Kreatin za žene: Iznenađujuće prednosti za koje niste čuli

Zašto žene imaju veću potrebu za kreatinom?

Žene prirodno imaju manje zalihe kreatina u usporedbi s muškarcima, djelomično i zato što konzumiraju manje crvenog mesa. To znači da suplementacija može imati proporcionalno veći učinak upravo kod žena.

Foto: GymBeam

Je li mit da će vas kreatin učiniti "glomaznima"? Apsolutno. Značajna hipertrofija mišića zahtijeva razinu testosterona koju žene jednostavno nemaju.

Što istraživanja pokazuju o prednostima kreatina za žene?

Fizička izvedba: Poboljšana snaga, eksplozivnost i brži oporavak nakon treninga. Žene koje uzimaju kreatin treniraju intenzivnije i oporavljaju se brže bez promjena u svojoj silueti.

Poboljšana snaga, eksplozivnost i brži oporavak nakon treninga. Žene koje uzimaju kreatin treniraju intenzivnije i oporavljaju se brže bez promjena u svojoj silueti. Zdravlje kostiju: Sve je više dokaza da kreatin, u kombinaciji s treningom snage, podržava gustoću kostiju. Ovo je posebno važno nakon menopauze, kada je rizik od osteoporoze značajno veći.

Sve je više dokaza da kreatin, u kombinaciji s treningom snage, podržava gustoću kostiju. Ovo je posebno važno nakon menopauze, kada je rizik od osteoporoze značajno veći. Kognitivna funkcija: Mozak koristi kreatin kao energetski pufer. Studije pokazuju poboljšanja u koncentraciji i pamćenju tijekom umora i nedostatka sna – s čime su mnoge majke dobro upoznate.

Mozak koristi kreatin kao energetski pufer. Studije pokazuju poboljšanja u koncentraciji i pamćenju tijekom umora i nedostatka sna – s čime su mnoge majke dobro upoznate. Podrška u menopauzi: Kako estrogen opada, mišićna i koštana masa se brže gube. Istraživanja pokazuju da redoviti unos kreatina u kombinaciji s treningom može značajno usporiti taj proces i podržati dugoročnu kvalitetu života.

Foto: GymBeam

Pravilan unos i doziranje

Standardna doza je 3-5 g kreatin monohidrata dnevno – oblika s najčvršćim znanstvenim utemeljenjem.

Faza punjenja nije potrebna: Niže dnevne doze postižu isti učinak unutar 3-4 tjedna.

Niže dnevne doze postižu isti učinak unutar 3-4 tjedna. Što se tiče težine: Blagi porast na vagi na samom početku odražava zadržavanje vode unutar mišićnih stanica, a ne nakupljanje masti.

Ima li kreatin nuspojave? Dobra vijest je da je kreatin među najsigurnijim dodacima prehrani poznatim danas. Pri normalnim dozama većina žena ga podnosi bez problema. Kod nekih se može pojaviti blaga nadutost ili probavne poteškoće na početku, osobito ako odjednom uzmete veću dozu. Međutim, to se lako može riješiti podjelom doze tijekom dana. Ako ste zdravi i pridržavate se preporučene doze, kreatin se općenito smatra sigurnim.

Foto: GymBeam

Koji je najbolji kreatin za žene?