Iskusna putnička savjetnica otkrila tri europska mjesta koja su je ostavila bez daha: Posebno nahvalila jedan hrvatski grad

S 21 godinom isplanirala je putovanje s prijateljicama na Island i tada se rodila njezina strast prema osmišljavanju savršenih itinerera. Od tada neprestano putuje svijetom, a danas, godinama kasnije, Sara Sturek proputovala je cijelu Europu, od Španjolske preko Njemačke do Slovačke. Radi u industriji kao putnička savjetnica i ništa je ne ispunjava više od otkrivanja novih mjesta koja s uzbuđenjem dijeli s klijentima, ali kojima se i sama želi vraćati. Ako i vas ovo ljeto drži putna groznica, postoje tri europske destinacije koje od srca preporučuje za nezaboravno iskustvo, kako piše Business Insider.

Jedno od mjesta o kojem ne prestaje razmišljati je Comporta, opušteni portugalski gradić s nevjerojatnim plažama. Smještena samo sedamdeset pet milja južno od Lisabona, otprilike sat i pol vožnje, Comporta je sanjivo selo s plažama od bijelog pijeska, borovim šumama i kristalno čistim plavim morem. Ondje je upijala sunce na plažama Praia da Comporta i Praia do Pego, gdje je ocean bio glavna atrakcija, a vrhunski beach klubovi uvijek nadohvat ruke. Posebno ju je oduševio Comporta Café Beach Club, smješten u dinama plaže Praia da Comporta, koji je nudio pregršt ukusne, tradicionalne portugalske morske hrane.

Ipak, vrhunac posjeta bilo je jahanje konja po plaži. Posjetila je lokalnu školu jahanja koja nudi slikovite staze i ondje doznala da je čak i Madonna česta posjetiteljica. Comporta se sve više profilira kao europska prijestolnica takozvanog "sporog putovanja", privlačeći posjetitelje koji traže mir i autentičnost daleko od masovnog turizma. Regija je uspjela sačuvati svoj identitet zahvaljujući strogim pravilima gradnje, što je čini idealnom za one koji traže pravi dragulj koji nudi spokoj, izvrsnu hranu i dozu avanture.

Iako je Malta dugo bila na njezinoj listi želja, nije ni slutila da će njezin sestrinski otok, Gozo, ostaviti tako snažan i trajan dojam. Za ovaj otok prvi je put čula od vlasnika lokalnog malteškog restorana, koji su njezinom partneru i njoj preporučili da ga posjete. Put do tamo bio je jednostavan: kratka vožnja trajektom s Malte, i za četrdesetak minuta ostali su zapanjeni dramatičnom obalom otoka. Čim su stigli, popričali su s nekoliko mještana i saznali za slavnu pekaru Maxokk. Rekli su im da se za njihovu ftiru - spljošteni malteški kruh koji se često koristi za sendviče - isplati čekati i satima. Nakon što su i sami probali ftiru s tunom i pizzu s inćunima, morali su se složiti.

Uskoro su se kratkom vožnjom odvezli do zaljeva Ramla, prekrasne plaže s crvenim pijeskom, a nakon opuštanja pješačili su do špilje Mixta, prirodne špilje s pogledom na zaljev, što se pokazalo vrhuncem njihovog putovanja. Gozo se sve više profilira kao cjelogodišnja destinacija, s inicijativama poput "Eco-Gozo" koje potiču održivi turizam i nude posjetiteljima autentično mediteransko iskustvo. Sljedeći put planira ostati još duže kako bi istražila gradove i sela poput Xlendija i Marsalforna, ne samo zbog restorana uz more, već i kako bi otkrila ronilačku scenu i druga prirodna čuda.

Nakon istraživanja Hrvatske, Hvar je postao njezino omiljeno mjesto. Iako su Split i Dubrovnik bili vrhunci njezinog putovanja, pravi pobjednik bio je Hvar. Do njega je lako doći - samo sletite u Split, a zatim vas čeka devedesetminutna vožnja trajektom. Na otoku postoji mnoštvo sjajnih mjesta za boravak, a pronašli su prekrasan Airbnb u samom gradu Hvaru, smješten samo devedesetak stepenica od mora. Morska hrana ovdje bila je također ukusna. Dva nezaboravna mjesta bila su Mamato Bar, koji je nudio opušteni ručak s prekrasnim pogledom na ocean, i Laganini Lounge Bar and Fish House, malo otmjenije mjesto do kojeg su stigli brodom. Tamo su uživali u dalmatinskoj kuhinji i glazbi DJ-a uživo. Kad je riječ o glazbi, Hvar ima sjajnu scenu noćnog života. Posebno su se istaknuli Carpe Diem Beach Hvar i Hula-Hula Beach Bar, koji su pružili neke legendarne zalaske sunca, ples i pića. Za živahno mjesto gdje se možete opustiti, ali i plesati cijelu noć, toplo preporučuje Hvar.

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Iako je Hvar dugo bio poznat kao nezaobilazna postaja za mlade željne zabave, otok prolazi kroz značajnu transformaciju. Svjesno se odmiče od imidža "party destinacije" i sve se više fokusira na održivi razvoj i privlačenje gostiju veće platežne moći koji traže profinjenija iskustva. Ovaj zaokret potvrđuje i statistika koja pokazuje porast dolazaka i noćenja, pri čemu su najbrojniji gosti oni iz Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Hvar, koji ove godine obilježava čak 158 godina organiziranog turizma, ponosno ističe svoju bogatu kulturnu baštinu. Za ljeto 2026. godine najavljen je raskošan program 65. Hvarskih ljetnih priredbi, koje će ugostiti velika imena poput Josipe Lisac i Ramba Amadeusa. Uz kulturu, naglasak je i na cikloturizmu i drugim oblicima aktivnog odmora, čime Hvar dokazuje da nudi mnogo više od sunca i mora, pozicionirajući se kao destinacija koja spaja luksuz, tradiciju i prirodne ljepote na jedinstven način.

Iskustva iz Comporte, Goza i Hvara savršeno oslikavaju širi trend u svijetu putovanja. Sve veći broj putnika, posebice mlađih generacija, okreće leđa masovnom turizmu i traži autentična, smislena i održiva iskustva. Destinacije koje nude mir, povezanost s prirodom, bogatu lokalnu kulturu i gastronomiju postaju novi luksuz. Bilo da se radi o "sporom putovanju" u portugalskim borovim šumama, otkrivanju ekoloških inicijativa na Malti ili uživanju u kulturnoj renesansi na Jadranu, jasno je da budućnost pripada mjestima koja su uspjela sačuvati svoju dušu. Upravo zato ovi europski dragulji nisu samo prolazni hit, već odredišta koja će i u godinama koje dolaze privlačiti one koji znaju cijeniti pravo značenje putovanja.