Posadite ovih 6 vrsta cvijeća u povrtnjaku i recite zbogom bolestima i nametnicima
Povrtnjak odavno više nije samo mjesto na kojem uzgajamo rajčice, salatu, luk i papriku. Sve više vrtlara okreće se prirodnim načinima zaštite bilja, nastojeći smanjiti uporabu kemijskih sredstava i pritom sačuvati zdravlje tla, biljaka i ljudi. Upravo zato cvijeće u povrtnjaku postaje dragocjen saveznik koji, osim ljepote i boje, donosi i vrlo konkretnu korist.
Neke cvjetne vrste svojim mirisom odbijaju štetnike, druge privlače korisne kukce, a treće pomažu u očuvanju ravnoteže u vrtu. Uz pravilan odabir, povrtnjak može postati i produktivniji i otporniji na bolesti te napade nametnika. Lijepo i korisno tako se u vrtu spajaju na najbolji mogući način.
Kadifica: Kadifica je jedna od najpoznatijih biljaka koje se sade uz povrće jer njezin intenzivan miris odbija brojne štetnike. Posebno se često preporučuje uz rajčicu, papriku i grah, a poznata je i po tome što može pomoći u smanjenju prisutnosti štetnih nematoda u tlu. Osim što je korisna, vrlo je nezahtjevna za uzgoj i cvate obilno tijekom cijele sezone.
Neven: Neven je omiljen u vrtovima jer privlači oprašivače i korisne kukce, ali i odvraća pojedine nametnike. Njegovi žuto-narančasti cvjetovi unose živost u gredice, a često ga se sadi uz kupusnjače, rajčice i salatu. Mnogi vrtlari vole ga i zato što se lako sam zasijava pa se iz godine u godinu vraća gotovo bez puno truda.
Dragoljub: Dragoljub je poznat kao svojevrsna biljka-mamac jer privlači lisne uši, pa one često napadaju njega umjesto povrća. Upravo zato koristan je uz krastavce, tikvice, grah i kupusnjače, gdje može pomoći da ostatak vrta ostane manje pogođen štetnicima. Uz to, njegovi cvjetovi i listovi su jestivi pa vrtu daje i dekorativnu i praktičnu vrijednost.
Lavanda: Iako je češće povezujemo s ukrasnim vrtovima i mirisnim gredicama, lavanda može biti vrlo korisna i uz povrtnjak. Njezin snažan miris odbija dio nepoželjnih kukaca, dok istovremeno privlači pčele i druge oprašivače koji su važni za bolji urod. Najbolje uspijeva na sunčanim i toplim mjestima, pa je idealna kao rubna biljka uz vrtne gredice.
Krizantema: Krizantema je poznata po tvarima koje se prirodno nalaze u njezinim cvjetovima i koje djeluju odbojno na određene insekte. U vrtu može pomoći u smanjenju prisutnosti nekih nametnika, a ujedno unosi raskošnu boju u kasniji dio sezone. Ipak, treba je saditi promišljeno i kombinirati s drugim biljkama, kako bi njezina uloga bila dio šire prirodne zaštite vrta.
Boražina: Boražina je iznimno korisna biljka u povrtnjaku jer privlači pčele i druge korisne kukce, a time pomaže boljem oprašivanju. Često se sadi uz rajčice, jagode i tikvice, a vrtlari vjeruju da pridonosi zdravijem rastu biljaka u svojoj blizini. Njezini plavi cvjetovi vrlo su dekorativni, a cijela biljka daje vrtu pomalo rustikalan i prirodan izgled.