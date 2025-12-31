Vlasnici pasa, budite na oprezu: Ove zimske opasnosti mogu vrebati u vašem vrtu

Zima donosi snijeg, niske temperature i skliske površine, no dok uživamo u sezonskim čarolijama, naši kućni ljubimci često se suočavaju s nizom skrivenih opasnosti. Od zaleđenih vrtova i otrovnih sredstava za odleđivanje do hladnoće koja može uzrokovati ozebline, sezonski uvjeti zahtijevaju dodatnu pozornost da bismo zaštitili svoje četveronožne prijatelje.

Kako tijekom zime snijeg prekriva tlo i vrtovi se uređuju, tako skrivene opasnosti mogu brzo izaći na površinu, od otrovnih lukovica do sezonskih bobica. Laura Ward, nutricionistica za kućne ljubimce u brendu prirodne hrane za pse Green Pantry, objasnila je da mnoge biljke koje vrtovima daju sezonski šarm mogu biti štetne za pse ako ih grickaju ili pojedu. "Brza zimska provjera vrta može spriječiti hitan posjet veterinaru, posebno ako imate znatiželjnog psa koji voli kopati", savjetovala je. Lukovice narcisa, šafrana i visibaba, koje se sade između rujna i siječnja, su otrovne i mogu izazvati teške bolesti kod pasa, piše Daily Express.

Narcisi sadrže toksine koji mogu biti opasni za kućne ljubimce ako se pojedu. Lukovice i cvjetovi narcisa sadrže likorin i druge alkaloide koji mogu izazvati probavne smetnje, pretjerano slinjenje, povraćanje i potencijalno smrt ako se konzumiraju u većim količinama. S druge strane, krokus sadrži otrovnu tvar kolhicin koja je štetna za kućne ljubimce ako se pojede. Konzumiranje čak i malih količina toksina može uzrokovati povraćanje, proljev, bolove u želucu, umor i potencijalno smrt kod nekih kućnih ljubimaca.

Visibabe također sadrže vrstu alkaloida poznatu kao galantamin koji može biti otrovan za kućne ljubimce ako se konzumira u velikim količinama. Gutanje značajnih količina biljke može dovesti do povraćanja, proljeva, napadaja i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema kod životinja. Ostale biljke zimskog vrta koje predstavljaju rizik za pse tijekom hladnih mjeseci uključuju božikovinu, imelu i bršljan, a sve one mogu uzrokovati slinjenje, povraćanje i želučane smetnje kod kućnih ljubimaca.

Određene vrste gljiva izuzetno su otrovne za pse i treba ih pažljivo pregledati i ukloniti iz domova u kojima žive kućni ljubimci. Kestenovi plodovi i žirevi, koji počinju padati u velikom broju s jeseni pa sve do zime, mogu predstavljati ozbiljnu opasnost od gušenja ili uzrokovati začepljenje crijeva. Ako ih psi pojedu, mogu također izazvati povraćanje, proljev i osip. Isto tako, kamena sol i šljunak mogu iritirati šape i izazvati mučninu ako ih kućni ljubimci ližu.

Kompost i gnojivo, koji se često koriste u vrtovima tijekom zime, također mogu predstavljati prijetnju voljenim četveronožnim suputnicima. Kompost često sadrži pljesnive i trule biljke koje mogu sadržavati tragove neurotoksične gljivične tvari, što predstavlja ozbiljan rizik za kućne ljubimce. Ako kućni ljubimci konzumiraju te tvari, mogu se vrlo brzo razboljeti, što zahtijeva hitnu veterinarsku intervenciju.

Zapravo, pse prirodno privlači konzumiranje gnojiva, što izaziva povraćanje i proljev, a istovremeno uzrokuje iritaciju njihovih šapa. Gnojivo se mora čuvati na sigurnom mjestu, daleko od kućnih ljubimaca. "Ako vaši kućni ljubimci imaju tendenciju žvakanja biljaka, izbjegavajte sve otrovne vrste biljaka i drveća u svom vrtu. Skupljajte žireve, lišće i bobice koje padaju u vrt. Pometite vrt u potrazi za gljivama koje rastu i uklonite ih. Neke vrste su nevjerojatno otrovne", objasnila je Ward.

Dodala je da potaknete kućne ljubimce da se drže podalje od cvjetnjaka da biste smanjili kontakt s gnojivima, biljnom hranom i herbicidima. Držite antifriz, sol i gnojivo zatvorene i pohranjene iznad tla te obavezno isperite šape svojih pasa nakon šetnji po područjima posutim pijeskom. "Šetnja psa zimi je i dalje ključna, a svijest o opasnostima na tlu može pomoći vlasnicima da ih izbjegnu. Preporučuje se nadzor pasa i nedopuštanje da skupljaju bobice, gljive, grančice i divlje kestene ili žireve. Uzimanje lopte ili vježbanje naredbi poput 'ostavi' i 'ispusti' korisno je tijekom šetnje", zaključila je stručnjakinja.