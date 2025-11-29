Često jedete zagorenu hranu? Ta navika može ozbiljno utjecati na vaše zdravlje

Svi smo se barem jednom našli u situaciji kada je hrana slučajno zagorjela, a unatoč tome što je okus bio daleko od savršenog, odlučili smo je pojesti. Takvi trenuci obično nastaju zbog žurbe, opuštanja ili jednostavne nesreće u kuhinji. Prema znanstvenim stručnjacima, zagorena hrana zapravo bi mogla biti povezana s nizom problema.

Kada je hrana predugo izložena visokim temperaturama, tada se Maillardova reakcija, koja pojačava okus, može se brzo pretvoriti u neželjene kemijske transformacije. Te transformacije mogu dovesti do stvaranja raznih štetnih spojeva. Easy Healthy Foods je upozorio da je zagorena hrana više od jednostavne pogreške u kuhanju jer se rizici povezani s njom kreću od gubitka hranjivih tvari do potencijalnih zdravstvenih opasnosti, piše Daily Express.

Naveli su i da, iako neće svaki slučaj blago zagorene hrane dovesti do teških posljedica, dosljedno konzumiranje zagorenih obroka može akumulirati štetne učinke. Jedna namirnica koja se često jede malo zagorena je tost, a to bi moglo uzrokovati probleme, rekli su stručnjaci. Prema raznim znanstvenim studijama, zagoreni tost, i druga zagorena hrana, mogla bi biti povezana s povećanim rizikom od raka i, moguće, s oštećenjem živčanog sustava i povećanim rizikom od degenerativnih bolesti zbog prisutnosti mogućih karcinogena i neurotoksina.

"Akrilamid je kemikalija koja se prirodno stvara u škrobnim prehrambenim proizvodima tijekom svakodnevnog kuhanja na visokim temperaturama. Kemijska reakcija koja uzrokuje ovo poznata je kao Maillardova reakcija. To je ista kemijska reakcija koja 'smeđi' hranu i utječe na njezin okus. Akrilamid također ima široko rasprostranjenu industrijsku upotrebu koja nije hrana i prisutan je u duhanskom dimu", objasnila je Europska agencija za standarde hrane (EFSA).

Problem je što bi ovaj akrilamid, koji je prisutan u prepečenom tostu, kao i u drugoj prepečenoj hrani, mogao biti povezan s rakom i oštećenjem živčanog sustava. "Studije na ljudima pružile su ograničene i nedosljedne dokaze o povećanom riziku od razvoja raka. Međutim, studije na laboratorijskim životinjama pokazale su da izloženost akrilamidu putem prehrane povećava vjerojatnost razvoja genskih mutacija i tumora u raznim organima", objasnili su iz EFSA-e.

Stručnjaci iz EFSA-e se slažu s prethodnim procjenama da akrilamid u hrani potencijalno povećava rizik od razvoja raka za potrošače svih dobnih skupina. "Iako se to odnosi na sve potrošače, na temelju tjelesne težine, djeca su najizloženija dobna skupina", objasnili su. Vrijedi biti posebno oprezan prilikom kuhanja hrane jer bi ostavljanje hrane u pećnici ili tosteru nekoliko minuta kraće moglo biti korisno za vaše zdravlje.