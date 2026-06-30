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neće se dobro ispeći

Ako koristite fritezu na vrući zrak, ovo meso nemojte stavljati unutra

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
30.06.2026.
u 06:00

Neke je komade mesa ipak bolje pripremati na tradicionalni način u pećnici

Friteza na vrući zrak uvelike je olakšala pripremu hrane: hrskava jela mogu se pripremiti brže i s manje ulja, a čišćenje je jednostavnije nego kod klasičnog prženja. Ipak, iako se čini da u nju možete staviti gotovo sve, postoji hrana koju je bolje pripremati na drugi način jer ne podnosi visoku temperaturu ili bi mogla oštetiti uređaj.

Stručnjaci su savjetovali da u fritezi ne pripremate meso koje još uvijek ima kosti. Friteze na vrući zrak rade s komorom za kuhanje, grijaćim elementom i ventilatorom za cirkulaciju. Grijaći element stvara toplinu dok ventilator cirkulira vrući zrak oko komore za kuhanje, osiguravajući da vrući zrak okružuje svaku površinu hrane. To ne funkcionira za komade s kostima, poput cijelih pilića. Southern Living savjetuje da veliki komadi mesa s kostima imaju bolje rezultate kada se peku na konvencionalan način u pećnici jer to omogućuje ravnomjernije kuhanje u usporedbi s fritezom na vrući zrak.

Friteze na vrući zrak jednostavno nisu dizajnirane za velike komade mesa, što znači da ih uvijek treba pripremati u pećnici, piše Daily Express. "Friteza na vrući zrak neće ravnomjerno skuhati meso i mogu vam ostati prekuhani ili sirovi dijelovi kada izgledaju kao da su gotovi", upozorili su iz Better Homes & Gardens. Unatoč tome, to ne sprječava kuhanje manjih porcija mesa u fritezi na vrući zrak.

Hrana, uključujući pileća krilca, prženu piletinu i slaninu, prikladna je za pripremi u fritezi na vrući zrak. Kada je riječ o pripremi odrezaka, tada ćete se od početka susresti s ograničenjima veličine. Odresci s kostima općenito su ukusniji i manje je vjerojatno da će se prekuhati, ali možda neće stati u košaru friteze. Postoji i ograničenje temperature. Prema All Recipes, većina friteza na vrući zrak može dosegnuti oko 230 stupnjeva, što se smatra prilično niskom temperaturom za kuhanje odrezaka.

Ključne riječi
meso friteza kuhanje

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