Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Tajna dugovječnosti

Ima 101 godinu, još uvijek ide na posao 6 puta tjedno, a sada otkriva: 'Ove su četiri ključne stvari radim svaki dan'

ABC7/Screenshot
VL
Autor
Ana Hajduk
17.10.2025.
u 10:30

Svoj dug i ispunjen život pripisuje jednostavnim, ali važnim rutinama.

Stogodišnjakinja Ann Angeletti iz Cresskilla, poznata lokalna zlatarka, i dalje gotovo svakodnevno radi — i to s istim žarom kao i prije pola stoljeća. U dobi od 101 godine, Ann ne pokazuje znakove usporavanja, a njezini vjerni klijenti obožavaju njezinu energiju, duhovitost i životnu mudrost. U razgovoru za ABC7 NY, Ann je ispričala da je vrlo rano počela raditi – napustila je školu kako bi pomogla obiteljskoj trgovini mješovitom robom u Brooklynu. Njezin otac je bio prodavač leda koji je obilazio susjedstvo s konjskom zapregom, u vrijeme prije nego što su hladnjaci uopće postojali.

Kada je njezin suprug otišao u Drugi svjetski rat, Ann je preuzela ulogu hraniteljice obitelji, radeći kao konobarica u Navy Yardu. Tada je otkrila svoju strast prema poslu i neovisnosti – nešto što je zadržala cijelog života. Godinama kasnije otvorila je vlastitu zlatarnu, Curiosity Jewelry, koja je i danas obiteljski posao. “Prolazila sam autom i vidjela natpis ‘za najam’. Nazvala sam vlasnika, a najam je tada bio 85 dolara mjesečno – 1964. godine! Tako je sve počelo”, prisjeća se Ann kroz smijeh.

Iako je trgovina otvorena pet dana u tjednu, Ann radi i šesti dan – iz čiste ljubavi prema onome što radi. “Da odem u mirovinu, umrla bih”, priznaje iskreno. Svoj dug i ispunjen život pripisuje jednostavnim, ali važnim rutinama: “Moraš ustati, istuširati se, pojesti nešto, brinuti o sebi. Moraš vježbati. Ako ti se ne sviđa ono što radiš – promijeni to.” Dodaje i da svaki dan živi punim plućima: “Iskoristi dan maksimalno. Sretna sam što radim svaki dan.”

Priča Ann Angeletti dirnula je mnoge – neki su je nazvali “inspiracijom”, a drugi su komentirali da je “osvojila genetsku lutriju”. Možda i jest – no, ako pitate Ann, tajna dugovječnosti ipak se ne nalazi u genima, nego u radu, ljubavi prema onome što radiš i brizi o sebi.
Ključne riječi
posao zlatarna godine tajna dugovječnosti dugovječnost

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još