Vatromet može biti koban za pse: Veterinari otkrivaju 9 načina kako im pomoći u 'najluđoj noći'
Vatromet je za mnoge vrhunac novogodišnjeg slavlja, no za većinu pasa on predstavlja zastrašujuću buku i bljeskove koji ih mogu potpuno izbaciti iz ravnoteže. Anksioznost zbog vatrometa kod pasa može izgledati kao skrivanje, drhtanje, hodanje ukrug ili cviljenje, čak i ako su sigurni kod kuće. Zato je važno pomoći im na vrijeme, otkrili su stručnjaci za Pet MD.
Trening uz zvukove vatrometa: Psu se može pomoći da se navikne na vatromet tako da mu se tijekom godine, puno prije Nove godine, puštaju snimke vatrometa na vrlo tihoj razini. Dok je zvuk tih, pas dobiva ukusne poslastice i pohvalu kad ostane miran, a kad se zvuk ugasi, prestaju i nagrade. Zvuk se zatim postupno pojačava kroz više kratkih treninga, ali samo ako pas ne pokazuje znakove straha.
Prsluk protiv anksioznosti: Prsluk koji nježno pritišće torzo može smanjiti tjeskobu kod nekih pasa, slično kao što povijanje umiruje bebe. Važno je da se pas navikne na prsluk prije vatrometa, kako mu ne bi predstavljao dodatni stres. Kada dođe 'dan D', prsluk mu može biti poznata i umirujuća stvar.
Izmorite psa prije vatrometa: Duga šetnja, planinarenje ili igra tijekom dana mogu pomoći da pas potroši i fizičku i mentalnu energiju prije večernje buke. Pas koji je ugodno umoran često će manje burno reagirati i lakše će se smiriti. Planirajte dan tako da navečer prirodno bude spreman za odmor.
Rani obrok i rana nužda: Večeru i odlazak van obavite ranije, prije mraka, jer vatromet najčešće počinje čim sunce zađe. Najgora je kombinacija pas koji se boji i potreba za nuždom u trenutku kada vani grmi i puca. Ako nemate ograđeno dvorište, izvodite ga na povodcu kako ne bi pobjegao ako se vatromet čuje dok ste vani.
Zadržite pažnju psu nečim ukusnim: Tijekom vatrometa psu ponudite nešto čime će se baviti, poput igračke koju možete napuniti omiljenim poslasticama. Možete mu dati i smrznutu poslasticu za grickanje, primjerice komad mrkve, ili nešto dugotrajnije za žvakanje. Ideja je da u tom trenutku ima 'posao' i fokus na nešto ugodno, umjesto na zvukove izvana.
Prigušite buku: Vatromet je psima strašan jer je nepredvidiv i zvuči kao prijetnja pa im pomaže kad se buka 'zamaskira' drugim zvukom. Uključite bijeli šum ili smirujuću glazbu dovoljno glasno da vatromet bude manje izražen. Ako je psu sigurna zona boks, možete ga djelomično prekriti dekom (gore i sa strane) i pustiti zvuk, ali uvijek tako da pas može izaći kad poželi.
Utješite psa bez grižnje savjesti: Možda ste čuli da utjeha 'pojačava strah', no u ovom slučaju pas reagira na stvaran osjećaj prijetnje. Blizina vlasnika, nježno maženje i mirne riječi mogu mu pomoći da se 'uzemlji' i lakše prođe kroz stres. Važno je biti smiren jer pas često 'čita' vašu energiju i iz nje zaključuje je li siguran.
Umirujući dodaci i feromoni: Dodaci prehrani za smirenje mogu pomoći tijekom stresnih događaja poput vatrometa i omogućiti opuštanje bez sedacije. Kao alternativa spominju se i feromonska ogrlica ili difuzor koji mogu imati umirujući učinak. Ako ih planirate koristiti, smisleno je uvesti ih na vrijeme da biste vidjeli kako pas reagira.
Stručna pomoć kad strah ne prolazi: Ako se ponašanje psa ne poboljšava, potražite pozitivnog trenera koji može provesti protokole opuštanja i raditi na smanjenju straha. Ako anksioznost psa dovodi njega ili vas u opasnost, razgovarajte s veterinarom ili veterinarskim bihevioristom o lijekovima protiv anksioznosti i tome jesu li potrebni.