tijekom toplinskih valova.

Ove sezone najpoželjniji su:

Takvi materijali bolje dišu, manje se lijepe za tijelo i pomažu regulirati vlagu tijekom noći.

Ljetni luksuz koji zapravo ima smisla

Dok su nekada “cooling” proizvodi bili rezervirani za luksuzne hotele, danas su dostupni kao dio svakodnevnice. Upravo zato rashlađujući detalji u spavaćoj sobi postaju novi must-have ljeta – gotovo jednako važni kao klima uređaj.