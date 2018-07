Priča o gusarskom gnijezdu, Malduku i Mili krije se na boci

Kanjon Cetine odredište je većine turista koji dolaze

Htio-ne htio, Omiš je morao postati turistički grad. U manjoj je mjeri odredište, više ‘dolazište’ i odmorište. Našao se ukliješten između najjačih turističkih destinacija, Makarske rivijere i Splita. Omiš, gradić uklesan u stijene ponad mora i na kraju kanjona biserne Cetine ima i budućnost i zapanjujuću prošlost. Do tvrđave Fortica iz 15. stoljeća za sat hoda može se doći iz središta grada. Ostaci antičkoga naselja Oneum i najvažniji spomenici s rimskim natpisima mogu se razgledati u Gradskome muzeju. Na neovisno i samostalno administrativno područje Poljičku Republiku koja se od XIII. do početka XIX. stoljeća nalazila sa zapadne strane rijeke Cetine podsjeća u Muzeju Poljički statut. Uz Vinodolski zakonik, on je jedan od najstarijih hrvatskih povijesnih dokumenata, a pisan je hrvatskom čakavicom.

Ovaj tekst ne bi imao kraja kada bismo počeli nabrajati sve ljepote Omiša i okolice. pa ćemo se ovdje zaustaviti jer moramo, kao što svakodnevno tisuće turista zastanu u Omišu zato što – moraju. Gužve su nesnosne, do 25 kilometara udaljenoga Splita putuje se i više od dva sata, koliko i na prema Makarskoj na drugu stranu. Most iz razdoblja socijalizma postao je usko grlo Jadranske magistrale. Sa samostalnom Hrvatskom rodile su se ideje pa i projekti, štoviše, započeli su radovi i tuneli se izbušili ne bi li se zaobišlo i prometno rasteretilo središte Omiša. A onda je sve stalo, iako političarima obećanja nikada ne silaze s usta. Govorilo se i 2013. kako će most preko Cetine biti gotov 2014. i odmah se izgraditi nova cesta do Splita. Lagali su. Potom je u Omišu, osim stare povijesne utvrde, stvorena i utvrda Mosta. Ali ni Most nije izgradio most. Zapravo, kriva je rijeka Cetina, koja se nakon 100 kilometara vrludanja Dalmatinskom zagorom, od izvorišta kraj Vrlike, umorila pa usjekla kanjon do mora baš ondje, u Omišu. Gotovo netaknuta priroda u kanjonu od 1963. uživa status zaštićenoga prirodnog krajolika i meta je većine turista.•