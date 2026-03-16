HELL predstavlja limitirano izdanje limenke s potpisom Michelea Morronea povodom 20. godišnjice

Povodom 20. godišnjice brenda, koju HELL obilježava 2026. godine, na tržište stiže posebno izdanje – limitirana limenka HELL 20Y EDITION, čiji je vizualni identitet brend osmislio u suradnji s Micheleom Morroneom.

Morrone se kreativnom procesu pridružio tijekom snimanja filma za 20. godišnjicu brenda te materijala za projekt HELL CITY. U suradnji s HELL timom sudjelovao je u razvoju koncepta i dizajna obljetničke limenke, čime je ovo izdanje postalo rezultat zajedničkog kreativnog rada, a ne samo simboličan proizvod povodom jubileja.

Vizualni identitet limenke HELL 20Y EDITION naglašava važnost obljetnice kroz premium dizajnerske elemente – zlatne detalje, zlatni poklopac, crni jezičak za otvaranje te istaknuti vizualni element „20 YEARS“, koji limenci daje prepoznatljiv i kolekcionarski karakter. Limitirano izdanje osmišljeno je kao hommage prvih dvadeset godina razvoja brenda te kao ekskluzivan proizvod namijenjen obožavateljima brenda i kolekcionarima. Prema najavama, obljetničko izdanje na tržište stiže u ožujku 2026., a bit će dostupno u ograničenom razdoblju od približno tri mjeseca.

Foto: HELL ENERGY

Jubilarna limenka istovremeno predstavlja i dio šireg koncepta koji HELL razvija kroz projekt HELL CITY. Ova inicijativa označava početak nove faze razvoja brenda, koji sve više gradi vlastiti kinematografski i proširivi svijet u kojem HELL nadilazi kategoriju energetskog pića i postaje simbol stila života, zajednice i zajedničkog iskustva. Michele Morrone u tom konceptu ima važnu ulogu – osim što je zaštitno lice kampanje, sudjelovao je i u kreativnom oblikovanju obljetničkog izdanja.

Tijekom proteklih dvadeset godina HELL se profilirao kao jedan od vodećih međunarodnih brendova energetskih pića. Danas su njegovi proizvodi dostupni u više od 60 zemalja, a na brojnim tržištima brend zauzima vodeću tržišnu poziciju. Dvadeseta godišnjica stoga predstavlja i potvrdu dugoročnog uspjeha – dokaz da je HELL u dva desetljeća izrastao u snažan, prepoznatljiv i globalno relevantan brend.

„Dvadeseta godišnjica za nas nije samo slavlje, već i početak novog poglavlja. Prisutnost Michelea Morronea u ovom razdoblju posebno je važna jer on nije samo zaštitno lice kampanje, već je s ovim projektom povezan i kao kreativni suradnik. Kolekcionarska limenka tako predstavlja karakter HELL-a, njegov međunarodni identitet i kreativni pristup koji pokreće brend već 20 godina,“ izjavila je Adrienn Popovics, direktorica međunarodnih komunikacija i marketinga brenda HELL.

HELL ENERGY – 20 godina zajedno. A tek smo počeli.