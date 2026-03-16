RECEPT DANA Mekana dizana peciva s marmeladom od jagoda: Mirisni klasik koji oduševljava!

Ništa ne miriše tako domaće kao svježe pečena dizana peciva. Mekano tijesto, slatki nadjev i šećer u prahu na vrhu kombinacija su koja podsjeća na djetinjstvo i bakinu kuhinju. Ova peciva s marmeladom od jagoda savršena su za doručak, užinu ili slatko druženje uz kavu, a uz malo strpljenja uspijevaju baš svima. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!

Sastojci:

550 g glatkog brašna

120 g šećera

1 vrećica suhog kvasca

prstohvat soli

250 ml mlijeka

1 jaje

100 g otopljenog margarina

Dodatno:

marmelada od jagoda

šećer u prahu za posipavanje

1 jaje za premazivanje

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, suhi kvasac i prstohvat soli. Dodajte mlijeko, jaje i otopljeni margarin pa zamijesite glatko tijesto. Pokrijte tijesto krpom i ostavite ga na toplom mjestu oko 1 sat, dok se ne udvostruči. Dignuto tijesto razvaljajte u veliki pravokutnik i ravnomjerno ga premažite marmeladom od jagoda. Tijesto po dužini preklopite do polovice, zatim još jednom kako biste dobili slojevito tijesto. Režite na trakice, svaku trakicu zarolajte u suprotnim smjerovima i spojite krajeve u krug. Peciva slažite na tepsiju obloženu papirom za pečenje, prekrijte krpom i ostavite da odmore još 30 minuta. Prije pečenja svako pecivo premažite razmućenim jajetom. Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C dok ne poprime lijepu zlatnosmeđu boju. Još topla peciva pospite šećerom u prahu i poslužite.