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STOLJETNA MUDROST

Ni na najvećim vrućina Španjolci ne pale klimu, već u 11 sati naprave ovo: ‘Radi poput hladnjaka‘

Shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
29.06.2026.
u 10:30

Dok se ostatak Europe bori s toplinskim valovima oslanjajući se na klima-uređaje, Španjolci svoje domove održavaju ugodno hladnima koristeći se jednostavnom, ali iznimno učinkovitom tradicionalnom metodom. Ključ je u potpunom zamračenju doma u pravo vrijeme.

U Španjolskoj, gdje ljetne temperature redovito dosežu i 45 stupnjeva Celzijevih, većina domova još uvijek nema klima-uređaj. Prema nekim podacima, posjeduje ga tek 41 posto kućanstava. Umjesto tehnologije, Španjolci se oslanjaju na stoljetnu mudrost i tehniku poznatu kao "metoda zamračenja". Strategija je jednostavna: rano ujutro, dok je zrak svjež, širom otvaraju prozore kako bi rashladili prostor. No, ključan potez slijedi najkasnije do 11 sati, prije nego što sunce dosegne svoju punu jačinu. Tada se sve hermetički zatvara – spuštaju se vanjske rolete, poznate kao "persianas", i navlače zavjese, čime se dom pretvara u mračnu i svježu oazu. Kako piše As, prozori se ponovno otvaraju tek kasno navečer, kad vanjska temperatura padne.

Ovaj pristup funkcionira po principu termosice ili, kako je jedan korisnik na društvenim mrežama slikovito objasnio, "poput vrata hladnjaka". Jednom kad se hladan jutarnji zrak "zarobi" unutar kuće, cilj je spriječiti njegov izlazak i ulazak vanjske vrućine. Potpuno spuštene rolete stvaraju fizičku barijeru koja blokira sunčeve zrake prije nego što uopće stignu do stakla, čime se drastično smanjuje zagrijavanje interijera. Time se kuća pretvara u svojevrsnu "osobnu špilju" koja pruža utočište od vrućine. Pravilnom primjenom ove metode unutarnja temperatura može biti i do 20 stupnjeva niža od vanjske, što je razlog zašto mnogi stranci, isprva zbunjeni ovim običajem, brzo postanu njegovi najveći zagovornici.

Ključni alat u ovoj borbi protiv vrućine su upravo "persianas", vanjske rolete koje su zaštitni znak španjolske arhitekture. Za razliku od unutarnjih sjenila, one zaustavljaju toplinu s vanjske strane, što je daleko učinkovitije. Osim što čuvaju svježinu, korištenje vanjskih roleta pruža privatnost, zvučnu izolaciju i dodatnu sigurnost. No, nije sve u roletama. Tradicionalna mediteranska gradnja uključuje i druge pametne elemente: debele kamene zidove koji djeluju kao prirodni izolatori, podove od keramike ili mramora koji su hladni na dodir, a pranje hladnom vodom dodatno ih hladi isparavanjem. Tu su i unutarnja dvorišta (patios) koja potiču strujanje zraka.

Prilagodba se ne odnosi samo na kuću, već i na životni ritam. Čuvena "siesta" nije samo popodnevni odmor, već strategija izbjegavanja boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana. Ljetna prehrana je prilagođena, s naglaskom na hladnim jelima poput gazpacha i salata, kako bi se izbjeglo korištenje pećnice. Također se smanjuju i drugi unutarnji izvori topline gašenjem nepotrebnih uređaja i svjetala. Ove tradicionalne španjolske metode hlađenja postaju sve relevantnije i izvan granica Španjolske. Dok se ostatak Europe suočava sa sve ekstremnijim ljetima, ova jednostavna, jeftina i ekološka rješenja pokazuju se kao vrijedna lekcija o životu u skladu s klimom.
Ključne riječi
Španjolska ljeto toplinski val temperature vrućina

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