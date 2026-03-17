Upaljen je astro alarm: Izbjegavajte velike odluke! Prijete iluzije, kaos i gorko kajanje
Utorak donosi duboko intuitivnu i pomalo kaotičnu energiju dok se Mjesec pridružuje Suncu, retrogradnom Merkuru i Marsu u osjetljivom znaku Riba. Ovaj dan, koji prethodi mladom Mjesecu, poziva na introspekciju, odmor i otpuštanje starog, no istovremeno upozorava na opasnost od ishitrenih odluka i nerealnih očekivanja.
Ovan: Vaša vladajuća planeta Mars nalazi se u sanjivim Ribama, što vas čini neuobičajeno sklonima introspekciji. Današnji dan poziva vas da se odmorite i napunite baterije. Nije idealno vrijeme za donošenje konačnih odluka jer vam nedostaje cjelovita slika. Komunikacija s bliskim osobama može vam pomoći da razjasnite misli. Iako ćete osjećati rastuću želju za akcijom, pokušajte se suzdržati od impulzivnosti jer biste mogli brzo izgubiti interes. Umjerenost u očekivanjima je ključna.
Bik: Tranziti vas potiču da se pozabavite nedovršenim poslovima, dragi Bikovi. Istraživanje novih ideja može biti vrlo plodonosno, a sjajne zamisli mogu proizaći iz neobaveznih razgovora s prijateljima ili kolegama. Ipak, kako dan bude odmicao, entuzijazam bi mogao nadvladati praktičnost. Nemojte osjećati pritisak da nešto započnete prebrzo i pazite da ne kažete nešto o čemu niste dobro promislili. Strpljenje i umjerenost donose najbolje rezultate.
Blizanci: Danas obratite posebnu pozornost na ideje i slutnje vezane uz posao i karijeru. Komunikacija može biti živa i poticajna, no pazite se sklonosti pretjerivanju. Osjećat ćete nemir ako se nađete u situacijama koje su vam dosadne ili besmislene, no to iskoristite kao poticaj za promjenu, a ne za ishitrene poteze. Dan prije mladog Mjeseca idealan je za opuštanje i razmatranje novih mogućnosti bez pritiska.
Rak: Posebno ste zaintrigirani novim idejama i iskustvima, a danas biste mogli doživjeti trenutak prosvjetljenja. Vaš um vrvi od ideja. Ipak, pazite na sklonost da govorite prebrzo ili pretjerujete, što može dovesti do manjih problema. Večernji trigon Mjeseca s Jupiterom u vašem znaku donosi vam osjećaj sreće i optimizma. To je savršen trenutak za povezivanje s voljenima i iskazivanje zahvalnosti. Umirite se, umjesto da se uzbuđujete.
Lav: Današnja energija potiče vas na istraživanje i traženje dubljeg razumijevanja neke situacije, osobito ako se tiče zajedničkih financija ili resursa. Iako možda nećete doći do konačnih zaključaka, igranje s idejama bit će ugodno. Pazite na neoprezne poteze ili riječi. Nemir bi vas mogao navesti na pogrešne odluke ako nemate jasan plan. Dan je stvoren za introspekciju i otpuštanje, a ne za nove početke.
Djevica: Vaš partnerski sektor je pod snažnim utjecajem Riba, što vas potiče na razmišljanje o odnosima. Nedovršeni poslovi s partnerima ili bliskim prijateljima mogli bi isplivati na površinu. Razgovor s nekim tko je na istoj valnoj duljini može biti izuzetno koristan. Ipak, izbjegavajte nerealna očekivanja koja bi mogla narušiti odnose. Dan je stvoren za odmor i refleksiju, osobito o tome što vam je potrebno u odnosima.
Vaga: Skloni ste rješavanju svojih osjećaja i potreba, a komunikacija vam može pomoći da se oslobodite briga. Ipak, kako dan bude odmicao, mogli biste osjetiti nemir i želju za većim uzbuđenjem. Pazite na nerealna očekivanja, posebno u ljubavnim odnosima. Drugi vas možda neće vidjeti jasno, stoga izbjegavajte ishitreno izražavanje osjećaja. Otvorite um novim mogućnostima, ali ostanite prizemljeni.
Škorpion: Mjesec u vašem sektoru kreativnosti i romantike donosi emocionalno oslobođenje. Dan je kao stvoren za umjetničko izražavanje i zabavu. Ipak, pazite da ne preuveličavate situacije, jer bi odluke mogle patiti. Nahranite svoj nemirni duh raznolikom rutinom ili zanimljivim razgovorom. Obećanja dana danas teško ćete kasnije ispuniti, stoga se usredotočite na uživanje u trenutku, opuštanje i refleksiju.
Strijelac: Energija Riba naglašava vaš sektor doma i obitelji, stoga je ovo dan kada se trebate usredotočiti na sebe i svoj unutarnji svijet. Moguće je da ćete riješiti neke probleme u osobnom životu. Ipak, pazite se sklonosti davanju obećanja koja je teško održati. Mogli biste osjećati podijeljenost između želje za mirom i potrebe za uzbuđenjem. Najbolje je da se opustite i odmorite.
Jarac: Vaša je znatiželja danas jaka, a verbaliziranje onoga što želite dolazi vam prirodno. Ipak, kako dan odmiče, pripazite na pogreške koje nastaju zbog ignoriranja detalja. Nemir bi vas mogao potaknuti na traženje novih užitaka, no pazite na pretjerana očekivanja. Iako tuđe perspektive mogu biti informativne, ne dopustite da vas zavedu obećanja. Iskoristite dan za opuštanje i mentalno istezanje.
Vodenjak: Nesigurnost ponekad može donijeti odmor ako joj to dopustite, a na dan prije mladog Mjeseca to je vjerojatno dobra ideja. Igranje s idejama je ugodno sve dok nema pritiska da se donese zaključak. Oduprite se iskušenju da preuzmete previše projekata ili obaveza. Zapitajte se biste li to mogli obaviti i u danu s prosječnom razinom energije. Informacije koje primate uzmite s dozom rezerve.
Ribe: Ovo je vaš dan! Mjesec u vašem znaku donosi vam snažnu želju za samoizražavanjem i akcijom. Osjećate se osnaženo i spremno da idete za onim što želite. Ipak, tranziti upozoravaju na impulzivnost u komunikaciji, novcu i ljubavi. Pazite da ne preuveličavate situacije. Iskoristite ovu moćnu energiju za rješavanje starih stavova koji su vas kočili, ali nove početke sačuvajte za sutrašnji mladi Mjesec u vašem znaku.