Imate problema sa spavanjem? Popravite to u nekoliko minuta uz ove dvije vježbe

S novom godinom mnogi su usredotočeni na svoje zdravlje i dobrobit, a poboljšanje kvalitete sna ključno da bi ste postiglo oboje. Loše spavanje je problem koji pogađa sve veći broj ljudi širom svijeta, a ostavlja značajan utjecaj na mentalno, fizičko i emocionalno zdravlje. Odgovarajuća količina neometanog sna ključna je ako ujutro želite izbjeći osjećaj omamljenosti i umora, što vam inače može pokvariti dan. No, to je lakše reći nego učiniti jer postoji toliko mnogo različitih čimbenika koji mogu utjecati na to koliko dobro spavamo, piše Express.

Bez obzira na uzrok, stres, loše navike, nezdrav način života ili ozbiljnije zdravstvene tegobe, nedostatak kvalitetnog sna može ometati naš svakodnevni život i smanjiti produktivnost. Dugoročne posljedice lošeg spavanja uključuju povećan rizik od kroničnih bolesti poput dijabetesa, srčanih problema i depresije, dok su kratkoročne umor, razdražljivost i teškoće u koncentraciji. Ako se u posljednje vrijeme mučite opustiti i zaspati noću, fizioterapeut i stručnjak za spavanje podijelio je svoje dragocjeno znanje.

Stručni fizioterapeut Amardeep Manku iz Sol Physio otkrio je jednostavnu rutinu od 30 sekundi koja vam može pomoći da se brzo opustite, a smiruje vaš živčani sustav i dovodi do neometanog odmora. Istraživanja pokazuju da se između 50 i 90 posto ljudi s kroničnim bolovima u zglobovima bori sa snom, a tako se stvara začarani krug nelagode, umora i zdravstvenih problema. Ključ za ublažavanje ovog problema i bolji noćni san mogao bi ležati u jednostavnom istezanju dok se pripremate za odlazak u krevet.

"Nježno istezanje prije spavanja može ublažiti ukočenost zglobova, smanjiti napetost mišića, poboljšati cirkulaciju i smiriti vaš živčani sustav. Ne zaboravite duboko disati i rastezati se unutar svoje zone udobnosti", objasnio je fizioterapeut. Prvo započnite s lateralnom fleksijom vrata. Sjednite ili stanite uspravno, lagano nagnite glavu prema jednom ramenu dok su vam ramena opuštena. Ne zaboravite nastaviti disati tijekom istezanja i nemojte forsirati pokrete.

Zadržite položaj 15-30 sekundi, zatim promijenite stranu. Ponovite ovo istezanje dva do tri puta na obje strane. Za drugu vježbu legnite na leđa s nogama ispruženim uza zid. Možete imati blago savijena koljena ako vam je tako ugodnije. Zatvorite oči i duboko udahnite, opuštajući tijelo dublje u istezanju sa svakim izdahom, tri do pet minuta. Način na koji spavate također igra veliku ulogu. Ako spavate na leđima, stavite jastuk ispod koljena da biste smanjili pritisak na donji dio leđa i kukove.

Ako spavate na boku, upotrijebite jastuk između koljena da biste držali kukove u neutralnom položaju i time smanjili pritisak. Ako osjećate bolove u vratu ili ramenima, najbolje je koristiti ortopedski jastuk koji pruža potporu i vratu i glavi. Na kraju, vaša bi spavaća soba trebala biti utočište za odmor, stoga neka bude tamna, tiha i hladna. Idealna temperatura sobe je 16-18°C. Isključite elektroničke uređaje u spavaćoj sobi i također ograničite vrijeme ispred ekrana prije spavanja što će vam pomoći da puno lakše utonete u san.