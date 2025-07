Liječnik je otkrio četiri trika za savršeni popodnevni odmor: 'Bit ćete osvježeni'

Popodnevno drijemanje postao je popularan način za obnavljanje energije i povećanje produktivnosti tijekom dana. Mnogi ljudi koriste nekoliko minuta odmora nakon ručka da bi se osvježili i pripremili za ostatak dana. Međutim, iako kratki san može imati brojne prednosti, poput poboljšanja koncentracije i smanjenja stresa, važno je pratiti koliko često i koliko dugo drijemamo.

Dobrobiti drijemanja dobro su poznate te poslijepodnevni odmor može očuvati zdravlje našeg mozga dok starimo. Također se pokazalo da drijemanje potiče kreativnost, poboljšava roditeljstvo i povećava radost. Dr. Thomas Michael Kilkenny, direktor Instituta za medicinu spavanja u Sveučilišnoj bolnici Northwell Staten Island, otkrio je četiri pravila za odmor koja vam mogu pomoći da postignete vrhunski san, piše New York Post.

Neka bude kratko: "Kratko drijemanje od oko 20 minuta između 13 do 15 sati može biti korisno za poboljšanje kognicije i budnosti. Sve duže od toga može izazvati inerciju spavanja, odnosno želju mozga da nastavi spavati", rekao je Kilkenny. Studija iz 2023. objavljena u istraživačkom časopisu Obesity Society otkrila je da osobe koje dugo drijemu imaju veći indeks tjelesne mase, veći struk, viši krvni tlak i povećanu prevalenciju metaboličkih sindroma, odnosno osobinu koje se povezuju s pretilošću, dijabetesom i srčanim bolestima.

Dulje drijemanje također je bilo povezano s kasnijim spavanjem i vremenom obroka, većom konzumacijom hrane za ručak i pušenjem cigareta. Rezultati su pokazali da oni koji su spavali manje od 30 minuta nisu imali povećan rizik od pretilosti ili ovih drugih metaboličkih problema. Prema Američkoj udruzi za spavanje, "power nap", odnosno "energizirajuće drijemanje" od 15 do 30 minuta može povećati energiju, ali nije namijenjen zamjeni noćnog sna.Organizacija preporučuje da odrasli drijemaju otprilike u isto vrijeme svaki dan i nikada ne spavaju dulje od 30 minuta.

Udobno se smjestite: Kilkenny je objasnila da je lokacija sekundarna u odnosu na udobnost kada se radi o vrhunskim mjestima za spavanje. "Spavati uspravno za radnim stolom očito je manje udobno od ležanja u naslonjaču za drijemanje. Krevet bi bio najudobnije mjesto. Ako vam je krevet lako dostupan, treba ga iskoristiti. Međutim, često želja za drijemanjem dolazi kada nismo kod kuće i kada je krevet nedostupan", objasnio je.

Drugi stručnjaci upozoravaju da se ne vraćate u krevet i da izbjegavate previše udobno smještanje pod pokrivač te su savjetovali da za drijemanje odaberete kauč. Vjeruju da je kauč dovoljno udoban da potakne opuštajući san, ali ne toliko udoban da bi poticao duže drijemanje.

Izaberite tamno mjesto i udobnu odjeću: Kada vam tjelesna temperatura padne, tada je to je signal da vaše tijelo mora usporiti da bi sačuvalo toplinu. "Soba mora biti slabo osvijetljena, a temperatura ugodna za dobar san. Ako je prevruće ili hladno, teže ćete zaspati. Isto tako, ako je prostorija previše osvijetljena, to može spriječiti našu sposobnost da zadrijemamo", primijetio je Kilkenny. Idealna temperatura je između 15 i 19 stupnjeva Celzijusa. I ne zaboravite ostati opušteni. "Odjeća treba biti udobna i ne smije stezati", savjetovao je Kilkenny.

Izbjegavajte kofein: Nije iznenađujuće da je Kilkenny rekao da šalica kave usred dana može ozbiljno ometati naše šanse za dobar san. "Kofein je stimulans i kao takav smanjit će našu potrebu za drijemanje. Međutim, kada učinak kofeina splasne, možemo doživjeti pad energije, kad se osjećamo zaista pospano", rekao je. Međutim, drugi stručnjaci kažu da je pijenje kofeina neposredno prije spavanja i spavanje od oko 20 minuta idealno za miran san.

Kofein se u tijelu metabolizira otprilike 30 minuta, što znači da kada se probudite, tada možete osjetiti dvostruku korist: obnovu energije i budnost. Studija iz 2010. pokazala je da drijemanje odmah nakon ispijanja kave može poboljšati sposobnost mozga da apsorbira kofein. Idealna količina kofeina prije spavanja je 200 miligrama, što je otprilike dvije šalice kave. Da biste optimizirali noćni san, stručnjaci su se složili da posljednju šalicu treba popiti najkasnije šest sati prije spavanja.

Iako Kilkenny priznaje moć kratkog sna, istaknuo je da stalni popodnevni umor može biti razlog za zabrinutost. "Ako osoba stvarno treba odspavati popodne, to često signalizira da noću ne spava dovoljno kvalitetno. To može postati kronični problem. Inače, svi smo malo pospani između 13 i 15 sati, ali to ne bi trebalo biti nešto s čime se previše mučimo. Ako noć prije ne spavamo dovoljno, poslijepodnevna pospanost će se dramatično povećati. Ako se netko bori s ostajanjem budnim tijekom dana, mora procijeniti kvalitetu svog sna noću", zaključio je.