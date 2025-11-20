Šokantna ispovijest: 'Mislio sam da imam migrene, a onda su mi liječnici postavili pravu dijagnozu…'

Kada je Mark Van Alstine, 36-godišnji inženjer automobilske industrije i otac dvoje djece iz Michigana, počeo patiti od jakih glavobolje koje su se pojavljivale naizgled ničim izazvane, nije ni slutio da se iza toga krije ozbiljan poremećaj mozga. U kratkom vremenu pojavili su se i drugi simptomi: migrene, problemi s vidom, poteškoće s pamćenjem, gubitak ravnoteže i mučnine. Počeo je primjećivati i 'crvene linije' u vidnom polju, što ga je na kraju natjeralo da potraži pomoć liječnika, piše People.

Nakon pregleda, njegov liječnik uputio ga je neurologu, a CT pretraga otkrila je dijagnozu – hidrocefalus. Riječ je o stanju tijekom kojeg se u mozgu stvara prevelik pritisak zbog nakupljanja likvora odnosno moždane tekućine. Liječnici iz bolnice Northwestern Medicine, gdje je Mark liječen, objavili su da se tekućina u njegovu mozgu vjerojatno nakupljala 15 do 20 godina, a da on toga nije bio svjestan.

Da se poremećaj nije na vrijeme otkrio i liječio, moglo je doći do trajnog oštećenja mozga. No za Marka je dodatni šok bila informacija da standardna operacija podrazumijeva bušenje dviju većih rupa u lubanji. 'Odmah sam počeo tražiti alternativu', ispričao je medijima. Rješenje je našao kod neurokirurga dr. Stephena Magilla, koji je ponudio minimalno invazivni zahvat. Umjesto velike operacije, problem je riješen pomoću tanke fleksibilne cjevčice i kanala kroz mozak promjera svega 2 milimetra, kako bi se došlo do ciste koja je blokirala protok tekućine.

'U Markovom slučaju radilo se o cisti koja je rasla i pritiskala mali kanal u mozgu, tzv. akvedukt, kroz koji inače protječe likvor', objasnio je Magill. 'Kako je cista polako zatvarala taj kanal, tekućina se počela nakupljati, i tada su se pojavili simptomi koje je osjećao. Hidrocefalus se najčešće dijagnosticira kod dojenčadi i osoba starijih od 60 godina, ali se može javiti u bilo kojoj dobi. U odraslih može utjecati na ravnotežu, koordinaciju, kontrolu mokrenja i druge funkcije, no važno je da je riječ o stanju koje se može liječiti ako se na vrijeme otkrije.'

Kod Marka je zahvat donio gotovo trenutno olakšanje. Simptomi su se povukli, a on se uspio vratiti na posao. Dvije godine nakon operacije, nema nikakvih tegoba, a kontrolne snimke pokazuju da se cista nije vratila. Danas, kada se osjeća dobro, Mark otvoreno govori o svom iskustvu i poručuje drugima da ne ignoriraju znakove koje im tijelo šalje. 'Apsolutno se treba javiti liječniku, to je broj jedan', kaže. 'A broj dva, kada dobijete neku ozbiljnu, životno važnu vijest, moja poruka svima je ista: tražite drugo mišljenje.'

Hidrocefalus je ponovno dospio u fokus javnosti 2025. godine, kada je glazbenik Billy Joel otkrio da boluje od normalnog tlaka hidrocefalusa (NPH), oblika bolesti koji utječe na ravnotežu. U intervjuu je rekao da se osjećao kao da je 'stalno na brodu', ali je naglasio da je dobro i da ide na fizikalnu terapiju zbog simptoma. 'Znam da se puno ljudi brine za moje zdravlje, ali dobro sam', poručio je tada slavni glazbenik. 'Imam nešto za što vrlo malo ljudi uopće zna, uključujući donedavno i mene samog. Dajem sve od sebe da naučim živjeti s tim i oporavim se.' I Markova i Joelova priča podsjetnik su koliko je važno ozbiljno shvatiti neobične simptome od glavobolja i problema s ravnotežom do promjena u vidu, te potražiti stručnu pomoć na vrijeme.