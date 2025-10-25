Brzo i učinkovito: Ovo su prirodni načini da se riješite mrava, miševa i drugih štetočina iz svog doma
Štetočine u domu mogu biti izazivati glavobolju, od malih mrava i žohara do miševa i drugih neželjenih posjetitelja. Ne samo da narušavaju higijenu i izgled prostora, već mogu predstavljati i zdravstveni rizik za ukućane. Njihova prisutnost često je znak da nešto u domu privlači ove životinje, bilo da se radi o hrani, vlazi ili nepažljivoj higijeni. Srećom, postoje različite metode i trikovi kako spriječiti njihovu pojavu ili se učinkovito riješiti štetočina, a pritom sačuvati sigurnost i udobnost doma. Najbolje je spriječiti njihov dolazak u prvom redu, ali evo nekoliko načina kako se nositi s neželjenim posjetiteljima ako se pojave, piše The Guardian.
Blokirajte ulaz: Ovo je doba godine kada neželjeni posjetitelji počinju ulaziti u naše primamljivo tople domove. Najbolji način da izbjegnete suočavanje s njima jest poduzimanje mjera opreza da biste spriječili njihov dolazak. To će varirati ovisno o vrsti, ali za glodavce jedna od najboljih početnih točaka je provjeriti unutar i izvan svog doma ima li pukotina kroz koje bi miš ili štakor mogli ući. Imajte na umu da miševi mogu proći kroz rupe veličine samo 6-10 milimetara.
"Trebat ćete zatvoriti sve unutarnje i vanjske pukotine, uključujući prostor oko odvoda, koristeći materijale otporne na glodavce, poput čelične vune ili metalnih ploča, te ih pričvrstiti odgovarajućim ljepilom ili vijcima", rekao je Niall Gallagher, tehnički menadžer u Britanskoj udruzi za suzbijanje štetočina.
Održavajte mjesto besprijekorno čistim: Ključna preventivna mjera za većinu štetočina je osigurati da je vaše mjesto čisto i uredno jer je hrana, koja je lako dostupna, jedan od glavnih razloga zbog kojih glodavci dolaze u domove. Osim pranja svih kanti za otpad, Gallagher je preporučio da osigurate da se površine i ormarići redovito čiste, da ne bacate mrvice ispod ploča i da hranu držite u posudama otpornim na glodavce. Čistoća i upravljanje skladištenjem hrane također su neophodni u sprječavanju drugih neželjenih posjetitelja, poput žohara, kao i popravljanje curenja.
Provjerite omiljena mjesta: Štakori vole boraviti na tavanima, pa umjesto da gore idete samo dva puta godišnje da biste donijeli božićne ukrase i ponovno ih vratili, Gallagher je savjetovao povremeno provjeravanje prostora na znakove prisutnosti glodavaca. Kreveti su, naravno, ključno stanište za stjenice, koje ljudi privlače zbog tjelesne topline i ugljičnog dioksida koji ispuštaju. Svaki put kada mijenjate plahte provjerite ima li znakova, poput živih kukaca, odbačene kože, tragova izmeta (crnih mrlja) ili jaja, u šavovima madraca ili oko okvira kreveta.
Sarah Spratt, vlasnica tvrtke za suzbijanje štetočina The Bed Bug Queen, objasnila je da se žarišta nalaze iza uzglavlja te na krajevima i donjim stranama drvenih letvica. Da ih ne biste donijeli kući sa sobom s putovanja, Spratt je preporučila da prije raspakiranja kofera temeljito pregledate svaku hotelsku sobu u kojoj boravite. Za one koji su možda opušteniji i imaju manje vremena, držite kofer što dalje od kreveta.
Isprobajte prirodne metode: Možda biste trebali isprobati humane i prirodne načine za uklanjanje bilo kakve zaraze. Na primjer, neki se ljudi kunu u paprenu metvicu za odvraćanje miševa i cimet za odbijanje štakora. Za odbijanje s pomoću metvice, namočite vatu u eterično ulje metvice ili pomiješajte dvije žličice ulja s jednom šalicom vode i stavite ili pošpricajte na mjesta za koja sumnjate da su ulazi ili gnijezda glodavaca. Budite oprezni ako imate djecu ili kućne ljubimce jer ulje paprene metvice može biti štetno za njih. Postoje i uređaji koji se mogu uključiti u utičnicu i emitiraju ultrazvučne valove koji su nečujni za ljude, ali neugodni za razne štetočine.
Kupite tretman: Ako se odlučite za "uradi sam" pristup, postoji mnogo tretmana dostupnih online, u supermarketima i u trgovinama s alatima. No, budite oprezni jer mnogi kemijski proizvodi mogu sadržavati štetne sastojke koji mogu izazvati alergijsku reakciju. Provjerite trebate li nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i držite štetne proizvode podalje od djece i kućnih ljubimaca. Kada su u pitanju stjenice, tada je Spratt upozorila da ne premještate krevet ili madrac iz zaražene sobe.
"Ne morate bacati krevet. Ako ga vučete po hodniku, zarazit ćete cijelu kuću", objasnila je. Također je savjetovala da za stjenice ne kupujete sprejeve bez recepta i dimne bombe. "Oni mogu uzrokovati širenje kukaca da bi izbjegli kemikaliju i često su slabija verzija od onih koje koriste službe za suzbijanje štetočina, pa doprinose otpornosti populacije stjenica", objasnila je Spratt. Ako želite isprobati privremenu mjeru za smanjenje broja stjenica, koristite usisavač. "Njegova učinkovitost se uvelike podcjenjuje", dodala je.
Organizirajte plan tretmana: Ako se odlučite za tvrtku za suzbijanje štetočina, Gallagher je savjetovao fotografiranje bilo kakve aktivnosti stvorenja. "Prikupite dokaze da bi mogli otkriti je li to štakor ili miš žvakao paket i da bi mogli identificirati ispravnu vrstu", savjetovao je. Jednom kada stignu na posjed, služba za suzbijanje štetočina će obaviti početni pregled i potražiti mjesta ulaska štetočina.
Planovi tretmana razlikuju se ovisno o posjetitelju, ali često uključuju popunjavanje rupa i postavljanje neke vrste zamki. Ako koristite usluge profesionalne tvrtke, Spratt je savjetovala da se pobrinete da prostorija ne bude kemijski tretirana ako se ne pronađu dokazi. "Stručnjaci moraju pronaći žive stjenice, ispuštenu kožu, crne točkice ili izmet", objasnila je.