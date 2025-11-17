Neobičan, ali učinkoviti trik: Evo zašto biste u svoj vrt ove zime trebali staviti plastične vilice

Zimski mjeseci mogu biti posebno izazovni za vrt i biljke, pa im je potrebna dodatna zaštita da bi sigurno preživjele hladnoću. Niske temperature, mraz i vjetar lako mogu oštetiti čak i najotpornije vrste, zbog čega je pravovremena priprema vrta ključna. Zato su stručnjaci otkrili trik koji se može činiti pomalo neobičnim, ali će zapravo biti koristan onima koji uzgajaju usjeve. Zaštita biljaka od štetočina može biti jedan od najizazovnijih aspekata vrtlarstva jer je to nešto što ne možete u potpunosti kontrolirati.

Međutim, postoje načini da odvratite nepozvane goste od ulaska u vaše vrtne parcele, a ova metoda jednostavno uključuje plastične vilice. Postavljanje plastičnih vilica u tlo vašeg povrtnjaka može pomoći u sprječavanju štetnika, uključujući miševe, vjeverice, zečeve i lisice, da se dočepaju i unište vaše usjeve ove zime. Prema Ideal Homeu, plastični pribor stvara fizičku barijeru oko biljaka, zbog čega je određenim nametnicima neugodno prijeći preko nje, pa izbjegavaju to područje, piše Daily Express.

"Mekane štetnike poput puževa može odvratiti šiljasta površina koju će plastične vilice stvoriti kada se umetnu u zemlju. Da bi vilice učinkovito tjerale manje štetnike, potrebno ih je postaviti gusto jednu uz drugu, stvarajući fizičku barijeru koju će im biti teško zaobići. Vilice bi trebalo postaviti na otprilike 5 centimetara razmaka i koristiti ih za okruživanje osobito osjetljivih biljaka, poput mladih sadnica, koje puževi mogu uništiti ako ih pronađu", objasnila je Lucie Bradley, stručnjakinja za vrtove i staklenike u tvrtki Easy Garden Irrigation.

Ako želite odvratiti veće štetnike poput mačaka, zečeva i vjeverica, tada biste vilice trebali postavili na razmak od oko 7 centimetara. "To bi trebalo spriječiti ove manje sisavce da imaju pristup vašim biljkama i trebalo bi ih spriječiti da kopaju po zemlji, kao i da dosežu biljke koje bi mogli oštetiti. Neke životinje može odvratiti i sam izgled pribora jer refleksije uzrokovane sjajnim plastičnim vilicama mogu odvratiti ptice", objasnila je Bradley.

Osim što je ova metoda djelotvorna, ona je i korisna jer ponovno koristi predmete koji bi inače završili u smeću. Budite oprezni jer dugotrajna upotreba može dovesti do mikroplastike koja bi mogla ući u tlo, pa je ova tehnika možda učinkovitija kao kratkoročno rješenje.