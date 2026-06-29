VIDEO Romantična prosidba postala viralna zbog urnebesnog detalja na rukama buduće mladenke

Prosidbe su obično trenuci puni emocija, iznenađenja i pažljivo osmišljenih detalja, no ponekad upravo ono što nije bilo planirano postane najzabavniji dio cijele priče. To najbolje zna Quinn Melnyk, 28-godišnja učiteljica iz Kanade, koju je njezin partner Shane McKay zaprosio nakon devet i pol godina veze. Prosidba je bila romantična i dirljiva, ali je na društvenim mrežama najviše pažnje privukao jedan neočekivani detalj, njezini nokti oslikani hot-dogovima, piše People.

Shane je prosidbu organizirao ovoga lipnja na obiteljskoj farmi. Kako bi Quinn došla lijepo odjevena, tjedan dana ranije rekao joj je da njegovi roditelji planiraju fotografiranje te predložio da se i njih dvoje tom prilikom fotografiraju. Profesionalnog fotografa, međutim, nije bilo, nego je cijeli trenutak iz grmlja snimala njegova majka.

Quinn je kasnije ispričala da je prosidba bila savršena. Dok su se vozili prema farmi, Shane je pustio njihovu pjesmu 'Only You Can Love Me This Way' Keitha Urbana, a uz cestu ju je dočekalo više od 30 natpisa. Na njima je, riječ po riječ, pisalo da je dovoljno dugo čekala, da je voli i da s njom želi provesti ostatak života. Na kraju puta doveo ju je do drvenog luka koji je sam izradio. Ukrasio ga je bijelim zavjesama i zlatnim okvirima s fotografijama njihovih pet udomljenih ljubimaca, četiri mačke i jednog psa. Uz zaručnički prsten stajao je natpis: 'Mama, hoćeš li se udati za tatu?'

Quinn priznaje da ju je potpuno iznenadio i dirnuo. Bilo je, kaže, mnogo suza jer je prosidba bila dugo očekivana i vrlo pažljivo osmišljena. No jedan detalj Shane ipak nije predvidio. Kada je počela gledati novi prsten, shvatila je da su joj nokti i dalje oslikani – hot-dogovima. Shane nije obavijestio njezinu nail tehničarku da planira prosidbu, pa nije bilo prilike za klasičnu 'zaručničku' manikuru. Umjesto nježnih nijansi, srca ili elegantnog dizajna, Quinn je na rukama imala zabavne male hot-dogove.

No, buduća mladenka zbog toga nije bila nimalo razočarana. Naprotiv, sve joj je bilo urnebesno smiješno i, kako kaže, zbog toga je prosidbu zavoljela još više. Ironično, prije prosidbe se sa svojom nail tehničarkom šalila kako bi bilo smiješno da je Shane zaprosi baš dok na noktima ima hot-dogove. Quinn inače voli neobične i razigrane manikure. Prije hot-dogova imala je nokte s kivijem, a prije toga s ribama, pa priznaje da se ni ne sjeća kada je posljednji put imala jednostavnu jednobojnu manikuru. Nokte uređuje svaka četiri tjedna već pet godina, a njezina nail tehničarka redovito ostvaruje sve njezine zabavne ideje.

Iako je slutila da bi je Shane mogao zaprositi tijekom godine jer su se približavali desetoj godišnjici veze i završetku njegova studija, nije očekivala da će se to dogoditi baš u lipnju. Da je znala, možda bi odabrala nokte sa srcima ili neki romantičniji motiv. Ipak, sada ne bi promijenila ništa jer su hot-dogovi, kaže, prosidbu učinili još pamtljivijom i potpuno u njezinu stilu. Obitelj i prijatelji također su se oduševili neobičnom manikurom.

Quinn kaže da voli hot-dogove, otkačene nokte i stvari koje odražavaju njezinu osobnost, pa su svi zaključili da se taj detalj zapravo savršeno uklopio u cijelu priču. Posebno su se zabavili njezini učenici prvog razreda, kojima je cijela situacija bila najduhovitija stvar koju su čuli. Nakon prosidbe Quinn je fotografije svojih noktiju objavila na TikToku. Video je ubrzo postao viralan, skupivši više od 10,5 milijuna pregleda i 1,4 milijuna lajkova. Kaže da nije očekivala toliko reakcija, ali vjeruje da su ljudi prepoznali spontanost i stvarnost trenutka, bez pretjeranog uljepšavanja.