Mlada policajka (20) mislila da ima običnu glavobolju – nekoliko sati kasnije završila je u komi

Kad je Esther Littlewood, 20-godišnja pripravnica policajka iz Derbyshirea, osjetila iznenadnu glavobolju dok je gledala televiziju, nije pomislila da bi moglo biti išta ozbiljno. Uzela je paracetamol i otišla odmoriti – ali samo nekoliko sati kasnije njezin ju je partner pronašao bez svijesti na krevetu, piše Daily Mail.

Esther je hitno prevezena u Kraljevsku bolnicu Chesterfield, gdje je stavljena u komu. Liječnici su ubrzo otkrili šokantan uzrok – moždani udar izazvan neotkrivenom rupom u srcu, poznatom kao otvoreni foramen ovale. Pretrage su pokazale da je mali otvor između gornjih srčanih komora omogućio krvnom ugrušku da prođe u mozak i izazove moždani udar.

Nakon 12 dana u bolnici, Esther se probudila iz kome i započela oporavak. Čeka je operacija kojom će se rupa zatvoriti. “Bila sam stvarno u formi i zdrava. Trčala sam svaki dan, pripremala se za policijsku obuku i osjećala se odlično”, prisjetila se, “Sve čega se sjećam je da sam rekla mami kako me boli glava. Nakon toga, sve mi je crno”.

Ono što liječnike posebno zabrinjava jest da Esther nije imala klasične simptome moždanog udara poput utrnulosti, slabosti ili iskrivljenog lica. “Jedini znak bila je glavobolja. Kod moždanog udara pomislite da biste nešto vidjeli na licu ili rukama, ali ja nisam imala ništa od toga”, rekla je. Kad se probudila iz kome, mislila je da sanja. “Osjećala sam se kao da sam sanjala dvosatni san. Kad sam se probudila, rekla sam mami: ‘Znam da je ovo san, može prestati sada’”.

Oporavak nije bio lak – Esther je izgubila posao koji je čekala godinama, nije mogla voziti i osjećala je da je izgubila dio sebe. “Osjećala sam se kao da više nisam ista osoba. Izgubila sam neovisnost”, priznala je. No danas, s osmijehom, dodaje da će se policiji pridružiti u ožujku – i da joj je to dodatna motivacija da upozori druge.

Esther danas ima jednostavnu, ali važnu poruku: “Ako osjetite jaku, neobičnu glavobolju – onu koja vam ‘ne paše’ – nemojte čekati. Nazovite hitnu pomoć ili idite na pregled. Pazite gdje točno osjećate bol – pogotovo ako je na jednoj strani glave”.

Što je otvoreni foramen ovale?

Otvoreni foramen ovale (OFO) je mali otvor u srcu koji se obično zatvori nakon rođenja, ali kod oko 25 % ljudi ostaje otvoren – i većina toga nije ni svjesna. U rijetkim slučajevima, taj otvor može dopustiti da krvni ugrušak prođe u mozak, što dovodi do moždanog udara. Stanje se može kirurški ispraviti, a liječenje je obično potrebno samo ako osoba već pretrpi moždani udar.