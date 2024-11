Što je 'kofeinski spavanac' i biste li ga trebali isprobati?

Prema dr. Markusu Ploesseru, liječniku integrativne medicine u Open Mind Healthu s ekspertizom u dugovječnosti i spavanju, kofeinski spavanac obično traje oko 20 minuta, piše Huffpost. "Ideja je da se, kada se probudite, kofein počne djelovati, pojačavajući osvježavajući učinak spavanca," rekao je. "Pristalice tvrde da ova kombinacija može pojačati energiju i budnost učinkovitije nego samo popodnevno spavanje ili kava."

"Istraživanja i anegdotalni dokazi sugeriraju da ovakav način spavanja može biti učinkovit u povećanju budnosti i kognitivne sposobnosti," prema Ploesseru. On je objasnio da "teorija kaže kako spavanac pomaže ukloniti adenozin, neurotransmiter koji potiče san i nakuplja se tijekom budnosti, iz vašeg mozga. Kada kofein počne djelovati, on blokira adenozinske receptore, sprječavajući nakupljanje pritiska za spavanje i time pojačava budnost." Međutim, Sullivan je upozorila da "ima vrlo malo istraživanja o kofeinskom spavancu." Iako djeluje dobro za neke ljude, rekla je da neće djelovati za svakoga. "Znate da djeluje za vas ako se osjećate produktivnije ili energičnije nakon kratkog sna," rekla je.

Za optimalne rezultate, Sullivan preporučuje izbjegavanje kofeinskog spavanca preblizu vremena za spavanje. "Ciljajte na spavanac usred dana ili najmanje šest sati prije spavanja. Na primjer, ako obično idete spavati u 22:00, izbjegavajte drijemanje nakon 16:00," rekla je. Sullivan također preporučuje dosljednost u vremenu drijemanja. Provjerite kad vam se dogodi pad energije usred dana i tako isplanirajte spavanac. Recimo, ako ste najumorniji nakon ručka, odspavajte sat vremena kasnije. Nemojte spavati dulje od 30 minuta. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, apsorpcija kofeina traje otprilike 15-45 minuta.

Prema Ploesseru, za većinu ljudi "20-minutno spavanje se dobro poklapa s početkom djelovanja kofeina." Međutim, Sullivan je napomenula da "količina kofeina u kavi može varirati", pa ćete možda trebati eksperimentirati s nešto duljim ili kraćim drijemanjem ako se ne osjećate osvježeno. Sullivan preporučuje započeti s 20-minutnom kofeinskim drijemanjem i prilagoditi vrijeme drijemanja za pet ili deset minuta "kako biste pronašli optimalnu ravnotežu." Dodala je da "dosljednost u izboru kave pomaže održati stabilnu razinu kofeina" i osigurava da kofeinske drijemke nastave djelovati.

Za najbolje rezultate, Ploesser kaže da biste trebali brzo popiti kavu, sugerirajući da šalicu popijete za pet do deset minuta. "Cilj je osigurati da kofein počne apsorbirati dok spavate, tako da njegovi učinci počnu djelovati čim se probudite," rekao je. "Ako pijete previše sporo, to bi moglo odgoditi apsorpciju kofeina i smanjiti učinkovitost drijemanja." Korištenje šećera i mlijeka je u redu ako vam je okus crne kave prejak. Dodavanje šećera i mlijeka "moglo bi malo usporiti apsorpciju kofeina, ali to vjerojatno neće značajno utjecati na ukupnu učinkovitost kofeinskog drijemanja," rekao je Ploesser. "Glavni problem bio bi ako dodatni šećer dovede do pada energije ili ako dodatne kalorije predstavljaju problem za vašu prehranu," napomenuo je.

Perete li zube odmah nakon pijenja kave? Evo zašto to nije dobra ideja!