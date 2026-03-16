Budite se s mokrim jastukom? Liječnici otkrivaju kada slinjenje u snu postaje znak opasne bolesti

Brojni su razlozi zbog kojih možete sliniti u snu, od disanja na usta, prekomjernog unosa hrane ili pića neposredno prije spavanja pa sve do izraženog umora. Iako je povremeno buđenje s mokrom mrljom na jastuku posve normalna pojava, liječnici sada pojašnjavaju kada bi vas slinjenje u snu trebalo zabrinuti i kada je vrijeme da potražite stručnu pomoć. Postoji mnogo bezazlenih uzroka, uključujući naviku disanja na usta, što omogućuje slini da prirodno istječe van.

Položaj u kojem spavate također može uzrokovati buđenje u lokvi sline, jer spavanje na boku ili trbuhu omogućuje gravitaciji da povuče slinu iz usta na jastuk. Čak i obična prehlada koja začepljuje nos prisiljava vas ne samo da dišete na usta, već i da proizvodite više sluzi. Postoje i relativno bezopasna medicinska objašnjenja, poput refluksa kiseline ili stomatoloških problema. Kod ljudi koji pate od refluksa, tijelo proizvodi više sline, što povećava vjerojatnost da će ona završiti na posteljini.

Problemi sa zubima, poput škrgutanja ili nepravilnog zagriza, mogu utjecati na način na koji se usta zatvaraju, što također dovodi do istjecanja sline. Iako ovi razlozi za noćno slinjenje uglavnom nisu razlog za brigu, postoje dva ozbiljnija zdravstvena stanja koja treba uzeti u obzir ako se budite s prekomjernom količinom sline, pogotovo ako je to postala nova i učestala navika.

Dr. Landon Duyka, klinički docent otorinolaringologije na Sveučilištu Northwestern u Chicagu, izjavio je za Daily Mail: "Svi mi slinimo s vremena na vrijeme, primjerice kada previše popijemo prethodne noći ili zaspimo na kauču nakon obilne večere. No, ako je to postalo uporno, budite se svake noći, a jastuk vam je natopljen, želimo da posjetite liječnika, osobito ako se to počelo događati nedavno. To bi mogao biti znak ozbiljnijeg poremećaja spavanja ili čak neurološkog stanja poput Parkinsonove bolesti."

Jedan od ozbiljnih poremećaja spavanja koji uzrokuje slinjenje jest apneja u snu. Procjenjuje se da 10 do 15 posto ukupne populacije u Hrvatskoj ima opstruktivnu apneju za vrijeme spavanja (OSA), stanje zbog kojeg osoba hrče, prestaje disati i guši se desecima puta tijekom noći, što onemogućuje neprekinut san. Ljudi s apnejom često sline jer, kako opetovano prestaju disati, pribjegavaju disanju na usta umjesto na nos kako bi dobili više zraka, što omogućuje nakupljanje i istjecanje sline.

Posljedice neliječene apneje mogu biti ozbiljne, dovodeći do anksioznosti, dnevnog umora koji povećava rizik od nesreća i niske produktivnosti. Također je povezana s povećanom vjerojatnošću srčanog udara, visokog krvnog tlaka i moždanog udara. Apneja osobu dovodi u rizik od hipoksije, stanja nedovoljne razine kisika u krvi, što može ubiti moždane stanice i uzrokovati vrtoglavicu, glavobolje te probleme s pamćenjem i prosuđivanjem. Standardno liječenje uključuje korištenje CPAP uređaja, koji nježno upuhuje zrak kroz masku tijekom spavanja kako bi dišni putovi ostali otvoreni.

Rani znak Parkinsonove bolesti

Još zabrinjavajuće, dr. Duyka navodi da noćno slinjenje može biti rani znak upozorenja na Parkinsonovu bolest. "Ne želim plašiti ljude, ali postoje rijetki slučajevi u kojima se netko javi s poteškoćama pri gutanju, a kada ih zamolite da hodaju, primijetite da se malo vuku ili da su im izrazi lica otupjeli, što mogu biti neki od prvih znakova Parkinsonove ili neke druge neurodegenerativne bolesti", pojasnio je. Parkinsonova bolest je neizlječiv neurološki poremećaj koji pacijentima postupno oduzima sposobnost kontrole pokreta, uzrokujući drhtanje, ukočenost i tešku invalidnost.

Ljudi s ovom bolešću doživljavaju takozvanu Parkinsonovu disfagiju, odnosno poteškoće s gutanjem. Procjenjuje se da to pogađa čak 90 posto pacijenata zbog oslabljene funkcije i koordinacije mišića, što otežava gutanje i dovodi do nakupljanja viška sline. Bolest je uzrokovana gubitkom stanica koje proizvode dopamin u mozgu. Najveći rizik imaju osobe starije od 60 godina, a muškarci imaju 50 posto veću vjerojatnost za razvoj bolesti od žena. Svatko tko je zabrinut zbog svog noćnog slinjenja trebao bi se posavjetovati sa specijalistom za spavanje ili otorinolaringologom (ORL), koji može naručiti studiju spavanja i druge testove kako bi utvrdio uzrok.