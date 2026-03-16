Milijuni pate od nedostatka ključnog minerala koji smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara za 20%, a vi?

Milijuni ljudi imaju nedostatak vitalnog minerala koji može smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara, ali toga su, prema mišljenju stručnjaka, potpuno nesvjesni. Liječnici ističu kako, osim dugoročnih posljedica, niske razine kalija mogu objasniti niz 'tajanstvenih' simptoma, od depresivnog raspoloženja do vrtoglavice i zatvora. 'Nedostatak kalija je zaista čest', kaže profesor John Young, istraživač sa Sveučilišta Teeside. 'To je uglavnom posljedica loše prehrane bogate ultraprerađenom hranom i soli, ali i nedostatka svijesti. Osim ako su razine izrazito niske i postoji temeljni zdravstveni problem sa srcem ili bubrezima, malo je vjerojatno da će nekome biti postavljena dijagnoza.'

Kalij igra ključnu ulogu u prijenosu živčanih signala, kontrakciji mišića i održavanju pravilnog rada srca. Također pomaže u regulaciji krvnog tlaka suprotstavljajući se učincima natrija, potičući tijelo da izluči višak soli, što je mehanizam povezan s manjim rizikom od srčanog i moždanog udara. Podaci iz Nacionalnog istraživanja o prehrani i nutricionizmu, velikog istraživanja prehrambenih navika u Ujedinjenom Kraljevstvu, pokazuju da oko 10 posto muškaraca i 24 posto žena ne unosi preporučenu količinu kalija. Podaci također pokazuju da trećina tinejdžera također ima manjak ovog minerala.

'Kada netko ima blagi nedostatak kalija, simptomi će uključivati grčeve, često u nožnim prstima, zatvor, a osoba može djelovati napeto, dok neki ljudi prijavljuju i glavobolje', objašnjava profesor Young. 'Kod osoba s teškim nedostatkom, što je zapravo prilično uobičajeno, mogu se javiti simptomi slični deliriju, depresivno raspoloženje, a može doći i do utjecaja na srce, poput treperenja. Vjerojatno će se pojaviti i gastrointestinalni simptomi te potencijalno problemi s disanjem.'

Kako bi se izbjegli ovi simptomi, Nacionalna zdravstvena služba (NHS) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuju da odrasli unose 3.500 miligrama (mg) kalija dnevno. Istraživački rad iz 2024. godine otkrio je da je povećanje razine kalija u krvi prehranom povezano sa 'značajno nižim rizikom' od 24 posto za srčana oboljenja, hospitalizaciju zbog srčanih problema ili smrt iz bilo kojeg uzroka. Također, pregled studija iz 2016. godine pokazao je da prehrana bogata kalijem smanjuje rizik od moždanog udara za impresivnih 20 posto.

Jednostavne promjene u prehrani

Kako bi se zadovoljio potreban unos kalija, stručnjaci kažu da postoje jednostavne prehrambene zamjene koje mogu napraviti razliku. 'Smanjenje unosa soli je zaista važno za održavanje razine kalija', kaže profesor Young. 'To je zato što kombinacija visokog unosa natrija i niskog unosa kalija pogoršava simptome. Jednostavna zamjena je korištenje kalijevog klorida, poznatog kao zamjena za sol, umjesto običnog natrijevog klorida.' Stručnjaci također navode niz namirnica koje bi ljudi trebali dodati svojoj prehrani kako bi povećali razinu kalija, a ne radi se samo o bananama. Da bi se zadovoljio dnevni preporučeni unos, osoba bi trebala pojesti oko deset srednjih banana.

'Umjesto toga, namirnice poput pečenog krumpira s korom i grahom bile bi dobar izvor kalija, kao i lisnato zeleno povrće', kaže profesor Young. Jedna banana sadrži oko 500 mg kalija, polovica pečenog krumpira sadrži oko 600 mg, a šalica sirovog špinata oko 450 mg. Druge ključne namirnice uključuju špinat, grah, pečeni krumpir, jogurt, bananu, voćne sokove i tunu. Unatoč tome, profesor Young kaže da je teško dobiti potrebne razine kalija samo iz hrane, pa bi ljudi trebali razmisliti o uzimanju dodataka prehrani. 'Multivitamin bi trebao biti dovoljan kao dodatak, ali provjerite na etiketi da sadrži kalij', savjetuje.

Kada nedostatak postaje opasan?

Kalij je siguran dodatak prehrani jer većina ljudi ne može doživjeti 'predoziranje' ovim mineralom. Tijelo se obično može riješiti viška kalija iz hrane i pića, a taj posao obavljaju bubrezi, koji ga filtriraju kroz urin. Međutim, kod osoba s bubrežnom bolešću tijelu je teže obaviti taj zadatak, pa je nakupljanje moguće. To može biti opasno, uzrokujući nepravilan rad srca, pa čak i zatajenje srca. Kod osoba s uznapredovalom bubrežnom bolešću često je potrebna prehrana s niskim udjelom kalija kako bi se održale sigurne razine.

Ekstremni nedostatak kalija, poznat kao hipokalijemija, kod zdravih ljudi s normalnom funkcijom bubrega je rijedak i malo je vjerojatno da je rezultat niskog unosa prehranom. Umjesto toga, obično je uzrokovan stanjima poput teških bolesti i proljeva, korištenja diuretika koji povećavaju proizvodnju urina ili laksativa. Poremećaji u prehrani i zlouporaba alkohola također su faktori rizika. 'Ako osjećate bol u prsima ili vrtoglavicu nakon lagane vježbe poput penjanja uz stepenice, trebali biste posjetiti liječnika opće prakse', savjetuje profesor Young, dodajući da bi za većinu ljudi simptomi trebali poslužiti kao upozorenje da im prehrana nije sasvim ispravna. To potvrđuju i danski istraživači koji su prošlog kolovoza otkrili da prehrana bogata bananama, avokadom i špinatom može smanjiti rizik od zatajenja srca i smrti za gotovo četvrtinu.