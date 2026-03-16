Liječnik otkriva najbolnije medicinske zahvate: Nakon njih oporavak je noćna mora

Iako su medicinski zahvati ponekad neizbježni i ključni za spašavanje života, to ne znači da prolaze bez boli. Čak i oni koji se izvode pod općom anestezijom, koja bi trebala spriječiti osjećaj boli tijekom samog postupka, mogu prouzročiti značajnu nelagodu na putu prema oporavku. Neki postupci su, međutim, definitivno bolniji od drugih, bez obzira na to koliko je visok vaš prag tolerancije na bol. Pitali smo dr. Deana Eggitta, savjetnika i liječnika primarne zdravstvene zaštite, da rangira najbolnije operacije i medicinske procedure na svijetu kako bi pomogao pacijentima da znaju što mogu očekivati i, što je najvažnije, što mogu učiniti kako bi im oporavak bio što lakši.

Veliki kirurški zahvati nisu uvijek bolniji od manjih operacija, djelomično zbog količine lijekova protiv bolova koji se daju pacijentu, objašnjava dr. Eggitt. "Iako svatko doživljava bol drukčije, definitivno postoje neki zahvati koji su bolniji od drugih, poput fuzije kralježnice, operacije na otvorenom prsnom košu i potpune zamjene koljena", rekao je za Daily Mail. "Svi ovi postupci oštećuju kosti i živce te nakon njih nije moguća potpuna imobilizacija", dodao je.

Upravo zbog toga, dok sama operacija možda i nije pretjerano bolna, opsežna fizioterapija potrebna za potpuni oporavak može biti izuzetno bolna. Pacijenti se često suočavaju s dugotrajnim i zahtjevnim procesom rehabilitacije koji uključuje vježbe za vraćanje pokretljivosti i snage, što može biti izvor kontinuirane nelagode i boli tjednima ili čak mjesecima nakon operacije. Razumijevanje ovog aspekta ključno je za mentalnu i fizičku pripremu.

Stoga se postavlja pitanje koji su točno zahvati najgori i možemo li zaista učiniti išta kako bismo ublažili bol koja ih prati. Podvrgavanje medicinskom postupku bez opće anestezije za mnoge može biti zastrašujuće iskustvo, no ponekad je to jedina opcija, što dodatno pojačava strah i anksioznost kod pacijenata.

Biopsija koštane srži

Biopsija koštane srži provodi se iz dva razloga: za prikupljanje matičnih stanica za donaciju ili za testiranje na stanice raka. Koštana srž je spužvasto tkivo i tekućina koja se nalazi u središtu nekih kostiju, a proizvodi različite vrste krvnih stanica: crvene krvne stanice, bijele krvne stanice i trombocite. Pacijenti i donatori stavljaju se pod lokalnu ili opću anesteziju prije nego što se igla umetne u kost kuka kako bi se prikupila tekuća koštana srž. Oni pod lokalnom anestezijom, koja se koristi za umrtvljivanje područja dok je pacijent budan, mogu osjetiti snažan osjećaj povlačenja dok se stanice izvlače. Nakon zahvata ostaje ubodna rana i često modrica oko mjesta biopsije, a pacijenti obično osjećaju bol u kosti nekoliko dana, što se može ublažiti blagim lijekovima protiv bolova.

Lumbalna punkcija

Poznata i kao "spinalna punkcija", ovaj postupak uključuje umetanje igle u donji dio leđa, između kostiju kralježnice, i jedan je od najstrašnijih medicinskih zahvata jer pacijent mora biti budan da bi uspio. Obično se koristi za otkrivanje uzrokuju li simptome bolesti mozga ili kralježnice, ali se također može koristiti za liječenje infekcija, nekih vrsta raka ili za primjenu anestetika. Igla se polako uvodi u donji dio leđa, a mnogi pacijenti prijavljuju osjećaj pritiska, nelagode i trnaca nekoliko sekundi nakon umetanja. Nakon toga se prikuplja tekućina iz kralježnice ili se ubrizgavaju lijekovi. Nakon lumbalne punkcije nisu rijetke glavobolje, bolovi u leđima, krvarenje i oteklina na mjestu uboda.

Operacija na otvorenom srcu

Operacija na otvorenom prsnom košu odnosi se na bilo koju vrstu operacije u kojoj kirurg napravi veliki rez na prsima kako bi otvorio rebreni koš i omogućio pristup srcu i plućima. Najčešće se izvodi za operacije na otvorenom srcu i radi se pod općom anestezijom. Nakon operacije, polovice prsne kosti spajaju se žicama od nehrđajućeg čelika ili sličnim uređajima kako bi se kost stabilizirala. Samo prsnoj kosti trebat će oko 12 tjedana da zacijeli. Pacijenti će nakon operacije iskusiti umjerenu do jaku bol, a pokreti, kašljanje i duboko disanje dodatno je pogoršavaju. Normalno je imati bolove, ukočenost i utrnulost u leđima, vratu, ramenima, rukama i prsima.

Potpuna zamjena koljena

Zamjena koljena varira od osobe do osobe u pogledu bolnosti, ali budući da zahtijeva značajnu rehabilitaciju, mnogi ljudi bi ovaj postupak svrstali među najbolnije, objašnjava dr. Eggitt. Kada se hrskavica počne trošiti zbog ozljede ili osteoartritisa, kosti se trljaju jedna o drugu, uzrokujući bol i ukočenost. "Najbolje što možete učiniti kako biste se oporavili od potpune zamjene koljena jest unaprijed planirati. Ne razmišljajte samo o lijekovima protiv bolova, već i o rasporedu sjedenja, spavanja i dnevnim aktivnostima. Ali neće biti bezbolno jer je postupak iznimno traumatičan i za kosti i za živce", dodao je. Vrijeme oporavka može varirati ovisno o dobi i općem zdravstvenom stanju, ali dr. Eggitt kaže da je najbolje početi hodati što je prije moguće nakon operacije, uz pomoć štaka ili hodalice.

Histeroskopija

Histeroskopija je pregled unutrašnjosti maternice uz pomoć uskog instrumenta nalik na teleskop koji sadrži kameru. Prema Kraljevskom koledžu opstetričara i ginekologa, trećina žena koje se podvrgnu ovom postupku prijavljuje razinu boli od sedam ili više na ljestvici do deset. Zbog toga bi pacijenticama trebala biti ponuđena lokalna ili opća anestezija, savjetuje odbor, a u obzir se mora uzeti i medicinska povijest žene, uključujući traume s postavljanjem kontracepcijskih spirala. Iako je neugodan, test može pomoći u dijagnosticiranju ili liječenju mnogih različitih problema, uključujući fibroide, ponovljene pobačaje i krvarenje nakon menopauze. Za ublažavanje boli preporučuje se uzimanje ibuprofena ili paracetamola sat vremena prije postupka.

