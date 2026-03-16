RECEPT DANA Mekana dizana peciva s marmeladom od jagoda: Mirisni klasik koji oduševljava!

@sandy_taste
VL
Autor
Ana Hajduk
16.03.2026.
u 09:30

Umjesto marmelade od jagoda možete koristiti marelicu, šljivu, Nutellu ili čak svježi sir sa šećerom za drugačiju verziju.

Ništa ne miriše tako domaće kao svježe pečena dizana peciva. Mekano tijesto, slatki nadjev i šećer u prahu na vrhu kombinacija su koja podsjeća na djetinjstvo i bakinu kuhinju. Ova peciva s marmeladom od jagoda savršena su za doručak, užinu ili slatko druženje uz kavu, a uz malo strpljenja uspijevaju baš svima. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte! 

Sastojci:

  • 550 g glatkog brašna
  • 120 g šećera
  • 1 vrećica suhog kvasca
  • prstohvat soli
  • 250 ml mlijeka
  • 1 jaje
  • 100 g otopljenog margarina

Dodatno:

  • marmelada od jagoda
  • šećer u prahu za posipavanje
  • 1 jaje za premazivanje

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, suhi kvasac i prstohvat soli. Dodajte mlijeko, jaje i otopljeni margarin pa zamijesite glatko tijesto. Pokrijte tijesto krpom i ostavite ga na toplom mjestu oko 1 sat, dok se ne udvostruči. Dignuto tijesto razvaljajte u veliki pravokutnik i ravnomjerno ga premažite marmeladom od jagoda. Tijesto po dužini preklopite do polovice, zatim još jednom kako biste dobili slojevito tijesto. Režite na trakice, svaku trakicu zarolajte u suprotnim smjerovima i spojite krajeve u krug. Peciva slažite na tepsiju obloženu papirom za pečenje, prekrijte krpom i ostavite da odmore još 30 minuta. Prije pečenja svako pecivo premažite razmućenim jajetom. Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C dok ne poprime lijepu zlatnosmeđu boju. Još topla peciva pospite šećerom u prahu i poslužite.
'Silent walking': Novi wellness trend bez slušanja glazbe i korištenja mobitela

Konstantne distrakcije postale su dio naše svakodnevice. Ljudi su danas gotovo stalno okruženi zvukovima i ekranima, od glazbe u slušalicama do poruka koje neprestano stižu na mobitel. Baš zato sve više pažnje privlači jednostavan wellness trend koji zagovara potpuno suprotan pristup: hodanje u tišini. Riječ je o takozvanom „silent walking“ trendu, odnosno svjesnoj šetnji bez slušanja glazbe, gledanja u ekran ili drugih digitalnih smetnji.

