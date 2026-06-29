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Želite začiniti svoju vezu? Isprobajte pravilo '2-2-2'!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
29.06.2026.
u 21:14

“Manje se radi o brojevima, a više o namjeri da jedno drugome budete prioritet”.

Jedan od najljepših osjećaja u dugoj vezi je udobnost – petkom navečer ostati kod kuće, gledati iste emisije i živjeti u poznatoj rutini. No, koliko god to bilo ugodno, s vremenom može dovesti do dosade i gubitka iskrice. Kako bi spriječili monotoniju, mnogi parovi prakticiraju pravilo 2-2-2, koje je postalo viralno na TikToku.

Kreatorica @gem_raye pokazala je kako se sprema za spoj koji sa zaručnikom ima svaka dva tjedna – bez iznimke. “Prakticiramo pravilo 2-2-2: spoj svaka dva tjedna, vikend izvan kuće svaka dva mjeseca i odmor svake dvije godine”, objasnila je. Naizmjence organiziraju izlaske i iznenađenja, a nakon šest mjeseci primijetili su da pravilo doista održava vezu svježom i uzbudljivom.

@gem_raye The 2-2-2 rule in relationships #grwm and chat about the key to our happy relationship #dating #222 #beauty #ootd ♬ TOGETHER - KAYTRANADA

Prema Rebecci Howard Eudy, dr. sc., seksualnoj terapeutkinji i bračnoj savjetnici, uobičajeno je da parovi nakon nekoliko godina zapadnu u rutinu. “To se može očitovati kroz stres, dosadu, razdražljivost ili jednostavno gubitak prioriteta veze”, kaže ona, “Ponekad se čini kao da samo prolazite jedno pored drugoga”. 

Pravilo 2-2-2 tome staje na kraj. “Briljantno je imati ovakve smjernice. Većina parova svoje veze tretira kao kaktuse – očekuju da prežive uz minimalnu pažnju. Pravilo 2-2-2 uvodi namjernu brigu i podsjetnik da je veza važna”. Jedna druga TikTok korisnica, @blissful.kristen, priznala je da sa svojim partnerom gotovo godinu dana nije otišla na spoj zbog zauzetih rasporeda. Kad su odlučili isprobati pravilo 2-2-2, shvatila je koliko im je to nedostajalo.

Primjena ovog pravila tjera partnere da jedno drugome budu prioritet. “Time šaljete poruku da vam je stalo i da ste spremni ponovno se povezati”, objašnjava Eudy za Bustle. Osim toga, zajednički trenuci kojima se radujete pomažu paru da ostane povezan i važan jedno drugome.

@maxbempah 2 2 2 2 Rule - Low key cool tips for Happy Marriages or Relationships 1. Be intimate at least 2x weekly 2. Go on dates bi-weekly 3. Do simply weekend staycations every 2 months to change scenery and routines. 4. Do long vacation every 2 years. #love #couple #marriage #happy #relationship #relationshipadvice #beauty #beautiful #fypシ゚viral ♬ Chill Vibes - Tollan Kim

Još jedna prednost? Pravilo je u potpunosti prilagodljivo. Spoj svaka dva tjedna može biti večer uz dostavu i film kod kuće ili romantična večera vani. Vikend svaka dva mjeseca može biti noćenje u lokalnom pansionu ili kratko putovanje. A svake dvije godine – odmor u inozemstvu ili kratki bijeg na obližnju plažu.

“Možda nije realno za sve, pogotovo parove s ograničenim budžetom ili bez podrške oko čuvanja djece, ali pravilo se uvijek može prilagoditi”, kaže Eudy. Najvažnije je tretirati te spojeve i putovanja kao obveze, “Odlučite što je realno, stavite u kalendar i držite se toga”. Na kraju, nije presudna učestalost, već posvećenost vezi. Ili kako Eudy poručuje: “Manje se radi o brojevima, a više o namjeri da jedno drugome budete prioritet”.
Ključne riječi
spoj brak veza libido intima seks

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