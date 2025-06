Djevojčica pronašla poruku u boci: Godinama je plovila preko oceana i spojila dvije obitelji

Jedanaestogodišnja djevojčica Josie Law iz Howella u američkoj saveznoj državi Michigan doživjela je neobično otkriće dok je s obitelji bila na odmoru na otoku Anna Maria na Floridi. Šetajući plažom, Josie je među valovima primijetila bocu koja se nasukala na obalu. 'Samo sam hodala, valovi su dolazili, a boca se zaplela u njih dok se nisu sudarili i povukli. Tada sam je brzo zgrabila i pokazala mami', ispričala je Josie za lokalnu postaju Tampa Bay 10, prenosi People. 'Isprva sam mislila da je to samo smeće, a onda sam vidjela papir u boci i rekla: To je poruka u boci!'

Radoznala Josie i njezina majka Paris Hoisington otvorile su bocu i pronašle poruku datiranu 17. kolovoza 2018. godine. U njoj je pisalo: 'Pozdrav, ljudi koji ste ovo pronašli. Bit ćete sretni što ste našli ovu poruku. Zašto? Zato što ćete me upoznati pod ovim brojem.' U poruci je bio naveden i telefonski broj. Paris je odlučila poslati poruku na broj, umjesto da nazove – i uslijedio je šok. Odgovorila im je 21-godišnja žena s Havaja.

Kako je kasnije ispričala novinarima, ona i njezin mlađi brat napisali su poruku kad su imali samo 13 i 8 godina. 'Bilo je super vidjeti da je naša boca završila čak na Floridi i da su nam se javili. Nikad nismo očekivali da će se to stvarno dogoditi', rekla je djevojka, koja je odlučila ostati anonimna.

No, kako je boca iz Tihog oceana došla tisućama kilometara daleko, sve do istočne obale SAD-a? Glavni meteorolog Tampa Baya 10 Bobby Deskins kaže da je to 'tehnički moguće', ali izuzetno rijetko. 'Boca bi trebala otići na sjever iz Havaja kako bi ušla u morsku struju, zatim niz zapadnu obalu SAD-a, preći ocean kroz Filipine, pa prema jugozapadnoj obali Južne Amerike', pojasnio je Deskins. 'Zatim bi trebala proći ispod Južne Amerike, uz zapadnu obalu Afrike, ući u zonu međutropske konvergencije – gdje se ponekad formiraju uragani – i na kraju kroz Karibe i Bahame stići do otoka Anna Maria', objasnio je.

Dok su autori poruke bili oduševljeni činjenicom da je netko pronašao njihov davni pozdrav iz djetinjstva, istovremeno su upozorili da ne žele potaknuti druge da pokušaju isto. 'Ne želimo ohrabrivati druge da to rade jer je to zapravo bacanje otpada i protuzakonito! Nismo to znali tada, bili smo samo djeca koja su kopirala nešto što su vidjela kod drugih', poručili su putem medija. Bez obzira na to, ova neobična morska avantura povezala je dvije obitelji s različitih krajeva svijeta – s porukom iz prošlosti koja je preplovila oceane da bi završila u pravim rukama.