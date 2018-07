Bortolo i Francesca iz 18. stoljeća stigli na rivu – na kavu

OBVEZNO POSJETITE

Istralandia i Aquacolors

Dva šminkerska vodena parka u krugu od dvadesetak kilometara. Tobogani, valovi, slobodni padovi... Ovdje uživaju i domaći i stranci. Cijene ulaznica su za sve osobe iznad 140 centimetara visine 210 kuna u sezoni. Djeca niža od 100 centimetara – besplatno. Obitelj 500 kuna.

Jama Baredine

U obiteljskom dvorištu čovjeka kojeg cijela Istra zove – Kawasaki. On je jamu i otkrio, a poseban je stanovnik tog mjesta – čovječja ribica. Uz jamu, napravio je i izložbu – traktora. Zgodno mjesto.

Brtonigla

Nedaleko od Poreča, živopisni gradić poznat po Veraldi – vinariji koja je prije dvije godine dobila medalju Decanter Best in show za najbolje crno vino na svijetu. Ovdje se može kušati i kupiti. Riječ je o Veraldi Istrian, odnosno o sorti teran, no prije nekoliko godina Slovenija ga je zaštitila kao naziv pa je – Istrian.

Izleti, izleti

U Istri je sve blizu. Turist je začas u Trstu, Umagu, Rovinju, Puli, Motovunu... Tko želi istraživati čarobni poluotok, može to raditi od jutra do sutra.