Iznajmio stan u Puli za 700 €, proživio horor pa sada upozorava: 'Čuvajte se ovih ljudi'

Iznajmljivanje stanova putem interneta i društvenih mreža posljednjih je godina postalo jedna od najčešćih opcija za pronalazak krova nad glavom, ali i sve češći izvor ozbiljnih problema. Iako se mnogima čini kao brži i jednostavniji put do stana, iza oglasa se često kriju različita neugodna iskustva koja se tek kasnije otkrivaju i mogu dovesti do velikih financijskih i zdravstvenih posljedica. Jedna takva priča pojavila se u Facebook grupi "Stanovi PULA - najam / prodaja", gdje je objava jednog korisnika izazvala veliku pozornost i brojne reakcije. U njoj je detaljno opisao navodno loše iskustvo s iznajmljivanjem stana na pulskoj Stoji za 700 eura, u kojem je, kako tvrdi, zbog jednog problema "bio kod liječnika više puta".

U svojoj je emotivnoj objavi upozorio druge na najmodavce, navodeći niz optužbi koje su ga, kaže, koštale zdravlja, živaca i novca. "Čuvajte se ovih ljudi ako želite sačuvati zdravlje, živce i novac. Iznajmljuju stan na Stoji za 700 eura. Stan je pun vlage, bacio sam dosta odjeće i tenisica jer se upljesnivilo. Platio sam dva puta po 50 eura za odštopavanje jer nisam mogao koristiti WC. Čak 350 eura sam dao za novi madrac jer je njihov bio pun plijesni. Polog od 500 eura mi nisu vratili", napisao je ogorčeni podstanar. Osim toga, optužio je najmodavce da su u stanu punili svoje akumulatore kako bi imali struje za Peroj te da su mu nenajavljeno dolazili na posao, i to po deset dana ranije, kako bi tražili novac za stanarinu. "Užasni ljudi totalno. Zidovi crni!!!", zaključio je.

Njegova ispovijest tu nije stala, već je nastavio opisivati zdravstvene tegobe koje je proživljavao zbog loših uvjeta u stanu. "Kašljao sam kao lud, bio kod liječnika više puta... Radi se o Ivici i Ljubici... vratit će im se to u životu. A mojih 500 eura neka im je za kruh. Imam puno slika s crnim zidovima gdje sam ih molio da saniraju, pa su mi rekli da kupim odvlaživač zraka ako ne mogu tamo spavati. Tko želi, proslijedit ću. Imate mnogo boljih opcija i ljudi kod kojih možete unajmiti stan. Čuvajte zdravlje, ovo je astma za cijeli život", dodao je, apelirajući na druge da budu oprezni pri odabiru stana.

Njegova je objava izazvala burnu raspravu. Dok su mu neki pružili podršku i podijelili vlastita negativna iskustva, drugi su ga kritizirali, smatrajući da je i sam djelomično odgovoran. Komentari poput "Jeste li vi svjesno ušli u to?", "Gdje ti je mozak bio kad si ušao i pristao?" i "Koliko su krivi oni, toliko i ti što si pristao" upućivali su na to da je trebao bolje provjeriti stanje nekretnine prije useljenja. Pojavili su se i komentari koji su sugerirali da je možda sam doprinio problemu s vlagom. "Redovito prozračivanje stana na dnevnoj bazi, dobro grijanje i ne sušiti odjeću u stanu... imao sam isti problem s podstanarkom, djevojka nije otvarala prozore godinu dana", napisao je jedan najmodavac. No, drugi su stali u obranu podstanara, tvrdeći da problem često leži u lošoj gradnji i izolaciji, a ne u navikama stanara.

Problematično tržište i manjkavosti zakona

Slučaj iz Pule, nažalost, nije jedini i otvara širu sliku stanja na hrvatskom tržištu najma stanova. Odnos između najmodavaca i najmoprimaca prvenstveno je reguliran Zakonom o najmu stanova, koji propisuje osnovna prava i obveze obiju strana. Prema zakonu, pisani ugovor je obavezan i služi kao temeljni dokument koji definira uvjete najma, uključujući iznos stanarine, rokove plaćanja i trajanje ugovora. Obveza najmodavca je predati nekretninu u stanju prikladnom za stanovanje te snositi troškove većih popravaka koji nisu uzrokovani krivnjom najmoprimca. S druge strane, najmoprimac je dužan na vrijeme plaćati stanarinu, odgovorno koristiti nekretninu i pokrivati troškove manjih popravaka.

Unatoč postojanju zakonskog okvira, sporovi su česti i često se vrte oko istih problema: vlaga i plijesan, nejasni uvjeti za povrat pologa te ulazak najmodavaca u stan bez najave i dopuštenja. Rješavanje takvih sporova može biti dugotrajno i iscrpljujuće, ostavljajući obje strane frustriranima. Primjerice, najmodavac ne može legalno izbaciti najmoprimca koji ne plaća stanarinu bez sudske odluke, a taj proces može potrajati mjesecima. Nedavne rasprave i prijedlozi izmjena Zakona o najmu stanova teže uvođenju veće transparentnosti i zaštite, uključujući obaveznu prijavu ugovora Poreznoj upravi i jasnije propise o povećanju najamnina i postupcima iseljenja.

Cijene rastu, a pojavljuju se i prevare

Tržište najma u Hrvatskoj, posebice u obalnim gradovima poput Pule, suočava se s rastućim cijenama, što je djelomično posljedica velike potražnje za kratkoročnim turističkim najmom. To stvara pritisak na tržište dugoročnog najma, gdje je sve teže pronaći kvalitetan i cjenovno pristupačan smještaj. Mnogi se stanari žale kako su prisiljeni plaćati visoke cijene za stanove koji su loše održavani i neadekvatno opremljeni. Uz visoke cijene, problem predstavljaju i prevare koje postaju sve učestalije. One se kreću od lažnih oglasa gdje se od potencijalnih stanara traži uplata pologa za nepostojeći stan, do situacija u kojima osoba unajmi nekretninu na kratko, a zatim je ilegalno iznajmi većem broju ljudi, prikupljajući polog od svakoga. Nedavno je u Zagrebu uhićen muškarac koji je na taj način prevario više osoba za nekoliko tisuća eura.

Kako bi se zaštitili, stručnjaci savjetuju i najmoprimcima i najmodavcima poduzimanje mjera opreza. Za najmoprimce je ključno da detaljno pregledaju nekretninu prije useljenja, inzistiraju na detaljnom pisanom ugovoru u kojem su navedena sva prava i obveze te da budu sumnjičavi prema ponudama koje se čine predobrima da bi bile istinite. S druge strane, najmodavcima se savjetuje da provjere potencijalne stanare, sastave sveobuhvatan ugovor o najmu i razmotre solemnizaciju ugovora kod javnog bilježnika, što pruža dodatnu razinu pravne sigurnosti i olakšava rješavanje eventualnih sporova.