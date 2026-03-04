Farmaceutkinja upozorava: Osobe s alergijama ovo moraju početi raditi odmah kako bi izbjegle patnju

Farmaceutkinja Deborah Grayson za Daily Mail je izjavila kako je dobra ideja da osobe koje pate od peludne groznice počnu uzimati antihistaminike već sada, posebno ako im je okidač pelud drveća. Prema njezinim riječima, s terapijom bi trebalo započeti dva do četiri tjedna prije početka sezone peludne groznice. To omogućuje tijelu da blokira alergijsku reakciju prije nego što ona uspije izazvati simptome i smanjuje rizik od reakcije na pelud. Stoga, ako ste alergični na pelud drveća poput breze, čija sezona općenito traje od ožujka do sredine svibnja, sada je pravo vrijeme da počnete uzimati antihistaminike. Sezona peludi trave traje od sredine svibnja do srpnja, dok pelud korova može uzrokovati simptome od kraja lipnja do rujna.

Peludna groznica, alergija na pelud, obično započinje krajem ožujka, kada pelud drveća doseže vrhunac, a može potrajati sve do rujna. Ovo stanje pogađa četvrtinu odraslih i jedno od desetero djece, a simptomi, koji uključuju kihanje, kašljanje te bolne, crvene i svrbežne oči, mogu biti iscrpljujući. Čak dvije trećine oboljelih navodi da alergija negativno utječe na njihov svakodnevni život, uzrokujući loš san, umor i smanjenu koncentraciju, a jedan od pet pacijenata prisiljen je uzeti slobodne dane na poslu zbog težine simptoma.

Antihistaminici, lijekovi koji se mogu nabaviti bez recepta, glavni su oslonac u liječenju jer blokiraju histamin, kemikaliju koju imunološki sustav oslobađa tijekom alergijske reakcije. Ljekarnica Grayson objašnjava da kada je tijelo izloženo alergenu poput peludi, imunološke stanice u našim tkivima, poznate kao mastociti, razgrađuju se i oslobađaju spoj histamin. Histamin se zatim veže na jedan od tjelesnih histaminskih receptora i pokreće tipične simptome peludne groznice i drugih alergija, poput kihanja, suznih očiju i svrbeža kože. Antihistaminici djeluju tako da blokiraju djelovanje histamina na tim receptorima, čime smanjuju vjerojatnost i ozbiljnost simptoma.

Postoje dvije vrste antihistaminika, sedativni i nesedativni, a moguća je i njihova interakcija s drugim lijekovima, stoga je potreban oprez. Grayson navodi da su nesedativni antihistaminici općenito sigurni za uzimanje s drugim lijekovima, ali uvijek je pametno provjeriti s ljekarnikom ili liječnikom. Međutim, sedativni antihistaminici pojačat će učinak lijekova koji također imaju pospanost kao nuspojavu, stoga je važno provjeriti na uputi o lijeku je li pospanost problem s lijekovima koje već uzimate.

Oprez s alkoholom i dugotrajnom upotrebom

Ako su vam propisani ili uzimate sedativne antihistaminike, važno je suzdržati se od alkohola jer on može pojačati učinke i lijeka i alkohola. Iako ovaj problem nije relevantan za nesedativne antihistaminike, Grayson dodaje da alkohol svejedno može utjecati na to kako tijelo obrađuje histamin i time pogoršati simptome alergije. Nesedativni antihistaminici općenito se smatraju najsigurnijim oblikom za dugotrajno uzimanje jer ne uzrokuju pospanost koja utječe na vožnju. Postoji i zabrinutost oko dugotrajne upotrebe sedativnih antihistaminika i povećanog rizika od demencije zbog njihovog utjecaja na signalizaciju neurotransmitera, stoga se preporučuje njihovo kratkotrajno uzimanje ili prema liječničkom receptu.

Kako ih uzimati i što još pomaže?

Za razliku od nekih lijekova, antihistaminike nije potrebno postupno uvoditi; možete odmah početi s normalnom dozom. Također ne postoji određeno vrijeme u danu za njihovo uzimanje kako bi se postigao maksimalan učinak. Budući da se većina nesedativnih antihistaminika uzima jednom dnevno, zaista nije važno kada ih uzimate, pa možete eksperimentirati kako biste pronašli vrijeme koje vam najbolje odgovara sa stajališta simptoma. Uz korištenje antihistaminika, britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje i druge metode za ublažavanje simptoma. To uključuje nanošenje malo vazelina oko nosnica kako bi se zaustavila pelud, nošenje zaobljenih sunčanih naočala ili šešira sa širokim obodom te tuširanje i presvlačenje odjeće nakon boravka vani kako se pelud ne bi širila po kući. Također se preporučuje držati prozore i vrata što je više moguće zatvorenima, redovito usisavati i brisati prašinu vlažnom krpom.

Prema NHS-u, većina ljudi može sigurno uzimati antihistaminike. Ipak, trudnice, dojilje, vrlo mlade ili starije osobe, oni koji uzimaju druge lijekove ili imaju temeljne bolesti srca, jetre ili druge zdravstvene probleme, trebali bi se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom prije početka uzimanja terapije. Stručnjak za alergije, dr. Adrian Morris iz klinike Surrey Allergy Clinic, također podržava metodu rane pripreme. U jednom je blogu napisao: "Pelud breze počinje rano u ožujku, iako će većina osoba s peludnom groznicom imati problema kada pelud trava postane dominantna nešto kasnije, od travnja do svibnja. Ali sada je vrijeme za pripremu jer je prevencija bolja od liječenja." On sugerira da su oni osjetljivi na pelud drveća već trebali započeti s lijekovima, dok bi ostali trebali početi sredinom ožujka. Dodao je i savjet za najbolje rezultate: "Uzimajte svoj nesedativni antihistaminik jednom dnevno svaki dan tijekom sezone, a nisko dozirani steroidni sprejevi za nos vrlo su učinkoviti ako se uzimaju zajedno s antihistaminicima za probijajuće simptome."