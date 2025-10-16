'Najdugovječnija obitelj' na svijetu: Zajedno su imali više od 800 godina i ovo jelo stoljećima jeli svaki dan

U malom planinskom selu na Sardiniji, jedna je obitelj godinama punila naslovnice zbog nevjerojatne zajedničke starosti — više od 800 godina. Njihova tajna dugovječnosti nije bila u skupim lijekovima, genetskoj sreći ili luksuznom životu, već u skromnoj zdjeli juhe. Svaki dan okupljali su se za ručkom i dijelili isto jelo – obilnu juhu od graha, poznatu kao sardinijski minestrone.

Danas se ta juha smatra jednim od najzdravijih recepata za dug život na svijetu. Prema organizaciji Blue Zones, koja proučava prehranu i navike najdugovječnijih zajednica, ova se juha generacijama priprema u obiteljima koje redovito dožive više od 100 godina. “Može se raditi sa sezonskim povrćem iz vrta, ali uvijek sadrži grah i fregulu — tostiranu tjesteninu od griza veličine kamenčića, popularnu na Sardiniji”, objašnjavaju iz Blue Zonesa.

Foto: guinness world records

Autor bestselera Dan Buettner, koji je istraživao tzv. plave zone svijeta, kaže za Mirror: “Što više učim o dugovječnosti, to više shvaćam da sve počinje sa zdjelom ukusne, slane hrane — poput minestronea”. Buettner tvrdi da su mnoge “tajne dugog života” zapravo pogrešne ili preuveličane, dok su prave često jednostavne i dostupne svima. Sam godinama jede upravo ovu juhu svakodnevno, nakon što je otkrio da je to bio tradicionalni obrok najstarije obitelji na svijetu koja živi upravo na Sardiniji.

Osim što je izuzetno ukusan, minestrone je nutritivno izbalansirano jelo - bogato je biljnim proteinima, vlaknima i antioksidansima koji jačaju srce, imunitet i probavu. Ujedno utjelovljuje sardinijski način života – jednostavan, polagan i povezan s prirodom.

Kako se priprema sardinijski minestrone

Suhi grah (bob, brusnice i slanutak) namače se preko noći, a zatim ispere. U loncu se ugrije obilna količina maslinovog ulja, doda se nasjeckani luk, mrkva i celer, i lagano pirja dok ne zamiriše. Zatim se ubacuju češnjak, rajčice, krumpir, komorač, peršin, bosiljak i slanutak. Sve se zalije vodom, pusti da zavrije, pa lagano krčka više od sat vremena, dok grah ne omekša i okusi se ne prožmu. Pred kraj se dodaje tjestenina fregula, sol i papar po ukusu. Na kraju se svaka porcija začini maslinovim uljem i pospe ribanim sirom.

Foto: shutterstock

Sardinci recept prilagođavaju sezoni — u juhu često dodaju kupus, brokulu, tikvice ili cvjetaču. Svaka obitelj ima svoju verziju, ali svi dijele istu filozofiju: jednostavna hrana, domaći sastojci i zajednički obroci – ključ su dugog i sretnog života.