Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
budite oprezni!

Često jedete zagorenu hranu? Ta navika može ozbiljno utjecati na vaše zdravlje

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
29.11.2025.
u 13:25

Zagorena hrana više od jednostavne pogreške u kuhanju

Svi smo se barem jednom našli u situaciji kada je hrana slučajno zagorjela, a unatoč tome što je okus bio daleko od savršenog, odlučili smo je pojesti. Takvi trenuci obično nastaju zbog žurbe, opuštanja ili jednostavne nesreće u kuhinji. Prema znanstvenim stručnjacima, zagorena hrana zapravo bi mogla biti povezana s nizom problema.

Kada je hrana predugo izložena visokim temperaturama, tada se Maillardova reakcija, koja pojačava okus, može se brzo pretvoriti u neželjene kemijske transformacije. Te transformacije mogu dovesti do stvaranja raznih štetnih spojeva. Easy Healthy Foods je upozorio da je zagorena hrana više od jednostavne pogreške u kuhanju jer se rizici povezani s njom kreću od gubitka hranjivih tvari do potencijalnih zdravstvenih opasnosti, piše Daily Express.

Naveli su i da, iako neće svaki slučaj blago zagorene hrane dovesti do teških posljedica, dosljedno konzumiranje zagorenih obroka može akumulirati štetne učinke. Jedna namirnica koja se često jede malo zagorena je tost, a to bi moglo uzrokovati probleme, rekli su stručnjaci. Prema raznim znanstvenim studijama, zagoreni tost, i druga zagorena hrana, mogla bi biti povezana s povećanim rizikom od raka i, moguće, s oštećenjem živčanog sustava i povećanim rizikom od degenerativnih bolesti zbog prisutnosti mogućih karcinogena i neurotoksina.

"Akrilamid je kemikalija koja se prirodno stvara u škrobnim prehrambenim proizvodima tijekom svakodnevnog kuhanja na visokim temperaturama. Kemijska reakcija koja uzrokuje ovo poznata je kao Maillardova reakcija. To je ista kemijska reakcija koja 'smeđi' hranu i utječe na njezin okus. Akrilamid također ima široko rasprostranjenu industrijsku upotrebu koja nije hrana i prisutan je u duhanskom dimu", objasnila je Europska agencija za standarde hrane (EFSA).

Problem je što bi ovaj akrilamid, koji je prisutan u prepečenom tostu, kao i u drugoj prepečenoj hrani, mogao biti povezan s rakom i oštećenjem živčanog sustava. "Studije na ljudima pružile su ograničene i nedosljedne dokaze o povećanom riziku od razvoja raka. Međutim, studije na laboratorijskim životinjama pokazale su da izloženost akrilamidu putem prehrane povećava vjerojatnost razvoja genskih mutacija i tumora u raznim organima", objasnili su iz EFSA-e.

Stručnjaci iz EFSA-e se slažu s prethodnim procjenama da akrilamid u hrani potencijalno povećava rizik od razvoja raka za potrošače svih dobnih skupina. "Iako se to odnosi na sve potrošače, na temelju tjelesne težine, djeca su najizloženija dobna skupina", objasnili su. Vrijedi biti posebno oprezan prilikom kuhanja hrane jer bi ostavljanje hrane u pećnici ili tosteru nekoliko minuta kraće moglo biti korisno za vaše zdravlje.

Ključne riječi
hrana zdravlje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja