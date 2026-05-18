Tajna raskošne lavande krije se u jednoj navici: Treba vam samo 30 sekundi dnevno

Lavanda je jednostavna i mirisna mediteranska biljka koju ćete sve češće pronaći i u dvorištima kontinentalnih krajeva. Iako je poznata po otpornosti i skromnim zahtjevima, stručnjaci upozoravaju da joj je u proljeće potrebno malo pažnje kako bi bila puna cvjetova. Uz ovu jednostavnu naviku, koja vam oduzima svega pola minute dnevno, vaša će lavanda izgledati raskošno i zdravo, prenosi The Mirror.

Jedna od najljepših i najpopularnijih mediteranskih biljaka postala je neizostavan dio i kontinentalnih vrtova. Nije zahtjevna za održavanje, a budući da privlači oprašivače, poželjan je dodatak svakoj okućnici. Iako ne zahtijeva puno vremena i truda, tijekom proljeća potrebno je napraviti jednu stvar kako biste osigurali da vaša lavanda tijekom ljeta bude bujna i puna cvjetova. S obzirom na to da prirodno raste na suhim i kamenitim područjima, ova biljka ne voli velike količine vlage. Previše vode može ozbiljno ugroziti njezin razvoj i oštetiti korijen.

Tijekom proljeća lavanda počinje stvarati pupoljke i priprema se za razdoblje cvjetanja, zbog čega troši velike količine energije na rast i razvoj. Pretjerano zalijevanje ili položaj na kojem je biljka izložena kiši mogu natopiti tlo i izazvati propadanje cijelog grma, zbog čega je potrebno povremeno pregledati biljku.

Katharine McPhillips, vrtlarica i autorica koja često dijeli savjete za uspješan vrt, tvrdi da kratki pregledi baze lavande, za koje vam je potrebno samo 30 sekundi, mogu rezultirati ljepšim i bujnijim cvatovima. Zato svako jutro lagano pregledajte grm, a ako primijetite tamne dijelove ili neugodan miris, odmah prestanite zalijevati biljku i uklonite oštećene dijelove. Također, tijekom svibnja trebali biste primijetiti i nove zelene izboje na vrhu biljke. Ako ih nema, a baza djeluje suho i lomljivo, moguće je da lavanda propada pa ju je potrebno orezati i povremeno zaliti. Uz dovoljno sunca i redovitu kontrolu, lavanda bi se mogla brzo oporaviti te vas tijekom ljeta oduševiti svojim raskošnim izgledom i prepoznatljivim mirisom.