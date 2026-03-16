Šokantno

Stranica koja procjenjuje broj seksualnih partnera žena: Sve to na temelju njihovih Instagram profila

VL
Autor
Večernji.hr
16.03.2026.
u 22:21

Nova internetska stranica posljednjih je dana izazvala burne reakcije na društvenim mrežama nakon što se proširila informacija da korisnicima omogućuje da, unosom poveznice na nečiji Instagram profil, dobiju navodnu procjenu broja seksualnih partnera te osobe.

Internetska stranica Check Her Body Count koja tvrdi da može procijeniti broj seksualnih partnera žene na temelju njezinog Instagram profila, posljednjih je dana izazvala burne reakcije na društvenim mrežama i forumima. Stranica funkcionira tako da samo unesete poveznicu na nečiji profil, nakon čega se prikazuje broj koji bi trebao predstavljati procjenu broja seksualnih partnera te osobe. U prvim opisima stranice navodilo se da funkcionira tako da koristi umjetnu inteligencija za analizu sadržaja na društvenim mrežama, ali ubrzo se pokazalo da to nije istina.

Autor stranice, developer Cappy Ishihara, kasnije je pojasnio kako se ne provodi nikakva stvarna analiza profila. Sustav provjeri je li unesena poveznica valjana, nakon čega generira nasumičan broj koji se prikazuje kao rezultat. Drugim riječima, broj koji se pojavi nema nikakve veze s analizom profila osobe, već je riječ o običnom generatoru nasumičnih brojeva, bez ikakvog uvida u sadržaj profila ili aktivnosti na društvenim mrežama.

Controversial AI website claiming to check women’s ‘body count’ sparks backlash
by u/SpiritualTip4035 in TwoXChromosomes

Tema je brzo postala viralna i završila na brojnim forumima. Posebno se o njoj raspravljalo na platformi Reddit. Na subredditu r/TwoXChromosomes u komentarima su korisnici upozorili da je problematična sama ideja procjenjivanja nečijeg privatnog života na temelju društvenih mreža. Drugi su primijetili da rezultati koje stranica prikazuje djeluju potpuno proizvoljno, što se kasnije potvrdilo nakon objašnjenja developera.

Ova kontroverza ponovno je otvorila pitanje privatnosti na internetu, osobito kada je riječ o ženama i djeci koji su često meta različitih internetskih alata i manipulacija. Posljednjih godina sve su češći i slučajevi zloupotrebe tehnologije za stvaranje lažnog ili manipuliranog sadržaja.

