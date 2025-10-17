Ima 101 godinu, još uvijek ide na posao 6 puta tjedno, a sada otkriva: 'Ove su četiri ključne stvari radim svaki dan'

Stogodišnjakinja Ann Angeletti iz Cresskilla, poznata lokalna zlatarka, i dalje gotovo svakodnevno radi — i to s istim žarom kao i prije pola stoljeća. U dobi od 101 godine, Ann ne pokazuje znakove usporavanja, a njezini vjerni klijenti obožavaju njezinu energiju, duhovitost i životnu mudrost. U razgovoru za ABC7 NY, Ann je ispričala da je vrlo rano počela raditi – napustila je školu kako bi pomogla obiteljskoj trgovini mješovitom robom u Brooklynu. Njezin otac je bio prodavač leda koji je obilazio susjedstvo s konjskom zapregom, u vrijeme prije nego što su hladnjaci uopće postojali.

Kada je njezin suprug otišao u Drugi svjetski rat, Ann je preuzela ulogu hraniteljice obitelji, radeći kao konobarica u Navy Yardu. Tada je otkrila svoju strast prema poslu i neovisnosti – nešto što je zadržala cijelog života. Godinama kasnije otvorila je vlastitu zlatarnu, Curiosity Jewelry, koja je i danas obiteljski posao. “Prolazila sam autom i vidjela natpis ‘za najam’. Nazvala sam vlasnika, a najam je tada bio 85 dolara mjesečno – 1964. godine! Tako je sve počelo”, prisjeća se Ann kroz smijeh.

Iako je trgovina otvorena pet dana u tjednu, Ann radi i šesti dan – iz čiste ljubavi prema onome što radi. “Da odem u mirovinu, umrla bih”, priznaje iskreno. Svoj dug i ispunjen život pripisuje jednostavnim, ali važnim rutinama: “Moraš ustati, istuširati se, pojesti nešto, brinuti o sebi. Moraš vježbati. Ako ti se ne sviđa ono što radiš – promijeni to.” Dodaje i da svaki dan živi punim plućima: “Iskoristi dan maksimalno. Sretna sam što radim svaki dan.”

Priča Ann Angeletti dirnula je mnoge – neki su je nazvali “inspiracijom”, a drugi su komentirali da je “osvojila genetsku lutriju”. Možda i jest – no, ako pitate Ann, tajna dugovječnosti ipak se ne nalazi u genima, nego u radu, ljubavi prema onome što radiš i brizi o sebi.