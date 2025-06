Izgubila vjenčani prsten u oceanu, a onda se dogodilo čudo: 'Odjednom sam ugledala bljesak'

Ronjenje u tropskom raju nije završilo onako kako je Sarah Maune planirala. Majka dvoje djece iz Washingtona u američkoj saveznoj državi Missouri uživala je u odmoru na Floridi kada je, nakon doručka s djecom, ocem i prijateljima, odlučila zaroniti do koraljnog grebena, kao i svakog dana do tada – ovaj put s GoPro kamerom u ruci, spremna snimiti još materijala za svoje godišnje videozapise, piše People.

No, ubrzo nakon što je zaplivala od obale, Sarah je pogledala ruku i doživjela neugodno otkriće – na prstu joj je još uvijek bio vjenčani prsten. 'Sjetila sam se kako je dan ranije barakuda ugrizla nekoga u Floridi zbog sjajnog nakita. Tada sam shvatila da sam zaboravila skinuti prsten', ispričala je. Taj prsten, koji je za Saru iznimno emotivno vrijedan, poklon je njezina supruga Joela, s kojim je u vezi još od srednje škole. Joel je kao mladi farmerski pomoćnik godinama štedio da bi joj kupio prsten iz snova – dijamantni prsten u obliku aureole s dijamantima duž trake u bijelom zlatu.

Kada je stigla do grebena, shvatila je nešto još gore – prsten je nestao. Pokušala je ostati mirna. 'Znam koliko panika može odmoći. Radim kao medicinska sestra i viđala sam kolege kako izgube prstenje dok skidaju rukavice. Znala sam da se moram sabrati i krenuti tražiti', kazala je. S obzirom na to da je Joel, koji se boji oceana, ostao uz bazen s djecom, a ujutro je netko prijavio i pojavu morskog psa, Sarah je sama krenula u potragu. No, imala je nekoliko prednosti: more je bilo iznimno mirno i bistro, znala je točno kojom je putanjom plivala, a još je mogla vidjeti mjesto na plaži gdje je ostavila svoje stvari – vizualni orijentir koji joj je pomogao.

'Netko je istog jutra izgubio ključeve od sobe dok je ronio i našao ih. To mi je dalo nadu', rekla je. Nakon gotovo deset minuta traženja i unatoč umoru i strahu od morskog psa, Sarah nije odustajala. 'Bila sam fizički iscrpljena, emocionalno potresena jer znam koliko mi prsten znači. Želim ga jednoga dana predati svojoj djeci. Ali, za mene je karakteristična jedna stvar– ne odustajem lako', otkrila je.

I onda se dogodilo čudo! Kada je bila otprilike na pola puta natrag prema grebenu, ugledala je bljesak dijamanata ispod površine. 'Bio je djelomično zakopan u pijesku, ali sunce se odbijalo od kamena. Prvo sam pomislila: To ne može biti to. A onda sam zaronila i razgrnula pijesak… i bila sam u šoku. Bio je to moj prsten', ispričala je. 'Vrisnula sam i skočila u vodu. Nije bilo puno ljudi na plaži, ali sigurna sam da me netko čuo.'

Srećom, svoju GoPro kameru nije koristila samo za snimanje riba – snimila je i potragu za prstenom, a video je postao viralan, skupivši više od 10 milijuna pregleda. Uslijedio je i video trenutka pronalaska, koji je prikupio još nekoliko milijuna pregleda i tisuće komentara. Zanimljivo, suprugu Joelu nije ni rekla da je izgubila prsten sve dok nije objavila prvi video. On je kasnije snimio vlastitu reakciju i podijelio je na TikToku.

'Ne mogu vjerovati koliko je ljudi pogledalo video. Dobila sam stotine poruka, a mnogi su podijelili svoje priče o izgubljenom i pronađenom nakitu', rekla je Sarah koja je dala i savjet svima koji se nađu u sličnoj situaciji: 'Nemojte paničariti. Pokušajte ostati smireni, pratite svoj trag, ali sigurnost je na prvom mjestu. Da je more bilo nemirno, vjerojatno ne bih ponovno izašla. Presretna sam što sam pronašla prsten i veselim se pričati ovu priču našoj djeci jednog dana.'