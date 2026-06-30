Neurolog upozorava: Ovu vrstu glavobolje nikad nemojte ignorirati, može vas stajati života

Glavobolja je jedna od najčešćih tegoba i mnogi je pokušavaju riješiti odmorom, vodom, tabletom protiv bolova ili boravkom u zamračenoj prostoriji. Najčešće doista nije riječ o ničemu opasnom, jer glavobolju mogu izazvati stres, dehidracija, problemi s vidom, loše držanje, umor ili napetost. Ipak, liječnici upozoravaju da postoje situacije u kojima jaka glavobolja nije nešto što treba 'prespavati' nego znak zbog kojeg treba odmah potražiti pomoć, piše Lad Bible.

Neurolog dr. Baibing Chen upozorio je da se osobito ne smije ignorirati jaka glavobolja koja se pojavljuje naglo, pogoršava se ili je praćena drugim ozbiljnim simptomima. Iako se iza takve boli može skrivati migrena ili klaster glavobolja, u nekim slučajevima ona može biti znak meningitisa. Riječ je o infekciji ili upali zaštitnih ovojnica koje okružuju mozak i leđnu moždinu, a koja može brzo postati životno ugrožavajuća.

Meningitis mogu uzrokovati virusi, bakterije ili gljivice, no bakterijski oblik posebno zabrinjava liječnike jer se može razvijati vrlo brzo. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da je vrijeme presudno. Što se osoba ranije javi liječniku, veća je mogućnost da se otkrije uzrok i što prije započne odgovarajuće liječenje. Problem je u tome što meningitis u početku može nalikovati običnoj virozi ili gripi. Osoba može imati visoku temperaturu, osjećati se iscrpljeno, imati bolove u mišićima i zglobovima te misliti da će se stanje popraviti uz odmor. No ako se uz to pojavi jaka glavobolja, ukočen vrat ili osjetljivost na svjetlo, to su znakovi koje ne treba zanemariti.

Glavobolja povezana s meningitisom može biti izrazito snažna i nepodnošljiva. Bol se ponekad može širiti niz leđa ili u druge dijelove tijela, a pokretanje vrata može biti vrlo teško ili bolno. Liječnici upozoravaju da se ne treba čekati da bol postane neizdrživa ako su prisutni i drugi simptomi koji upućuju na meningitis. Među znakovima upozorenja su visoka temperatura, vrlo hladne ruke i stopala, ukočen vrat, bolovi u zglobovima i mišićima te bol u očima pri gledanju u jako svjetlo. Mogu se javiti i mučnina, povraćanje, proljev, smetenost, izrazita pospanost ili teško buđenje. Posebno zabrinjava osip ili mrlje na koži koje ne blijede prilikom pritiska. Ako se jaka glavobolja pojavi zajedno s nekim od tih simptoma, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. U takvim situacijama nije preporučljivo povući se u sobu, ugasiti svjetlo i čekati da prođe. Kod meningitisa odgađanje pregleda može biti vrlo opasno.

Dr. Chen ističe da većina glavobolja nije hitno stanje, ali meningitis je iznimka. Ta bolest može napredovati brzo, a osoba koja je ima može se u kratkom vremenu ozbiljno razboljeti. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se vjeruje vlastitom osjećaju i da se, u slučaju sumnje, odmah kontaktira liječnik ili hitna medicinska služba. Važno je naglasiti da svaka jaka glavobolja ne znači meningitis. Ipak, glavobolja koja je neuobičajeno snažna, pogoršava se ili dolazi uz temperaturu, ukočen vrat, osip, smetenost, povraćanje ili osjetljivost na svjetlo zahtijeva oprez. Kada je riječ o mogućoj infekciji koja zahvaća mozak i leđnu moždinu, bolje je reagirati odmah nego čekati da simptomi postanu još ozbiljniji.