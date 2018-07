Idem Yugom u Australiju, čuo sam da imaju lijepe plaže

Riječanin u Opatiji je poput Engleza u New Yorku, ali ipak nešto bliže. Dečko koji sjedi preko puta i pije vodu s limetom svjetski je putnik. A putuje, pazite sad, u Yugu 55. Auto registracija RI 487-ZM vidio je svijeta. Prije dvije godine otišao je s Kvarnera do Mongolije. Sprema se na novi put.

– Sjest ću u Yugo pa se odvesti do Australije. Na kupanje, čuo sam da su tamo lijepe plaže. A i mama Beba voli shiraz iz Adelaidea, pa idem njoj po jedan karton vina – veli Filip Jakovac (28).

Za brod traže sponzore

Yugo Koral?

– Naravno. Yugo Koral 55. Star je kao i ja, i on ima 28 godina.

Zašto ne Yugo 45?

– Ma 55-ica je puno bolja, ima i petu brzinu – smije se.

Auto je s Hrelića?

– Našao sam ga na Njuškalu. Prodavao ga je čovjek iz Velike Gorice pa sam stavio 320 eura u džep i otišao po njega na neviđeno. Cjenkali smo se malo, čisto da bude prava kupovina, pa mi je taj dragi umirovljenik čak i spustio cijenu za 40 kuna, da imam za kavu na povratku u Rijeku. Cilj mi je moj Yugo do naše 35. godine vidi sve kontinente. Bio je u Novosibirsku, sad idemo za Australiju, pa ćemo obići i Afriku, a zatim Južnu i Sjevernu Ameriku.

Antarktik ništa?

– Išli bismo i tamo, ali je skupo...

Kakav je bio put u Mongoliju?

– Izašao sam iz stana, stavio 10.000 kuna u džep, pokupio frendove Marina i Aleksandra te smo se vozili dva mjeseca. Sad će nam se na putu za Sidney pridružiti i Ana. Na put ćemo ove zime s dva jugića. Nek’ se vidi raskoš – priča Filip. Sjedimo u Opatiji na kavi, a on nastavlja:

– Nije to skupo. Za 10.000 kuna možeš doći do Australije, a računamo da ćemo napraviti 22.000 kilometara. Litra benzina u Aziji je tri kune, a ovaj auto se ne kvari. Idemo iz Rijeke preko Istanbula, Karachija, Teherana, preko Pakistana do New Delhija i dalje za Burmu. Vidjet ćemo Tajland, Laos, Kambodžu, a do Australije će Yugo brodom u kontejneru. To nam je najskuplji dio puta za koji još tražimo sponzore.

A anegdote?

– Ima ih. Bilo je i bračnih ponuda! Opljačkali su nas, meni je jedan Rus držao i nož pod grlom, no najgore je spavati u tom autu. Ne možeš se ispružiti, nemaš kamo. Ručnik oko vrata, znojan si, dehidriran, gaće su ti u guzici, ali ne odustaješ. Bude smiješnih situacija. U egzotičnoj Mongoliji nema cesta. Auto stoji nasred livade, gledaš brda, okreneš kompas, i kažeš: ‘Idemo na istok’. I kreneš pravocrtno po livadi. A Mongolija je zemlja veličine Portugala, Španjolske, Francuske i Njemačke dok stanovnika ima – nešto više nego Slovenija. Imaju 2,8 milijuna ljudi i čak 80 milijuna grla stoke.

Filip je i turistički vodič. Nismo slučajno u Opatiji. Šećemo gradom, pokazuje na balkon vile Amelije, između slavne Vile Angioline i Hotela Kvarner.

– Na ovom balkonu sjedila je Isidora Duncan, Jesenjinova supruga, te je inspirirana treperenjem palme na opatijskom povjetarcu osmislila danas kultne baletne pokrete – treperenje rukama iznad glave – kaže. Kod simbola Opatije, Djevojke s galebom, nastavlja:

Prodavao od vrata do vrata

– Nekad je na ovom mjestu bila skulptura Madonna Del Mare, koju je obitelj grofa Arthura Kesselstadta napravila njemu u čast jer se on pred njihovim očima, tu u opatijskom zaljevu, utopio nakon havarije 1891. – priča Jakovac. Dosta toga zna...

– Svašta sam radio, skiper sam, vozio sam od Visa, Hvara, Brača, Korčule, vodio turističke ture po Ogulinu, Ljubljani, Šibeniku... Bio sam i sudac u rallyju. Išao jednom do Dubrovnika na biciklu na kavu. Čak sam kao klinac i bio ‘pokućanac’, prodavao od vrata od vrata...

Što se prodavalo?

– Pozvoniš na vrata, i kažeš: ‘Oprostite što smetam, imam super usisavač, baš za vas’. Ili, imam kartice s popustima. Dosad se jedino nisam bavio prostitucijom. Ali, kako sam odnedavno ušao u politiku, u jednu regionalnu stranku, moguće je da ću i to isprobati. Šalim se, ali kako kažu, politika je...

OBVEZNO POSJETITE Šetnja Relaksacija, zbog toga turist dolazi na odmor. A opatijski Lungomare nudi 12 kilometara za šetnju. To je poput dva kruga oko zagrebačkog Jaruna, ima što čovjek vidjeti. Šetnica povezuje cijelu Rivijeru, počela se uređivati 1885., a vodi kroz Volosko, Opatiju, Ičiće, Iku i Lovran. Tu trči i – Matjaž Kek, trener Rijeke. Kava na terasi Dva su kultna mjesta gdje se u Opatiji pije kava – na terasi Hotela Millenium te onoj Hotela Kvarner. Ljetna pozornica Večeras nastupaju Vedran Božić, Rock Masters, Kenn Baily Group i Zoran Majstorović, a u srijedu je pretpremijera filma Mamma Mia... Karte su, nažalost, već rasprodane. U petak je koncert Tonyja Cetinskog. Hamburger kod Archiesa Kultni fast–food u Iki, cijela Rijeka ovdje dolazi na cheeseburger.

Plus i minus PLUS PRVI Kad si prvi, nema ti ravnoga, a znamo da Opatija nosi titulu našeg prvog turističkog mjesta. Tako će biti zauvijek, uvijek će imati tu prednost. Srećom, ovdje se gost zaista osjeća kao da carevi i dalje ovdje ljetuju. MINUS GDJE JE ZABAVA? Mladima Opatija ne nudi mnogo. Nekada su tamo i Riječani izlazili, mnogi su prije nekoliko desetljeća dolazili na plesnjake na terasama, kultni su bili oni u Hotelu Kvarner, no danas toga više nema. Zabavlja se – u Rijeci.

Opatija Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš: 10 Kvaliteta i raznolikost smještaja: 9 Kvaliteta ugostiteljske ponude: 7 Gostoljubivost i susretljivost domaćina: 8 Večernja zabava i provod: 7 Kulturni sadržaji: 10 Rekreativni sadržaji: 10 Uređenost i opremljenost plaža: 8 Faktor opuštanja: 9 Opći dojam: 8 Ukupna ocjena: 86





Poredak 1. KORČULA 95 2. DUBROVNIK 92 3. HVAR 92 4. BRAČ 90 5. MAKARSKA 88 6. MLJET88 7. MALI LOŠINJ 87 8. OMIŠ 87 9. KRK 86 10. OPATIJA 86 11. CRIKVENICA 83 12. CRES 80 13. PAG 00 14. PELJEŠAC 00 15. POREČ 00 16. PULA 00 17. RAB 00 18. ROVINJ 00 19. SPLIT 00 20. ŠIBENIK 00 21. TROGIR 00 22. VIS 00 23. ZADAR00