Koliko je vjetrova normalno ispustiti dnevno? Liječnici otkrili kada se trebate ozbiljno zabrinuti

Bilo da se to dogodi tijekom šetnje nakon obilnog obroka, usred sata joge ili dok spavate, svi ispuštaju vjetrove, čak i oni najotmjeniji među nama. Prema dr. Satishu Rau, profesoru medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Augusta u Georgiji, prosječna osoba ispusti vjetar sedam do 24 puta dnevno. On ističe kako je to normalan fiziološki fenomen, objašnjavajući vjetrove kao nusprodukt fermentacije u debelom crijevu.

Ta fermentacija stvara plin, koji je mješavina dušika, kisika, ugljikovog dioksida, metana, vodika i drugih tvari. Iznenađujuća činjenica je da je više od 99 posto vjetrova bez mirisa, a neugodan miris potječe od tragova sumpornih spojeva. Nažalost, naši nosevi su iznimno dobri u otkrivanju sumpora, čak i u mikroskopskim količinama. Jednom kada se taj plin stvori, Rao kaže da postoje samo dva načina da izađe van. Dio plina će prijeći iz sluznice debelog crijeva u krvotok, a zatim se izdisati dahom. No, drugi put van je kroz anus. Plin će s vremenom pronaći izlaz, a ako ga proizvodite previše i prebrzo, neće se apsorbirati, već će se automatski probiti van.

Općenito, nekoliko vjetrova dnevno nije razlog za brigu, rekla je dr. Cait Welsh, postdoktorandica sa Sveučilišta Monash i Hudson instituta za medicinska istraživanja. Većinu vremena, ispuštanje plinova zdrav je znak da su probava i crijevna mikrobiota sretne i dobro funkcioniraju. Iako proizvodite plinove tijekom cijelog dana, veća je vjerojatnost da ćete ih ispuštati tijekom sna, kada se vaš analni sfinkter opusti i plinovi lakše izlaze.

Rao kaže da svatko tko jede hranu, posebno ugljikohidrate, ispušta vjetrove barem nekoliko puta tijekom dana. Neki su, naravno, produktivniji od drugih, kaže dr. Folasade P. May, izvanredna profesorica medicine na Sveučilištu Kalifornija u Los Angelesu. Ljudi koji žvaču puno žvakaćih guma, piju gazirana pića ili jedu prebrzo mogu progutati više zraka, što može uzrokovati nadutost. Drugi ljudi imaju crijevne bakterije koje proizvode više plina. Prehrana, brzina probave i lijekovi također mogu utjecati na količinu plina koju proizvodite i ispuštate.

Utjecaj stresa i prehrane

Ako mislite da zbog stresa ispuštate više vjetrova, možda ste u pravu. Stres ili anksioznost, bilo da se radi o trenutnoj političkoj klimi ili o osobnim problemima, mogu utjecati na to koliko često netko ispušta vjetrove, rekla je May. Posebno kod ljudi sa sindromom iritabilnog crijeva ili drugim funkcionalnim crijevnim poremećajima, stres može promijeniti brzinu kojom jedemo i probavljamo hranu, čineći nadutost gorom, objasnila je.

Dr. Ed Giles, pedijatrijski gastroenterolog i izvanredni profesor pedijatrije na Sveučilištu Monash, napomenuo je da su najpoznatije namirnice koje uzrokuju plinove takozvane FODMAP namirnice, akronim za fermentabilne oligosaharide, disaharide, monosaharide i poliole. Ključni pojam za ove ugljikohidrate, rekao je Giles, je "fermentabilni". To znači da te namirnice imaju sposobnost proizvodnje plina. One hrane bakterije u crijevima, a bakterije proizvode plin, uključujući metan, koji ima neugodan miris. Dr. May je navela neke od najgorih FODMAP krivaca, kao što su grah, leća, luk, češnjak, povrće iz porodice kupusnjača poput brokule i kupusa te neke cjelovite žitarice i voće. Dodala je i da, ako ste intolerantni na laktozu, konzumacija mliječnih proizvoda također može povećati proizvodnju plinova.

Kada je vrijeme za posjet liječniku

Plinovi postaju zabrinjavajući kada su bolni, ometaju svakodnevni život ili se razlikuju od vašeg uobičajenog obrasca. Ako redovito ispuštate plinove više od dvadeset i tri ili dvadeset i četiri puta dnevno i to vam uzrokuje probleme, vrijedi to istražiti. Međutim, neki ljudi mogu iskusiti i više od toga, a da se to i dalje smatra normalnim; sve ovisi o vašoj prehrani i osobnim zdravstvenim čimbenicima. Najvažnije je da, ako je prekomjerna nadutost uporna ili popraćena bolovima, gubitkom težine, proljevom ili krvlju u stolici, vrijedi se posavjetovati s liječnikom radi procjene, istaknula je May, čije je istraživanje objavljeno u HuffPostu. Ako su plinovi uporni ili popraćeni ovim drugim znakovima upozorenja, liječnik može pomoći u razjašnjavanju uzroka.

Neka od stanja koja će zdravstveni djelatnik htjeti isključiti uključuju celijakiju, upalnu bolest crijeva, sindrom iritabilnog crijeva, intoleranciju na laktozu ili drugu hranu, insuficijenciju enzima gušterače i prekomjerni rast bakterija u tankom crijevu. Poremećaji vezivnog tkiva poput Ehlers-Danlosovog sindroma i druge bolesti poput multiple skleroze također mogu biti praćene pojačanom nadutošću. Moglo bi se od vas tražiti da vodite dnevnik prehrane i, da, čak i brojite koliko puta dnevno ispustite vjetar. Srećom, danas postoji nekoliko aplikacija koje vam u tome mogu pomoći, iako one nisu medicinski dijagnostički alati, već vam mogu pomoći uočiti obrasce u tome kako vaša prehrana i stil života doprinose simptomima nadutosti. I samo imajte na umu da je svatko, baš svatko, doživio vjetar u nezgodnom trenutku i preživio da bi ispričao priču. Dakle, osim ako vaši plinovi nisu popraćeni bolovima ili drugim iznenađenjima, vjerojatno samo radite ono što i svi drugi.

