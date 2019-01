Dvije trećine ljudi na svijetu pije je svaki dan, a prijeti nam nestašica kave!

Ovaj alarmantni podatak objavili su britanski znanstvenici s odjela za istraživanje kave u Kraljevskom botaničkom vrtu u Kewu te su njime zabrinuli velik dio svjetske populacije koji svakodnevno uživa u jednom od najpopularnijih napitaka.

Velik utjecaj na ekonomiju

U svijetu se, naime, godišnje proizvede i popije oko 10 milijuna tona kave koju redovito konzumiraju dvije trećine stanovništva.

Dobra vijest je da arabica i robusta, dvije vrste kave na kojima počiva svjetska proizvodnja, nisu izravno ugrožene. No, problem je što su u opasnosti divlje podvrste čijem se sjemenjem poboljšavaju njihove karakteristike.

– Proizvođačima su potrebne te divlje podvrste jer imaju gene potrebne za razvoj kava otpornih na bolesti i klimatske promjene – objašnjava znanstvenik Aaron Davis koji je bio dio istraživačke skupine Botaničkog vrta u Kewu. Istraživanje su proveli u afričkim šumama na području od Sijera Leonea do Madagaskara.

Većina vrsta kave uzgaja se, naime, u suptropskom području, odnosno u Južnoj Americi, Africi i Jugoistočnoj Aziji pa, iako je riječ o nama udaljenim područjima, i hrvatski stručnjaci za kavu sa zanimanjem prate stanje u svjetskoj proizvodnji.

– To je veoma ozbiljan problem iako je riječ o klimatskim promjenama koje se zbivaju na području ekvatora i nama su dosta apstraktne – govori jedan od naših najpoznatijih i najuspješnijih barista Nik Oroši te dodaje da je kava jako ugrožena jer je izrazito osjetljiva na okoliš u kojem raste te je pogađaju razni problemi. Tako su, primjerice, u Južnoj Americi, gdje se arabica uzgaja na visinama od 600 do 2000 metara, problem nametnici koji zbog sve viših temperatura žive na sve većim nadmorskim visinama. Također, velik su problem gljivice koje uzrokuju lisnu hrđu. Bolest je to koja se na južnoameričkim farmama naziva Roya del cafeto, a velike zdrave i zelene listove kave pretvara u uvenule i žuto-smeđe. U Africi su problem više temperature jer, iako kava traži puno sunca, potreban joj je i hlad te dovoljno vlage.

– Nije jedini problem samo u tome da urod jedne sezone bude uništen, nego kad zbog klime propadne cijelo jedno stablo. U tom je slučaju izgubljeno nekoliko godina i kriza postaje dugoročna – kaže Oroši te dodaje da se kriza još ne osjeća na tržištu, no nije nemoguće da svijet za nekoliko desetljeća pogodi stvarna nestašica. Znanstvenici Kraljevskog botaničkog vrta u Kewu upozorili su, naime, da bi u budućnosti čak i arabica, vrsta o kojoj ovisi trgovina vrijedna 13,8 milijardi dolara, mogla biti u opasnosti od izumiranja. Također, upozorili su koliki je utjecaj kave na ekonomiju.

– U svijetu postoji 100 milijuna uzgajivača kave i, ako oni izgube mogućnost uzgoja kave i ostvarivanja zarade, to će stvoriti goleme društveno-gospodarske probleme – objasnio je znanstvenik Aaron Davis.

Rastuće tržište u Kini

Baš zbog važnosti arabice i robuste, hrvatski stručnjak za kavu te vlasnik pržionice Robert Pudić naglašava da je gotovo sigurno da će ona ljudskom intervencijom biti sačuvana.

– Trebat će intervenirati te je moguće da se plantaže, zbog rasta temperatura u Africi, presele na Sredozemlje za stotinjak godina. Možda će se tada kava već uzgajati u Grčkoj – govori Pudić i napominje da će unatoč krizi kava biti sve traženiji proizvod u svijetu, a razlog je povećano tržište u Kini u kojoj se donedavno tek 20-ak posto populacije ubrajalo u kavopije, a glavno piće bio je čaj.

– Kako se Kina modernizira, tako sve više slijedi trendove sa zapada pa i ispijanje kave postaje sve popularnije na tom golemom tržištu koje je ujedno i sve bogatije – ističe Pudić.

