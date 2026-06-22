Ovaj limun cheesecake osvježit će vas i na najtoplije dane: Ne peče se, a okus je božanstven

Ako tražite lagan, kremast i osvježavajući desert koji ne zahtijeva uključivanje pećnice, ovaj limun cheesecake pravi je izbor. Hrskava podloga od keksa, nježna krema od krem sira i šlaga te bogati sloj domaćeg lemon curda stvaraju savršenu ravnotežu slatkih i citrusnih nota. Idealan je za toplije dane, obiteljska okupljanja ili posebne prilike kada želite poslužiti desert koji izgleda impresivno, a priprema se iznenađujuće jednostavno. Recept je podijelila food blogerica @jedem.fino. Uživajte!
Sastojci (kalup promjera 26 cm):
Za podlogu:
- 300 g mljevene Plazme
- 150 g otopljenog maslaca
- sok 1 naranče
Za kremu:
- 500 ml vrhnja za šlag
- 500 g krem sira (za kolače)
- 150 g šećera u prahu
- 1 vanilin šećer
- 50 ml svježe cijeđenog limunovog soka
Za lemon curd:
- 4 manja ili 3 veća jaja
- 140 g šećera
- 80 ml svježe cijeđenog limunovog soka
- naribana korica pola limuna
- 65 g hladnog maslaca, narezanog na kockice
Priprema:
Priprema lemon curda: U loncu pjenjačom sjedinite jaja i šećer te miješajte nekoliko minuta dok smjesa ne postane glatka. Dodajte limunov sok, naribanu koricu limuna i maslac narezan na kockice. Lonac stavite na laganu vatru i neprestano miješajte pjenjačom. Smjesa će se postupno zgusnuti. Curd se treba zgusnuti toliko da kad umočite žlicu u njega i pređete prstom po žlici krema ostaje razdvojena sa svake strane. Gotovu kremu prelijte u zdjelu, prekrijte prozirnom folijom tako da dodiruje površinu kreme kako se ne bi stvorila korica te ostavite da se potpuno ohladi.
Priprema podloge: U zdjeli pomiješajte mljeveni keks, otopljeni maslac i svježe cijeđeni sok naranče. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Smjesu rasporedite po dnu kalupa i dobro utisnite kako biste dobili čvrstu i ravnomjernu podlogu. Stavite sa strane dok pripremate kremu.
Priprema kreme: Vrhnje za šlag izmiksajte u lagani šlag. Pazite da ga ne premiksate – dovoljno je da bude čvrst, ali i dalje prozračan. U drugoj zdjeli kratko izmiksajte krem sir, šećer u prahu, vanilin šećer i limunov sok dok se sastojci ne povežu. Postupno dodajte tučeno vrhnje te lagano miješajte špatulom dok ne dobijete glatku, svilenkastu kremu bez grudica. Kremu rasporedite preko podloge od keksa i poravnajte površinu. S ohlađenog lemon curda uklonite foliju i kratko ga promiješajte pjenjačom kako bi ponovno postao gladak i sjajan. Ravnomjerno ga rasporedite preko sloja kreme te nježno poravnajte. Cheesecake stavite u hladnjak preko noći kako bi se svi slojevi dobro stisnuli i povezali. Prije posluživanja ukrasite po želji kriškama limuna, naribanom koricom ili svježom mentom.