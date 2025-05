Liječnica zavapila: Pazite čime hranite djecu, ovaj je dječak ostao slijep zbog popularnog načina prehrane

Jedna liječnica se oglasila na internetu nakon što je doznala za slučaj dječaka koji je zbog prehrane ostao potpuno slijep na oba oka. Osmogodišnji dječak iz Kuala Lumpura ostao je potpuno slijep, bez mogućnosti da ponovno progleda, zbog nedostatka ključnog nutrijenta u prehrani. Liječnica sada putem društvenih mreža dijeli njegovu priču kako bi upozorila roditelje i skrbnike, piše UNILAD.

Kako je na društvenim mrežama pojasnila liječnica Erna Nadija, učiteljicu drugog razreda koji pohađa spomenuti dječak, jednog je dana iznenadio uzvik učenika: 'Učiteljice, zašto ništa ne vidim?' U objavi stoji: 'Cijeli razred je bio u šoku, iznenada je tako zavapio. Učiteljica je odmah nazvala roditelje i dijete je hitno prevezeno u bolnicu. Liječnici su dječaku dijagnosticirali potpunu sljepoću odnosno gubitak vida na oba oka.' Nakon niza pretraga otkriveno je da je uzrok gubitka vida – manjak vitamina A.

Liječnica je objasnila da se otkrilo kako se dječakova prehrana sastojala isključivo od prerađene hrane, poput pilećih medaljona, hrenovki i keksa. 'To se događa kada tijelu nedostaje količina vitamina A potrebna za pravilno funkcioniranje. Takvo stanje može dovesti do gubitka vida i sljepoće, kao i do problema s kožom, srcem, plućima, tkivima i imunološkim sustavom', pojašnjavaju iz Klinike Cleveland. Konkretno, vitamin A je ključan za oči jer je potreban za stvaranje pigmenata u mrežnici. Također pomaže u proizvodnji vlage koja podmazuje rožnicu. Ako rožnica postane presuha, može se oštetiti, što vodi do sljepoće.

Liječnica je napomenula da je sljepoća kod spomenutog dječaka nepovratna. 'Kada mi je prijatelj ispričao ovu priču, prvo sam se naljutila i pomislila: čemu roditeljstvo ako tako loše skrbiš? Ali, kad se sjetim koliko smo svi zauzeti pokušavajući osigurati udoban život, bude mi žao', dodala je. 'Kao majka, ako ne stignem kuhati jer sam stalno zauzeta, onda barem pokušavam kupovati pravu, hranjivu hranu.' Liječnica je istaknula da ne dijeli priču da bi ikoga osuđivala, nego kao podsjetnik – čak i samoj sebi – s obzirom ni ona ne kuha svaki dan.

A kako osigurati dovoljan unos vitamina A? Klinika Cleveland savjetuje konzumaciju zelenog povrća poput brokule, narančastog i žutog voća i povrća, jetre, govedine i piletine, lososa, jaja i mliječnih proizvoda. Ako je potrebno, moguće je uzimati i dodatke prehrani.

GALERIJA Ovo je 8 najljepših i najzahvalnijih vrsta cvijeća za prozore i balkone. Imate li ih i vi?